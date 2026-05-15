France World Cup 2026 Squad Announced: Kylian Mbappe Captain, 26-Man Roster Revealed

The French Football Federation (FFF) has officially announced the 26-man squad for the FIFA World Cup 2026. The squad includes captain Kylian Mbappe, who plays for Real Madrid. The group stage of the tournament will take place on June 21, with France facing Norway.
วันนี้ (14 พ.
ค.2569) ดิดิเยร์ เดส์ชองส์ เฮดโค้ช ทีมชาติฝรั่งเศส ประกาศรายชื่อ 26 นักเตะชุดทำศึกฟุตบอลโลก 2026 โดยมี คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้า กัปตันทีมนำทัพ โดยมีรายชื่อดังนี้คีลิยัน เอ็มบัปเป (เรอัล มาดริด), มาร์กกุส ตูราม (อินเตอร์ มิลาน), ไมเคิล โอลิเซ (บาเยิร์น มิวนิก), มักเนส อาคลิอุช (โมนาโก), รายอัน แชร์กคี (แมนเชสเตอร์ ซิตี้), ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตตา (คริสตัล พาเลซ), อุสมาน เดมเบเล (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง), บราดเลย์ บาร์กโกลา (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง), เดซิเร ดูเอ (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง)เอ็นโกโล กองเต (เฟเนร์บาห์เช), อาเดรียง ราบิโอต์ (เอซี มิลาน), ออเรเลียง ชูอาเมนี (เรอัล มาดริด), มานู โคเน (โรมา), วาร์เรน ซาอีร์-เอเมอรี (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง)ลูกาส์ ดีญ (แอสตัน วิลลา), ฌูลส์ คุนเด (บาร์เซโลนา), เธโอ แอร์กน็องเดซ (อัล ฮิลัล), ลูกัส แอร์กน็องเดซ (ปารีส แซงต์ แชร์กแมง), ดาโยต์ อูปาเมกาโน (บาเยิร์น มิวนิก), วิลเลียม ซาลิบา (อาร์เซนอล), อิบราฮิมา โคนาเต (ลิเวอร์พูล), มาโล กุสโต (เชลซี), มักซองซ์ ลาครัวซ์ (คริสตัล พาเลซ
France World Cup 2026 Kylian Mbappe 26-Man Squad Group Stage Norway
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dian Suci เป็นศิลปินอินโดนีเซียคนแรกที่ชนะรางวัล Max Mara Art Prize for WomenDian Suci ศิลปินชาวอินโดนีเซีย สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล Max Mara Art Prize for Women 2026 ณ กรุงเวนิส เป็นหญิงคนแรกในรอบ 2 ทศวรรษ
Read more »
ไทยเตรียมดวล เซอร์เบีย พบเบลเยียม ดวล บัลแกเรีย นัดแรกศึกลีก 2026เปิดโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์วอลเนชันส์ลีก 2026 ไทยประเดิมนัดแรกพบกับ เซอร์เบีย ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้
Read more »
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างเกมสุดระทึกปรับโฉมเกมส์อาเซียนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างเกมสุดระทึกในศึกฟุตบอลสโมสรอาเซียน Shopee Cup 2025/26 รอบรองชนะเลิศ หลังเปิดบ้านพ่าย ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 1-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ ที่สนามช้าง อารีนา แต่จากผลงานในเลกแรก ส่งให้ ‘ปราสาทสายฟ้า’ รวมผลสองนัดเฉือนชนะ 4-3 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
Read more »
FIVB Prepares for VNL 2026 with New RulesFIVB, the governing body of international volleyball, is preparing for the VNL 2026 with new rules. The changes include testing out a new rule for the Nations League and adjusting for the U-17 and U-17 World Cup champions while conducting tournaments every 12 months from 2026. The main goal of these rule changes is to make the game faster, more continuous, and easier to understand.
Read more »
Football World 2026 Broadcast Rights: Need for Balance Between Government Investment and Economic FeasibilityThe text discusses the upcoming FIFA Football World Cup 2026, the rights to broadcast it, and the challenges surrounding government investment in the broadcast rights. It also highlights the concerns about the cost-effectiveness of the investment from an economic perspective.
Read more »
“บุรีรัมย์” พ่าย “ยะโฮร์” 1-2 แต่รวมเชือด 4-3 ทะยานชิง Shopee Cupบุรีรัมย์ 9 คนหัวใจแกร่ง พ่ายยะโฮร์ 1-2 แต่รวมสองนัดเชือด 4-3 ทะยานศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน Shopee Cup 2025/26
Read more »