FEED จับมือ AIS ยกระดับทักษะ AI นักเรียน ม.ปลาย พร้อมโชว์ดนตรี Festival
FEED และ AIS ประกาศแคมเปญเสริมทักษะ AI Literacy ให้เยาวชนผ่านหลักสูตรออนไลน์และการแสดงผลงานในเทศกาลดนตรี FEED MUSIC X AIS ที่จัดขึ้น ณ มิวเซียมสยาม
สื่อไลฟ์สไตล์และบันเทิงคุณภาพอย่าง FEED ประกาศจับมือร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตควบคู่ไปกับสุนทรียภาพทางดนตรี โครงการนี้ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมroadshow พบปะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 โรงเรียน และการเปิดเวทีแสดงความสามารถบนเวทีใหญ่ในเทศกาลดนตรี FEED MUSIC X AIS ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคมนี้
โรดโชว์หลักสูตร AI Literacy 5 โรงเรียนเป้าหมาย
กิจกรรมหลักในขณะนี้คือการทำ roadshow เพื่อแนะนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์: AI Literacy (My AI Buddy) ให้แก่เยาวชนจาก 5 สถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา อำเภอกล่อมสกุลอุดมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอู่ไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี การจัดกิจกรรมนี้旨在ต่อยอดจากโครงการอุ่นใจไซเบอร์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งมีผู้เรียนสะสมแล้วกว่า 1.05 ล้านคน เพื่อปูพื้นฐานและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้มีความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันAlso readAISคว้าสิทธิ์แพร่ภาพ MotoGP และ WorldSBK รายเดียวในไทย ยาว 5 ปี
ความร่วมมือวิชาการกับกระทรวง อว. และจุฬาฯ
เนื้อหาหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์: AI Literacy (My AI Buddy) เป็นการร่วมพัฒนาที่สำคัญระหว่าง AIS กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาถูกออกแบบโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากหลายสาขาวิชา และผ่านการรับรองมาตรฐานเนื้อหาจากกระทรวง อว. อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่ความหมายพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการใช้งานอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และมีจริยธรรม พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับจริงจากพี่ๆ ผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการแชร์เทคนิคและประสบการณ์
สร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนสะสมผลงานในพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เพื่อนำไปยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่สามารถทำหลักสูตรและได้รับใบรับรองสามารถนำมาเป็นหลักฐานแสดงผลงานได้ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการต่อยอดให้นักศึกษาสามารถสะสมชั่วโมงการเรียนรู้เพื่อนำไปเทียบเป็นหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้งาน AI ในฐานะเพื่อนคู่คิด (My AI Buddy) และก้าวสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
เวที FEED MUSIC X AIS อร่อยเอาเรื่อง
นอกเหนือจากมิติทางเทคโนโลยี FEED และ AIS ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยการเปิดพื้นที่พิเศษให้วงดนตรีนักเรียนมัธยมปลายจาก 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ขึ้นแสดงศักยภาพทางดนตรีบนเวทีจริง ในงาน FEED MUSIC X AIS 'อร่อยเอาเรื่อง' ซึ่งจัดขึ้น ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 ธันวาคมนี้ โดยในงานมีวงดนตรีระดับตำนานเข้าร่วมด้วย ได้แก่ A CAPPELLA 7, SOUL AFTER SIX, THE MUST, BLACKHEAD และ THE PALACE
ช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์: AI Literacy (My AI Buddy) ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มไทย MOOC (Thai MOOC) ที่ https://thaimooc.ac.th/instructor/ais, LearnDi for Thais บนเว็บไซต์ https://aunjaicyber.ais.th/pathway/162 และแอปพลิเคชันอุ่นใจ CYBER งาน FEED MUSIC X AIS ยังนำเสนอร้านอาหารเด็ดกว่า 50 ร้านค้า และเปิดให้ผู้เข้าชมงานเข้าร่วมกิจกรรมฟรี เพื่อเชื่อมโยงคนต่างเจนเนอเรชันผ่านดนตรีและอาหารในช่วงเวลาดังกล่าว
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