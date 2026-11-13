FEED x KHAOSOD Awards 2026 ชิงศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยม มิลลิ-อินค์ เข้าชิง
FEED x KHAOSOD Awards 2026 สาขาดนตรี ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล Best Solo Artist of the Year ระหว่าง มิลลิ และ อิงค์-วรันธร นำเสนอความหลากหลายของศิลปินไทยยุคใหม่
เวที FEED x KHAOSOD Awards 2026 สาขาดนตรี ได้เปิดเผยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสำคัญประจำวงการ โดยรางวัล Best Solo Artist of the Year หรือศิลปินเดี่ยวที่ดีที่สุดแห่งปี กลายเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของวงการเพลงไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
การพิจารณาในสาขานี้ไม่ได้ยึดติดกับกรอบแนวคิดเรื่องเพศหรือเพศสภาพอีกต่อไป ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากอดีตที่เกณฑ์การตัดสินอาจยังมีความจำกัดในบางมิติ ปัจจุบันตลาดเพลงไทยเปิดรับทั้งนักร้องเสียงทอง นักฮิปฮ็อป นักดนตรีสายอินดี้ป๊อป และศิลปินแนวอีสานโฟร็อก ทำให้เห็นภาพของความเป็นศิลปินที่มีความหลากหลายสูงAlso readผู้บริหารหญิงทรู คว้ารางวัลชนะเลิศ UN Women 2026 Thailand WEPs Awards
กระบวนการทำงานเพลงของศิลปินในสาขานี้ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้สร้างผลงานด้วยตนเอง ทั้งในบทบาทนักร้องและนักแต่งเพลง ซึ่งทำให้การแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงผ่านบทเพลงเป็นเรื่องปกติสามัญและน่าชื่นชมในวงการ
มิลลิ ก้าวข้ามพรมแดนสู่เวทีโลก
ผู้เข้าชิงรางวัล Best Solo Artist of the Year รายแรกคือ มิลลิ หรือ ดนุภา คณาธีกุล แร็ปเปอร์สาวชื่อดังสังกัดค่าย YUPP! เธอสร้างปรากฏการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้กับวงการเพลงไทย และเป็นหนึ่งในศิลปินยุคใหม่ที่ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างโดดเด่น
เส้นทางดนตรีของ มิลลิ เริ่มต้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The Rapper Thailand Season 2 ซึ่งเธอได้แสดงสไตล์การแร็ปที่รวดเร็ว ลื่นไหล เต็มไปด้วยไหวพริบ และคาแร็กเตอร์ที่มีความมั่นใจสูง ทำให้เธอเป็นที่จดจำของผู้ชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว หรือในปี 2020 มิลลิ เปิดตัวซิงเกิลแรกในชื่อ "พักก่อน" ซึ่งกลายเป็นเพลงฮิตที่ไวรัลอย่างรวดเร็ว ด้วยเนื้อเพลงที่ติดหูและการใช้ภาษาแสลงยุคใหม่ ต่อมาเธอปล่อยเพลง "สุดปัง" ที่ช่วยตอกย้ำความเป็นตัวตนของเธอในฐานะสตรีทแร็ปเปอร์ที่ทรงพลัง
ความสำเร็จในระดับนานาชาติของเธอ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเธอได้รับเลือกให้ร่วมแสดงบนเวทีระดับโลกอย่าง Coachella Valley Music and Arts Festival ในปี 2022 ในเซสชันของ 88rising ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกจากประเทศไทยที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีดังกล่าว
ช่วงเวลาดังกล่าวเธอสร้างปรากฏการณ์ด้วยการนำ "ข้าวเหนียวมะม่วง" ขึ้นแสดงบนเวทีจนกลายเป็นไวรัลซอฟต์พาวเวอร์ข้ามคืน นอกจากนี้ เธอยังร่วมงานกับศิลปินสากลระดับโลกรายสำคัญมากมาย เช่น Jackson Wang, Stray Kids (Changbin), BIBI, Warren Hue และ Omega Sapien
ในด้านผลงานดนตรี มิลลิ ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก BABB BUM BUM ในปี 2022 และตามมาด้วยอัลบั้ม HEAVYWEIGHT ในปี 2025 ซึ่งสามารถคว้ารางวัลใหญ่ในอุตสาหกรรมดนตรีหลายสาขา พร้อมกับการทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวระดับเอเชียครั้งแรกในชื่อ MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026 ในหลากหลายประเทศทั่วเอเชีย
ทักษะทางดนตรีของ มิลลิ โดดเด่นด้านการแร็ปและการจัดระเบียบคำ (Rapping & Flow) โดยใช้สไตล์ Fast Flow ที่มีความซับซ้อนของจังหวะ ผสมผสานภาษาไทย อังกฤษ และภาษาแสลงได้อย่างลื่นไหล นอกจากนี้ เธอยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงและการเต้นที่สามารถควบคุมเวทีและสะกดผู้ชมในการแสดงสดได้อย่างเด็ดขาด
ในฐานะนักแต่งเพลง มิลลิ เป็นคนแต่งเนื้อเพลงเองเกือบทั้งหมด เธอมีไหวพริบในการหยิบยืมเรื่องราวใกล้ตัว ศัพท์กระแส โซเชียลมีเดีย และประเด็นสังคม มาเล่าเป็นเพลงได้อย่างกวนโอ๊ยและชาญฉลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจและเปิดเผยตัวตนทั้งในดนตรีและทัศนคติ
เธอได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ BBC 100 Women ในปี 2022 ซึ่งเป็นรายชื่อที่ยกย่องสตรีที่มีบทบาทสร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อสังคมทั่วโลก นับเป็นเกียรติประวัติที่แสดงถึงอิทธิพลของเธอที่มีต่อวงการวัฒนธรรมป๊อปและฮิปฮ็อป
อิงค์-วรันธร ยกระดับมาตรฐาน T-Pop
ผู้เข้าชิงคนถัดมาเป็น อิงค์-วรันธร เปานิล นักร้องสาวแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงซิงธ์ป๊อป (Synth-pop) เธอมีบทบาทสำคัญในการสร้างสีสันและยกระดับมาตรฐานให้กับวงการ T-Pop ยุคใหม่
จุดแข็งของ อิงค์ มาจากการมีพื้นฐานทางการดนตรีที่แข็งแกร่ง เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก เอกขับร้องคลาสสิก และคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้เสียงร้องของเธอมีคุณภาพและเทคนิคที่เป๊ะปัง
เส้นทางศิลปินเดี่ยวของเธอ เริ่มต้นด้วยซิงเกิลเปิดตัว "เหงา เหงา" และตามมาด้วยเพลงฮิตที่สร้างกระแสอย่าง "เกี่ยวกับไหม (You?)" รวมถึงมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตต่อเนื่องยาวนาน เช่น ดีใจด้วยนะ, สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes Don't Lie), ชอบอยู่คนเดียว, สักวันฉันจะหายดี
ผลงานอัลบั้มของ อิงค์ มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง INK, bloom. และอัลบั้มล่าสุดชื่อ BOLD ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในด้านการสร้างสรรค์ดนตรีที่มีความทันสมัยและดึงดูดผู้ฟังในวงกว้าง
ความสำเร็จในระดับสากลของ อิงค์ เกิดขึ้นเมื่อเธอสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลระดับนานาชาติ Best Asian Artist จากเวที Mnet Asian Music Awards (MAMA 2020) จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการยอมรับคุณภาพทางดนตรีของเธอในระดับเอเชีย
ปัจจุบัน อิงค์ ดำเนินกิจกรรมทางดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยการกวาดรางวัลใหญ่อย่างต่อเนื่อง และจัดการคอนเสิร์ตใหญ่ระดับอารีน่า ในชื่อ INK WARUNTORN สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น Concert ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแฟนเพลงยังให้การสนับสนุนเธออย่างแน่นแฟ้น
อนาคตของวงการเพลงไทย
การเข้าชิงรางวัล Best Solo Artist of the Year ของ มิลลิ และ อิงค์ ในงาน FEED x KHAOSOD Awards 2026 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของศิลปินเดี่ยวในตลาดเพลงยุคนี้ไปไกลกว่ายุคเก่าอย่างมหาศาล และนับว่าเป็นอนาคตที่แท้จริงของวงการเพลงไทยยุคใหม่
ทั้งสองศิลปินแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย ทั้งในด้านการแสดงสดที่เต็มไปพลังความสนุกและการเอนเกจกับผู้ชมที่ไม่เหมือนใคร ทำให้พวกเขาเป็นศิลปินที่วงดนตรีและเทศกาลดนตรีทั้งในไทยและต่างประเทศต้องการตัวเสมอ
การที่ศิลปินรุ่นใหม่สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ความเป็นศิลปินในระดับนานาชาติได้ ทั้งที่ยังมีอายุน้อย เป็นเครื่องยืนยันว่าวงการเพลงไทยกำลังเปิดกว้างและพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก
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