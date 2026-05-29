From Queen Brand to Mother Learning Perfection is Not Necessary: On Samthai's Life After Baby Blue

On Samthai, a former queen brand, shares her journey as a mother and the lessons she has learned about motherhood. She discusses the challenges she faced in the first few weeks after giving birth to Baby Blue and how her body changed dramatically. She also shares her experiences as a mother and the importance of learning and growing together with her child.
จากควีนแบรนด์เนมสู่คุณแม่ที่ต้องเรียนรู้ว่าไม่ต้องเพอร์เฟกต์ "ออน สมฤทัย" เปิดมุมที่คนไม่เคยเห็นในรายการ Woody Talk เผยชีวิตหลังคลอด Baby Blue ไม่ได้สดใสตลอดเวลา สุดช็อกร่างกายเปลี่ยนน้ำหนักลด 10 กิโลใน 10 วัน ใจพัง หุ่นเปลี่ยน เคยแพนิกจนรับตัวเองไม่ได้ บทเรียนสำคัญแม่มือใหม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ค่อย ๆ เรียนรู้ไปพร้อมลูกออน สมฤทัย: คือตอนเด็ก ๆ เราคิดเสมอว่าอยากจะรวย เพราะเกิดมาในครอบครัวข้าราชการ ไม่ได้หวือหวา เหมือนดูละครแล้วก็เห็นความรวยจากในนั้นคฤหาสน์ในละคร ตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าอยากจะสบาย อยากจะรวย แล้วตั้งเป้าไว้แบบนั้น แล้วจะทำยังไง ก็กลายเป็นว่าเราจะชอบขยันทำนู่นทำนี่ไปเรื่อย ๆ จนเข้าใจจริง ๆ ว่าเส้นทางของความสำเร็จต้องผ่านจุดไหนบ้าง ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะเลี่ยงไม่ได้ คนเรามันต้องพยายามก่อน แล้วพยายามไม่ท้อ 2 ครั้ง 3 ครั้ง ก็ไม่มีทางสำเร็จ สำเร็จมันอยู่ครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ความสำเร็จมันอาจจะต้องล้มเหลวก่อน และนี่คือทางผ่าน เราจะเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้าง ทำมาตลอดทั้งชีวิต โดยที่ไม่รู้ว่าอันนี้มันซึมเข้าไปตอนไหนแล้ว เราชอบเตือน ชอบสอนคนรอบข้างว่ามันแค่ทางผ่านแป๊บหนึ่ง อันนี้คือเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ มันก็ต้องมีล้มเหลวก่อนบ้าง ถูกปฏิเสธ ถ้าเราไม่ลืมความฝันนั้นอีก 5 ปี เราอาจจะทำอะไรสักอย่างจนเก่งขึ้นก็เป็นเรื่องง่ายที่จะถึงความสำเร็จนั้น สร้างคอนเทนต์ให้มีกระแส มุ่งมั่น กลายเป็นคนที่คนรู้จักอย่างแท้จริงในมุมกว้างในหลาย ๆ ตลาด ทั่วโลก อะไรคือตัวขับเคลื่อนของเรา ?
ออน สมฤทัย: มันต้องเชื่อมกันค่ะ เพราะว่าทำธุรกิจ ตอนนั้น AI ยังไม่มา เราอยู่ในโลกที่ทุกคนต้องเข้าโซเชียลมีเดีย ทุกคนต้องทำคอนเทนต์ ต้องมีตัวตน เพื่อให้ขายของได้ง่ายขึ้น หรือทำอะไรก็ตามได้ง่ายขึ้น เราก็เข้าใจตรงนั้นว่าต้องมีตัวตนเหมือนกัน แต่คำถามคือจะทำยังไง จะถ่ายทอดออกมายังไง จะทางอ้อมไหม หรือแบบไหน เพราะเราก็เคยลองทางตรงมาแล้ว พูดหัวข้อนี้ ตอบคำถามนี้ พูดแบบ Professional คนก็จะดูเฉพาะคนที่สนใจเรื่องนั้นจริง ๆ แต่ถ้าจะทำยังไงให้คนสนใจในวงกว้าง เราก็ต้องตีโจทย์ให้กว้างขึ้นไปอีกออน สมฤทัย: คิดว่าว่าคนอยากจะรู้ว่ามีจริง ๆ ด้วยเหรอ การช้อปปิ้งเยอะ ๆ ตอนนั้นแค่ถ่ายคลิปไม่ได้ซื้อจริง ๆ เพราะว่าของในร้านตัวเอง ตอนแรกคนยังโยงไม่ได้ แต่ว่าคนพยายามจับ พยายามคอมเมนต์ บางคนบอกว่าอันนี้คือโปรโมทการตลาดที่ดีมากเลยที่เขาเคยเห็นออน สมฤทัย: ต่างกันนะคะ คือหลังกล้องจริง ๆ เราเป็นคนค่อนข้างชิลมาก ๆ เลย วันไหนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรือไม่มีงานอะไร ก็จะหน้าสดเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็แต่งตัวเสื้อยืดกางเกงธรรมดา ไม่ได้คิดว่าจะต้องสวยเป๊ะหรือพร้อมออกงานทุกวันขนาดนั้น เป็นคนชอบทำอะไรเดิม ๆ ด้วย กินข้าวร้านเดิม ดูหนังเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ ทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว คือทุกวันศุกร์กับวันอาทิตย์ต้องล็อกเวลาไว้สำหรับดูหนังเลย คือหมอเขาชอบดูหนังอยู่แล้ว ออนก็เลยชอบตามไปด้วย คือตอนนี้ค่อนข้างชอบทำอะไรเป็นกิจวัตร เพราะมันทำให้รู้สึกว่าเป็นคนมีวินัยมากขึ้นค่ะ โดยเฉพาะตอนนี้ที่มีลูกแล้ว อะไรหลาย ๆ อย่างก็เริ่มเป็นกิจวัตรมากขึ้น ตื่นนอน ส่งลูก เข้านอน แล้วระหว่างวันก็ทำโน่นทำนี่ไป มันเหมือนกับว่าเราได้ทำหลายอย่างในแต่ละวัน แล้วทุกอย่างก็มีจังหวะ มีระบบ ชอบให้มีตารางออน สมฤทัย: คิดอยู่ เวลาลูกไปโรงเรียน จะโดนเพื่อนล้อไหม เพราะเราชอบพูด Thank You Kateyki จะโดนเพื่อนแซวไหม ทุกวันนี้ลูกยังคอมเมนต์ไม่ได้ แต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มอยากเลียนแบบ อยากเป็นผู้ใหญ่ เราอยู่กับเขาแล้วจะรู้สึกได้ว่าอยากเข้าแก๊ง อยากทำได้เหมือนแม่ เขาจะดูออกไหมว่าตอนนี้แม่กำลังเติมสีสันให้กับคาแรคเตอร์ ซึ่งลูกตอนนี้อยู่ทั้ง 2 มิติกับแม่ด้วย เพราะทำคอนเทนต์ เขาชินหรือยังกับการถ่ายคอนเทนต
