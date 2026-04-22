FCA บุกทลายแพลตฟอร์มเทรดคริปโต P2P ผิดกฎหมายในลอนดอน

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบุกทลายจุดให้บริการเทรดคริปโตแบบ P2P ที่ผิดกฎหมาย 8 แห่งในกรุงลอนดอน พร้อมยึดหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุมคริปโตอย่างเต็มรูปแบบในปี 2027
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของ สหราชอาณาจักร ( FCA ) ได้เปิดฉากปฏิบัติการกวาดล้างการซื้อขาย Cryptocurrency ( คริปโตเคอร์เรนซี ) แบบ Peer-to-Peer ( P2P ) นอกระบบเป็นครั้งแรก โดยเป็นการสนธิกำลังร่วมกับกรมสรรพากร (HMRC) และหน่วยปราบปรามอาชญากรรมระดับภูมิภาค (SWROCU) บุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 8 แห่งทั่วกรุงลอนดอน การกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน สหราชอาณาจักร ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้แพลตฟอร์มหรือบุคคลใดสามารถทำธุรกรรม P2P ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการลักลอบเปิดให้บริการดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงที่เอื้อให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินและ การฟอกเงิน ทาง FCA ได้ออกคำสั่งระงับการดำเนินการในทุกพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนคดีอาญาหลายคดี เป้าหมายเหล่านี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกในการเทรดคริปโตแบบ P2P ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกันได้โดยตรงโดยปราศจากการลงทะเบียนหรือระบบควบคุม การฟอกเงิน ที่ถูกต้อง Steve Smart ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลตลาดของ FCA ได้ย้ำเตือนว่าผู้ที่ให้บริการเทรด P2P แบบไม่ลงทะเบียนใน สหราชอาณาจักร กำลังกระทำผิดกฎหมายและสร้างความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินอย่างร้ายแรง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ DI Ross Flay จากฝ่ายตำรวจที่ระบุว่าช่องทางเถื่อนเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่อาชญากรใช้ในการเคลื่อนย้าย อำพราง และฟอกเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินสะอาด การกวาดล้างตลาดมืดครั้งนี้ถือเป็นการจัดระเบียบครั้งใหญ่ก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมคริปโตอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมปี 2027 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริษัทต่างๆ เริ่มยื่นขอใบอนุญาตได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2026 นี้ FCA ได้ดำเนินการปราบปรามตู้คริปโต ATM เถื่อนมาแล้วหลายปี และเคยร่วมมือกับตำรวจจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Exchange นอกระบบเมื่อปี 2024 รวมถึงการเอาผิดแพลตฟอร์มต่างชาติอย่าง HTX เรื่องการโฆษณาผิดกฎหมาย และการคุมเข้มเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เชียร์เหรียญความเสี่ยงสูงบนโซเชียลมีเดีย การบังคับใช้กฎหมายเพื่อกวาดล้างแพลตฟอร์ม P2P นอกระบบใน สหราชอาณาจักร เป็นเพียงการจัดระเบียบอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อป้องกัน การฟอกเงิน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยพื้นฐานหรือปริมาณสภาพคล่องของตลาดคริปโตในระดับโลกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม FCA ยังได้ฝากเตือนไปยังนักลงทุนให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานก่อนใช้งานเสมอ พร้อมทั้งเตือนว่าผู้ที่หลงไปใช้งาน P2P เถื่อนจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐ และอาจต้องรับความเสี่ยงหากธุรกรรมเหล่านั้นไปพัวพันกับเงินที่ถูกขโมยมา การดำเนินการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สหราชอาณาจักร ในการควบคุมตลาดคริปโตและป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย โดยเน้นหนักไปที่การป้องกัน การฟอกเงิน และการโฆษณาทางการเงินเป็นหลัก และเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมคริปโตแบบครอบคลุมในอนาคตอันใกล้นี.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ชาวไทยรายหนึ่งอ้างว่า “น้องชายถูกจับฐานฉ้อโกง” หลังกดขายคริปโตผ่านระบบ P2Pผู้ใช้ facebook รายหนึ่ง โพสต์แชร์ประสบการณ์ว่า น้องชายถูกตำรวจจับกุมในข้อหาฟอกเงิน จากการซื้อขายคริปโตผ่านระบบ P2P ครอบครัวพยายามประกันตัวแต่ไม่สำเร็จ
Read more »
Mastercard นำร่องธุรกรรม P2P หวังเพิ่มการยอมรับคริปโตและการโอนเงินข้ามพรมแดนMastercard ประกาศก้าวสำคัญด้วยการเปิดตัว Mastercard Crypto Credential ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการกับธุรกรรมนำร่องแบบ peer-to-peer (P2P) ครั้งแรก
Read more »
P2P. org ร่วมมือกับ OKX เปิดตัวบริการ Staking สกุลเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนสถาบันP2P.org บริษัทผู้ให้บริการ staking และ validator ได้เปิดตัวบริการ staking สกุลเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยร่วมมือกับ OKX exchange
Read more »
P2P รายแรกและรายเดียวของไทย “NestiFly” ยึดมั่น-บังคับใช้มาตรการและเกณฑ์การป้องกันความเสี่ยงสูงสุดแก่นักลงทุนNestyFly ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการบังคับขายหลักประกัน แพลตฟอร์มทางการเงิน “P2P Lending” เจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่เปิดตัวในประเทศไทยคือ “StockLend by NestiFly” ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง...
Read more »
P2P แบบใดเชื่อใจไม่ได้? รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ กับดักที่แฝงมากับตลาดคริปโตฯP2P ระบบซื้อขายคริปโตสุดฮิตที่กำลังถูกมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวง หลังพบการใช้สลิปปลอม สวมรอยบัญชี และใช้บัญชีม้าเพื่อฟอกเงินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง Bull Market ที่ตลาดกำลังเฟื่องฟู ขณะที่ภาครัฐเร่งออกมาตรการควบคุม เพื่อปกป้องนักลงทุนจากการถูกหลอกผ่านการเทรดนอกระบบ BINANCE TH...
Read more »
P2P โอกาสอนาคตการเงิน หรือกับดักที่แฝงมากับตลาด ‘คริปโท’ ?ในช่วงที่ตลาดคริปโทกำลังเฟื่องฟู การซื้อขายแบบ P2P (Peer-to-Peer) กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐประกาศมาตรการควบคุมที่มีผลบังคับในเดือนกุมภาพันธ์นี้
Read more »