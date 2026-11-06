FEED MUSIC X AIS เปิดงานเทศกาลดนตรี 'อร่อยเอาเรื่อง' ที่ Museum Siam ธันวาคมนี้
FEED MUSIC X AIS จัดเทศกาลดนตรี A Cappella, Soul, Rock ย้อนยุค 80s-2000s ที่ Museum Siam วันที่ 5-7 ธ.ค. 2567 พร้อมโซนอาหารกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมรีไซเคิล E-Waste
FEED MUSIC และ AIS ร่วมมือกันจัดเทศกาลดนตรี FEED MUSIC X AIS 'อร่อยเอาเรื่อง' ซึ่งถือเป็นครั้งที่สี่ของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุขและการเชื่อมโยงคนทุก_generation ผ่านบทเพลงในช่วงปลายปี งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์สยาม กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้เน้นธีมการผสานประสบการณ์ทางเสียงกับรสอาหารคุณภาพสูง
เส้นทางการดนตรีตำนานยุค 80s ถึง 2000s
การจัดวงดนตรีระดับตำนาน 5 วง ที่ขนซาวด์เพลงฮิตยุค 80s ถึง 2000s มาสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ได้แก่ A CAPPELLA วงประสานเสียงที่นำความละมุนมาเติมเต็มพื้นที่สีเขียว SOUL AFTER SIX ผู้แต่งเพลงคลาสสิกตลอดกาลอย่าง 'ก้อนหินละเมอ' ที่เตรียมซาวด์โซลสะกดใจ THE MUST ศิลปินอัลเทอร์เนทिवยุคบุกเบิกที่พาย้อนเวลา BLACKHEAD วงร็อกตำนานที่ระเบิดความมันส์บนเวที และ THE PALACE วงรวมรุ่นเก๋าที่นำเพลงฮิตยุค 80s-90s มาเล่นสดให้แฟนๆ ได้ร้องตามAlso readAIS–กรมควบคุมมลพิษ–TGO เปิดตัวแพลตฟอร์มวัดผล E-Waste
เวที FEED RETRO และกิจกรรมน้องๆ มัธยมปลาย
นอกจากการแสดงดนตรี FEED และ AIS ยังจัดเวที FEED RETRO โดยคุณตู่ พอล เฮง คอลัมนิสต์ดนตรีและสื่อวัฒนธรรมที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี เพื่อเจาะลึกเรื่องราวเพลง Easy Listening และซาวด์ร็อก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสแก่นักเรียนมัธยมปลายจาก 5 โรงเรียน ให้ขึ้นแสดงดนตรีบนเวทีจริงเพื่อต่อยอดศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการดนตรีรุ่นใหม่ของประเทศไทย
FEED FOOD FESTIVAL ยกระดับประสบการณ์อาหาร 50 บูท
FEED FOOD FESTIVAL 'อร่อยเอาเรื่อง' ที่จับมือกับ 'เส้นทางการเศรษฐี' นำเสนอโซนอาหารคาว หวาน ของกินเล่น และเครื่องดื่มกว่า 50 ร้าน ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ มีทั้งร้านเด็ดในตำนานอย่าง 'จีนอั้งลัค เฉลิมบุรี' หมูสะเต๊ะเจ้าแรกของไทย, 'กวยจั๊บยืนพื้น' เส้นลวกน้ำใบเตยอายุกว่า 60 ปีจากสี่แยกพรานนก และ 'คุณยงทอง' ทองม้วนสดและกรอบ
AIS Eco-Art ส่งเสริมการจัดการ E-Waste
AIS ยังเน้นบทบาทด้านความยั่งยืนด้วยการจัดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ร่วมงานนำโทรศัพท์มือถือเก่า แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์มาทิ้งถูกวิธี ช่วยลดความเสี่ยงสารเคมีรั่วไหลสู่ธรรมชาติและสนับสนุนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพื่อส่งต่อทรัพยากรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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