FBI ยึดทรัพย์สิน Ilhan Omar สืบคดีฉ้อโกงวีซ่าและหลักฐานตรวจค้นลับ
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจากบ้านพักของ Ilhan Omar เพื่อสอบสวนข้อหาทุจริตการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ โดยศาลยังคงปิดผนึกพยานหลักฐานสำคัญ
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐดำเนินการค้นบ้านพักของนาง Ilhan Omar สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐ พร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจำนวนมาก โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการสืบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับประวัติการเข้าเมืองและสัญชาติ
รายละเอียดการตรวจค้นและทรัพย์สินที่ยึดไป
เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาเอกสาร บันทึก รูปภาพ แฟ้มข้อมูล และวัตถุทางกายภาพอื่นๆ รวมถึงธัมบ์ไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ลงทะเบียนหรือใช้งานโดยนาง OmarAlso readเซิร์ฟเวอร์ LockBit ถูกตำรวจยึดสำเร็จ ได้กุญแจถอดรหัสกว่าพันรายการ สมาชิกถูกจับสองราย
นาง Omar เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ All In with Chris Hayes ทางช่อง MSNBC เมื่อเดือนตุลาคมว่า เจ้าหน้าที่ได้ยึดสิ่งของจากบ้านพักของเธอไป 17 รายการ รวมถึงโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง สมุดบันทึก พาสปอร์ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเคยเห็นชอบให้ปิดผนึกหมายค้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยอ้างเหตุผลอันสมควรว่าหากเปิดเผยข้อมูลอาจนำไปสู่การหลบหนีคดี การทำลายหรือแก้ไขหลักฐาน การข่มขู่พยาน และการสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการสืบสวน
กระบวนการทางกฎหมายและข้อกล่าวหาการฉ้อโกง
อัยการรัฐบาลกลางได้ยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้พิพากษาในการส่งบันทึกหมายค้นที่ผ่านการเซ็นเซอร์ข้อมูลการสืบสวนที่อ่อนไหวแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนเปิดเผยว่า อัยการจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ภายใต้การดูแลของและสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐมินนิโซตา กำลังสร้างสำนวนคดีเกี่ยวกับการทุจริตด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่อาจเกิดขึ้นโดยนาง Omar หรือสมาชิกในครอบครัว
นาง Omar และครอบครัวอพยพหนีสงครามมาจากโซมาเลียในช่วงทศวรรษ 1990 แนวทางการสืบสวนประเด็นหนึ่งมุ่งเป้าไปที่ข้อสงสัยว่านาง Omar อาจแจ้งวันเกิดในเอกสารราชการเป็นวันที่ 4 ตุลาคม 1982 แทนที่จะเป็นปีก่อนหน้า
เป้าหมายของการแจ้งอายุที่เปลี่ยนแปลงไปนี้คือ เพื่อให้ได้รับสัญชาติอเมริกันพร้อมกับบิดาที่แปลงสัญชาติในปี 2000 ซึ่งหากเป็นจริงแล้วถือเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อการเข้าเมืองต่อสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์กับ Ahmed Nur Said Elmi และพยานหลักฐาน
อาเหม็ด นูร์ ซาอิด เอลมี (Ahmed Nur Said Elmi) พลเมืองอังกฤษซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายของนาง Omar โดยทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2017 เป็นศูนย์กลางความสนใจอีกประการหนึ่งของการสอบสวน
แม้ว่านาง Omar จะถูกถามในการสัมภาษณ์กับ MSNBC เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมว่าเธอแต่งงานกับพี่ชายหรือน้องชายของตัวเองหรือไม่ แต่เธอก็ตอบว่า เท่าที่เธทรู้ทราบ ก็ไม่ใช่นะ อย่างไรก็ตาม เอกสารของอัยการได้ระบุชื่อทางเลือกของเธอว่า Congresswoman Ilhan Nur Said Elmi, a/k/a Ilhan Abdullahi Omar
ชื่อกลาง Nur Said Elmi นี้ใกล้เคียงกับนามสกุลของสามีคนที่สองอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าอาเหม็ด เอลมี ระบุตัวตนว่าเป็นเกย์และกำลังศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบริสตอลในประเด็นต่างๆ รวมถึงความรุนแรงต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในเคนยา
ผลกระทบทางกฎหมายและแนวโน้มการฟ้องร้อง
หัวหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีคำสั่งเปิดเผยเอกสารบางส่วน แต่เห็นพ้องกับอัยการในการไต่สวนเมื่อวันอังคารสัปดาห์ก่อนว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงคำให้การประกอบหมายค้นความยาว 67 หน้า ควรยังคงถูกปิดผนึกต่อไป
ในการไต่สวนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้พิพากษาโบแอสเบิร์กชี้ให้เห็นว่าการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนออกมาเอง ทำให้ฝั่งรัฐบาลมีน้ำหนักน้อยลงในชั้นศาลเมื่อร้องขอให้เก็บงำข้อกล่าวหาที่อาจพิจารณาฟ้องนาง Omar ไว้เป็นความลับ
อย่างไรก็ตาม อัยการยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนของตน โดยระบุว่าเรามองจริงๆ ว่า อิลฮาน โอมาร์ กระทำผิดฐานทุจริตด้านการตรวจคนเข้าเมืองต่อสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ซึ่งสถานการณ์นี้ยังคงติดตามผลต่อไปในกระบวนการยุติธรรม
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