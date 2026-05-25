Joe Nakamoto, a crypto journalist, revealed shocking data that over 70% of cases of violence, kidnapping, and extortion related to cryptocurrency exchanges occurred in France since 2026. The rise in such cases can be attributed to the centralized KYC system used by various companies, which led to data breaches in several cases, including the Ledger incident in 2020. This has led to a growing movement to fight against KYC regulations among the crypto community.
ข้อมูลสุดช็อกระบุว่า คดีสะเทือนขวัญ ทั้งการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ลักพาตัว และข่มขู่เพื่อบังคับโอนสินทรัพย์คริปโท ทั่วโลกกว่า 70% เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส Joe Nakamoto นักข่าวคริปโทได้เปิดเผยข้อมูลอันน่าตกใจว่า ราว 70% ของคดีประเภทการใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ลักพาตัว และข่มขู่ผู้ถือเหรียญคริปโท เพื่อบีบให้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2026 เป็นต้นมา มีรายงานเรื่องคดีการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโทในฝรั่งเศสไปแล้วถึง 41 ครั้ง หรือคิดเป็นเฉลี่ย 1 คดี ในทุกๆ 2 วันครึ่งเลยทีเดียว41 kidnappings. 4 months.
One country. This is how France became the most dangerous place on Earth to own Bitcoin — and the data leak that made it possible.
Joe Nakamoto ระบุว่า สาเหตุที่คดีทำร้ายร่างกายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบตัวตนของลูกค้า หรือการ KYC ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางของบริษัทต่างๆ เกิดรั่วไหล จนข้อมูลหลุดออกไปในหลายคดีดัง รวมถึงเหตุการณ์ข้อมูลลูกค้าของ Ledger ผู้ผลิตกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์รายใหญ่รั่วไหล ในปี 2020 ซึ่งในครั้งนั้นทำให้รายชื่อ ที่อยู่บ้าน และอีเมลของลูกค้ามากกว่า 270,000 รายทั่วโลก หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ ด้าน Jameson Lopp ซีอีโอของ Casa บริษัทจัดทำกระเป๋าเงินคริปโท และระบบที่ช่วยดูแลรักษา Private Key กล่าวว่า “ฝรั่งเศสกำลังเป็นเหมือนนกขมิ้นในเหมืองถ่านหิน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ที่แสดงให้เห็นว่า กฎระเบียบทางการเงินกำลังสร้างกลไกสอดส่องดูแล ที่กลับมาสร้างอันตราย และทำร้ายผู้ถือครองบิตคอยน์โดยตรง” จนทำให้ปัจจุบันเครือข่ายสังคมคริปโทเริ่มออกมารวมพลัง ต่อต้านการเก็บข้อมูล KYC กันมากขึ้น France is the canary in the coal mine, demonstrating how financial regulations create a surveillance apparatus that causes direct harm to bitcoin holders
