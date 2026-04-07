FDIC เสนอกฎระเบียบใหม่สำหรับ Stablecoin และ Tokenized Deposit: ยืนยันสถานะเงินฝากตามกฎหมาย

FDIC กำลังดำเนินการตาม GENIUS Act เสนอกฎระเบียบใหม่สำหรับผู้ออก Stablecoin และยืนยันว่า Tokenized Deposits จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินฝากธนาคารแบบดั้งเดิม ความชัดเจนด้านกฎระเบียบเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดคริปโต
กฎที่เสนอจะยืนยันว่า Tokenized Deposit ยังคงสถานะเป็น “เงินฝาก” ตามกฎหมายเหมือนเดิม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่เปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย ความชัดเจนด้าน กฎระเบียบ สำหรับ Stablecoin และ Tokenized Deposit ถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาดคริปโต เพราะลดความไม่แน่นอนที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการนำสถาบัน การเงิน ขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นอาจมีจำกัด เนื่องจากเป็นกระบวนการออกกฎที่ต้องใช้เวลา ข้อเสนอดังกล่าวมุ่งกำหนดข้อกำหนดเชิงกำกับดูแลสำหรับผู้ออก Stablecoin
ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับของ FDIC ครอบคลุมเรื่องสินทรัพย์สำรอง การไถ่ถอน กิจกรรมที่อนุญาต และเงินทุน นอกจากนี้ ข้อเสนอยังยืนยันอีกครั้งในระดับกฎหมายว่า เงินฝากในรูปแบบ Tokenized Deposit ยังคงถือเป็น “เงินฝาก” ตามพระราชบัญญัติประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง (Federal Deposit Insurance Act) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง\การเคลื่อนไหวล่าสุดของ FDIC สะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดระเบียบตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Stablecoin และ Tokenized Deposit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด การออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสถาบันการเงินที่สนใจจะเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้ กฎหมาย GENIUS Act หรือชื่อเต็มว่า “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act” ซึ่งถูกลงนามโดยประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ได้วางกรอบกฎระเบียบระดับรัฐบาลกลางสำหรับ Stablecoin ในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้ผู้ออก Stablecoin ต้องสำรองสินทรัพย์แบบ 1 ต่อ 1 ด้วยเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น และเปิดเผยโครงสร้างสำรองทุกเดือน นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามผู้ออก Stablecoin จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามให้กับผู้ถือ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ\การที่ FDIC เปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะและภาคอุตสาหกรรมใน 144 ประเด็นเฉพาะ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจตลาดอย่างละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะออกกฎขั้นสุดท้าย ประเด็นเหล่านี้ครอบคลุมกิจกรรมที่อนุญาต ข้อกำหนดด้านเงินทุน การประกันเงินฝากแบบ Pass-Through และการห้ามจ่ายผลตอบแทนบน Stablecoin ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ออก Stablecoin และ Tokenized Deposit ในอนาคต กฎหมาย GENIUS Act กำหนดให้มีการบังคับใช้เต็มรูปแบบภายใน 18 เดือนหลังลงนาม (ราวเดือนมกราคม 2570) หรือ 120 วันหลังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องออกกฎขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ การที่สำนักงานผู้ตรวจการธนาคาร (OCC) ได้เสนอกฎเกณฑ์ในแนวทางเดียวกันเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลหลักของสหรัฐฯ ในการวางกรอบให้กับตลาด Stablecoin และ Tokenized Deposit ในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและเป็นระเบียบสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ethereum ยุคใหม่: Stablecoin และ RWA ขับเคลื่อนการเติบโต, เหนือกว่า ICO และ NFTToken Terminal เผย Ethereum ครองส่วนแบ่งตลาด Stablecoin และ RWA อย่างแข็งแกร่ง, มูลค่ารวมสินทรัพย์ tokenized พุ่งกว่า 40% ต่อปี, ชี้ทิศทางการเติบโตในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริงจากสถาบันการเงิน
Read more »
Ethereum ยุค Stablecoin และ RWA: ขับเคลื่อนอนาคตด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินToken Terminal เผย Ethereum ครองส่วนแบ่งตลาด Stablecoin และ RWA อย่างแข็งแกร่ง มูลค่ารวมกว่า $206,200 ล้าน เติบโต 40% YoY สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริงจากสถาบันการเงิน หลังผ่านยุค ICO, DeFi และ NFT
Read more »
เจมี ไดมอน ชี้ บล็อกเชนสร้างคู่แข่งใหม่ JPMorgan เร่งพัฒนาโทเคนไนซ์เจมี ไดมอน ซีอีโอของ JPMorgan ระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า บล็อกเชนกำลังสร้างคู่แข่งชุดใหม่ JPMorgan จึงเร่งพัฒนาโทเคนไนซ์ โดยได้เปิดตัวกองทุนและแพลตฟอร์มบนบล็อกเชนอย่างจริงจัง พร้อมจับตา Stablecoin และการขยายตัวของ Kinexys
Read more »
Invesco เข้าบริหารกองทุน Tokenized Treasury ของ Superstate มูลค่ากว่า $967 ล้านInvesco เข้ารับบริหารกองทุน Tokenized US Treasury ของ Superstate มูลค่ากว่า $967 ล้าน นับเป็นก้าวแรกของบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกในตลาด RWA มูลค่า $12 พันล้าน
Read more »
ยุโรปเล็งใช้เครือข่าย Ethereum ปั้น ยูโร Stablecoinสรุปข่าว ยุโรปกำลังพิจารณาใช้บล็อกเชน Ethereum เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโปรเจกต์ Euro Stablecoin อย่างจริงจัง โดยก้าวข้ามจากระยะทดสอบสู่การใช้งานจริง
Read more »