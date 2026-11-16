FBI เตือนมัลแวร์ FaceStealer โข크เงินคริปโตเกาหลีเหนือกว่า 400 ล้านดอลลาร์
เอฟบีไอเปิดเผยปฏิบัติการ FaceStealer โดยแฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยข้อมูลส่วนตัวและเงินคริปโตกว่า 400 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ 900 รายด้วยเทคนิควิดีโอคอลปลอม
สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟบีไอ ( FBI) ได้ออกมาเปิดเผยปฏิบัติการอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและร้ายแรงล่าสุดที่มีชื่อว่า FaceStealer ซึ่งเป็นการโจมตีที่มุ่งเน้นขโมยข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินดิจิทัล โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เกาหลีเหนือ เป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
เอฟบีไอชี้ว่าปฏิบัติการนี้เป็นภัยคุกคามระดับสูงที่ทำให้นักลงทุนและบุคลากรในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมีผู้ตกเป็นเหยื่อมาแล้วมากกว่า 900 รายในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา และส่งผลให้มีเงินคริปโตเคอร์เรนซีถูกขโมยออกไปรวมมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับการโจรกรรมรูปแบบนี้Also readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
กลไกการหลอกลวงด้วยวิดีโอคอลปลอม
ปฏิบัติการ FaceStealer ทำงานโดยอาศัยเทคนิคทางจิตวิทยาและการใช้เทคโนโลยีปลอมแปลงเพื่อลดทอนความระมัดระวังของเหยื่อ โดยแฮกเกอร์จะใช้บัญชีโซเชียลมีเดียปลอมหรือบัญชีที่ถูกแฮ็กเข้ามาติดต่อเป้าหมายในอุตสาหกรรมคริปโตและ Web3 โดยเฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จากนั้นจะเชิญชวนให้เข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอลบนแพลตฟอร์มปลอมที่เลียนแบบ Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet อย่างแนบเนียน
เมื่อเหยื่อตอบรับเข้าร่วมสาย แฮกเกอร์จะเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งแสดงภาพของผู้ที่เหยื่อเชื่อใจว่ารู้จักอยู่เบื้องหน้า เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการประชุมจริงตามปกติ แต่หากมีเสียงขัดข้องหรือปัญหาทางเทคนิคจะปรากฏข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอเหยื่อให้คลิกลิงก์เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งการกระทำนั้นแท้จริงแล้วเป็นการดาวน์โหลดมัลแวร์ลงสู่อุปกรณ์โดยที่เหยื่อไม่ทราบตัว
เมื่อมัลแวร์ฝังตัวอยู่ในระบบ แฮกเกอร์จะสามารถเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ แอปพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์ของเหยื่อ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อขยายเครือข่ายเป้าหมายไปยังเหยื่อรายใหม่ได้อีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้ แฮกเกอร์ยังแอบบันทึกภาพวิดีโอคอลไว้เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อรายอื่นในอนาคตอีกด้วย
ความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเปียงยาง
เอฟบีไอเชื่อมโยงกิจกรรมนี้โดยตรงกับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่รู้จักกันในชื่อ Sapphire Sleet หรือ UNC1069 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่ก่อเหตุโจมตีแพลตฟอร์ม Binance ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ โดยเอฟบีไอระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือพึ่งพารายได้จากการโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีขนาดใหญ่นี้เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการอาวุธผิดกฎหมาย
เบรตต์ ลีเธอร์แมน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการไซเบอร์ของ เอฟบีไอ แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เปียงยางขโมยเงินไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปฏิบัติการ FaceStealer นี้ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุน agendas ด้านความมั่นคงของประเทศ
การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้างภาพลวงตา
นอกเหนือจากการใช้วิดีโอบันทึกไว้ก่อนหน้า แฮกเกอร์ยังเริ่มนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้สร้างวิดีโอปลอมแปลงใบหน้าและเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลในวงการคริปโตและบล็อกเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น
เอฟบีไอระบุว่าสามารถตรวจพบและยึดวิดีโอจากเว็บแคมของเหยื่อได้มากกว่า 900 คลิป ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มแฮกเกอร์กำลังรวบรวมข้อมูลชีวมิติของเหยื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสร้างความเสียหายทางการเงินต่อไป
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน
เอฟบีไอมองว่า FaceStealer เป็นแผนการหลอกลวงทางจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถตบตาได้แม้กระทั่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิคสูงและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด แพทริก แกรนดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคสนามของ เอฟบีไอ ประจำลอสแอนเจลิส ชี้ว่าแฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่ผู้ใช้งานมีต่อแพลตฟอร์มประชุมทางวิดีโอที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
แกรนดีเสริมว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อกลโกงนี้อาจไม่ได้จินตนาการถึงสถานการณ์รอบด้านเพียงพอ เพราะแฮกเกอร์เจาะช่องโหว่จากความสัมพันธ์ส่วนตัวและความไว้วางใจในระบบสื่อสารที่เรานิยมใช้กันในชีวิตประจำวัน ซึ่งสร้างความเสี่ยงที่ขยายวงกว้างไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
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