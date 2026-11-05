TH
Advertisement
Economy

FAO เผยพฤติกรรมปลาหมอคางดำ ฟักไข่ในปาก กินพืช เป็นกุญแจจัดการประชากร

Thainews_News#32 in ประเทศไทย
FAO เผยพฤติกรรมปลาหมอคางดำ ฟักไข่ในปาก กินพืช เป็นกุญแจจัดการประชากร
FAO · ปลาหมอคางดำ · Mouth Brooding
Advertisement

รายงาน FAO เผยปลาหมอคางดำมีพฤติกรรม Mouth Brooding และกินพืชเป็นส่วนสำคัญ ไม่ใช่สัตว์ประหลาย ช่วยออกแบบมาตรการควบคุมประชากรอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO) ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่เผยพฤติกรรมเฉพาะตัวและกลไกการอยู่รอดของ ปลาหมอคางดำ อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลใหม่นี้ช่วยลบภาพจำเดิมๆ ที่มองว่าสัตว์น้ำชนิดนี้เป็นผู้ทำลาย ระบบนิเวศ เพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นว่าปลาชนิดนี้มีบทบาททางชีวภาพที่ซับซ้อนและปรับตัวได้ดีในหลากหลายสภาพแวดล้อม

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่แม่ปลาหมอคางดำวางไข่แล้ว ตัวผู้จะเป็นฝ่ายรับหน้าที่สำคัญในการดูแลลูกอ่อน โดยอมไข่ไว้ภายในช่องปากเพื่อดักฟักและเลี้ยงดูลูกปลาเป็นระยะเวลาประมาณ 14 วันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พฤติกรรมทางชีววิทยาที่เรียกว่า Mouth Brooding นี้ถือเป็นกลไกทางวิวัฒนาการที่ทรงประสิทธิภาพ极高 ในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกปลาจากการถูกล่าโดยสัตว์นักล่าชนิดอื่นในห่วงโซ่อาหาร

Also read”นฤมล“เปิดประชุมผู้บริหารระดับสูง FAO ดันความร่วมมือภาคเกษตรเข้มแข็ง

พฤติกรรมดูแลลูกและระบบการกินอาหาร

ในช่วงเวลา 14 วันที่ทำหน้าที่ดูแลลูกปลา พ่อปลาจะลดการกินอาหารลงอย่างมาก ซึ่งการอดอาหารนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยปกป้องลูกอ่อนไม่ให้ถูกดึงดูดให้เข้ามาใกล้ช่องปากของพ่อปลา ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกกินโดยสัตว์นักล่าตัวอื่นที่เฝ้าอยู่ภายนอก การเสียสละโอกาสในการหาอาหารของพ่อปลาจึงเป็นต้นทุนสำคัญที่ช่วยรักษาพันธุกรรมไว้ได้สำเร็จ

ด้านพฤติกรรมการ觅食 (Foraging) หรือการหาอาหาร ปลาหมอคางดำไม่ได้เป็นนักล่าดุร้ายที่กินปลาชนิดอื่นเป็นหลักแต่อย่างใด งานวิจัยพบว่าอาหารหลักของมันประกอบไปด้วยแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดเล็ก ไดอะตอม รวมถึงอินทรียวัตถุในตะกอนดินและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยตามพื้นผิวใต้น้ำ การจัดหมวดหมู่อาหารแบบนี้ทำให้มันมีสถานะเป็นผู้บริโภครายย่อยในระบบนิเวศทางน้ำ

Advertisement

ความหลากหลายของเมนูอาหารดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปลาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในห่วงโซ่อาหารระดับล่าง ซึ่งตรงกับความต้องการของแหล่งน้ำทั่วไปที่มีพืชน้ำและสาหร่ายขึ้นอยู่หนาแน่น การกินสาหร่ายและตะกอนอินทรีย์ยังช่วยควบคุมปริมาณสารอาหารส่วนเกินในน้ำได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากภาพจำเดิมที่ว่าปลาชนิดนี้กินทุกอย่างจนเสียสมดุล

ปัจจัยความทนทานต่อการขยายพันธุ์

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประชากรของปลาหมอคางดำเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่เหมาะสม มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นทางสรีรวิทยาที่สูงกว่าปลาพื้นถิ่นหลายชนิด การปรับตัวนี้ได้ขยายขอบเขตการกระจายพันธุ์ออกไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

นอกจากเรื่องความเค็มแล้ว ปลาหมอคางดำยังมีความทนทานต่อสภาพน้ำที่มีระดับความเป็นกรดสูงกว่าปลาชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้ทำให้มันสามารถรอดพ้นจากการแข่งขันกับปลาชนิดอื่น ๆ ในแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมหรือมีคุณภาพน้ำที่ไม่คงที่ ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนจึงเป็นข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญอย่างยิ่ง

แนวทางจัดการบนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

การทำความเข้าใจธรรมชาติของปลาชนิดนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และชุมชนท้องถิ่น สามารถออกแบบมาตรการควบคุมประชากรได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การจัดการที่ไม่ต้องอาศัยเพียงอารมณ์หรือความกลัว แต่อาศัยข้อมูลทางชีววิทยาที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถแบ่งแยกบทบาทของปลาชนิดนี้ได้อย่างชัดเจน

Advertisement

การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับปลาหมอคางดำจึงจำเป็นต้องก้าวข้ามจากภาพจำว่ามันเป็น 'ปลาอันตราย' หรือ 'ผู้ร้ายของระบบนิเวศ' เพียงด้านเดียว โดยต้องชี้แจงให้สังคมเห็นว่าคุณสมบัติทางชีววิทยาที่ช่วยให้มันอยู่รอดได้ดี ไม่ได้หมายถึงเจตนาในการทำลายระบบนิเวศ แต่เป็นการตอบสนองตามกลไกธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

โจทย์สำคัญของสังคมในปัจจุบันคือการบริหารจัดการทรัพยากรบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ เมื่อเรายิ่งเข้าใจธรรมชาติของปลาชนิดนี้มากเท่าไร การแก้ปัญหาหรือการจัดการกับจำนวนประชากรที่มากเกินไปก็จะทำได้ตรงจุดและมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งนี่คือแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำในระยะยาว

Thainews_News#32 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

FAO ปลาหมอคางดำ Mouth Brooding ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร

More on Economy

See all

5 เหตุผลที่ควรกิน “ควินัว” superseed ของมนุษยชาติ

ควินัว เมล็ดพืชประโยชน์สูง กินง่าย อร่อย ปรุงได้หลากหลาย องค์การสหประชาชาติ (UN) ยกให้เป็น super crop และ FAO ระบุว่าเป็น 'superseed' เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของมนุษยชาติ อ่านต่อ: กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ktnewsonline

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up next5 เหตุผลที่ควรกิน “ควินัว” superseed ของมนุษยชาติ