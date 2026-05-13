Football World 2026 Broadcast Rights: Need for Balance Between Government Investment and Economic Feasibility

The text discusses the upcoming FIFA Football World Cup 2026, the rights to broadcast it, and the challenges surrounding government investment in the broadcast rights. It also highlights the concerns about the cost-effectiveness of the investment from an economic perspective.
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ความคุ้มค่าที่อาจแลกมากับ 'จอดำ' ในบางช่องทางการรับชม', 'อดีต กสทช.
’ มอง ถ้าใช้เงินรัฐซื้อต้องดูฟรีทุกระบบ ควรต่อรองขอลดราคา ไม่ควรประกาศว่าซื้อ 1,300ล้านบาท', 'ทางออกRourkegಧใน กองทุนกีฬา กับ ’เอกชน’ฟุตบอลโลก 2026 ที่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม ที่จะเริ่มแข่งขันวันที่ 11มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569', 'แต่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของไทย ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้นายกฯ ยืนยันว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกแน่', 'ล่าสุด ครม.
มีมติกำหนดบทบาทหน้าที่ของ 7 หน่วยงาน ที่ต้องรับดำเนินการต่อ เพื่อร่วมกัน ให้การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก สามารถดำเนินการได้ทันตามกองวิเคราะห์วาระเวลา ขณะประชาชนบางส่วนมองว่า เป็นเงินมหาศาลที่ต้องใช้กับการถ่ายทอดสดอาจได้ไม่คุ้มเสีย', 'ถ้า กสทช.
ไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก ก็จะมีคำถามต่อมาว่า ทำไมไม่ซื้อลิขสิทธิ์อันอื่นอีกครั้งที่แล้วเราบอกว่าให้ต้องออกอากาศผ่านทุกช่องทาง แต่ปรากฏว่าหน่วยงานรัฐตอนนั้น ไปทำลิขสิทธิ์ผูกขาดให้เอกชนรายหนึ่ง ทำให้รายอื่นออกอากาศไม่ได้ บทเรียนมันเกิดขึ้นแล้ว และยังไม่เคยชดระให้กับผู้เสียหาย', 'ธนล ร urgenceหรือจะทำลายกลไกตลาดทั้งหมด
