TH
Advertisement
Economy

FinCEN ห้ามธนาคารสหรัฐทำธุรกรรมกับ MEXC โคลน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์

siamblockchain#37 in ประเทศไทย
FinCEN ห้ามธนาคารสหรัฐทำธุรกรรมกับ MEXC โคลน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์
Fincen · MEXC Global · US Treasury
Advertisement

สำนักงาน FinCEN ของสหรัฐออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินสหรัฐโอนย้ายเงินกับ MEXC Global กรณีเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลบังคับในอีก 30 วันข้างหน้า

สำนักงานบังคับใช้กฎหมายการเงินของสหรัฐ (FinCEN) ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสหรัฐ ทำธุรกรรมทางการเงินหรือโอนเงินเข้า-ออก กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล MEXC Global อย่างเด็ดขาด โดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐครบ 30 วัน มาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการชื่อ Operation Economic Outcast ที่มุ่งกวาดล้างเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายขนาดใหญ่ และส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรุนแรง

รายละเอียดคำสั่งห้ามและกรอบเวลาบังคับใช้

คำสั่งจาก FinCEN ระบุชัดเจนว่าจะมีผลบังคับใช้หลังจากตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหมายถึงสถาบันการเงินมีระยะเวลาในการปรับตัวและตรวจสอบข้อมูลก่อนจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ 03:47 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาในประเทศไทย แม้บางสื่ออาจตีความว่าเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ทันที แต่รายละเอียดทางกฎหมายระบุว่ามีช่วงเวลาระหว่างทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อม

Also readอดีต รมต.การค้า อินโดนีเซีย และผู้ก่อตั้ง Raisewell Ventures แนะอาเซียนเลิกแข่งกันเอง รวมตัวเป็นตลาดเดียว สร้างมูลค่าเพิ่ม 1.6 ล้านล้านดอลลาร์

การออกคำสั่งนี้ใช้ฐานอำนาจตามมาตรา 9714(a) แห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินรัสเซีย ซึ่งมุ่งเน้นการตัดกระแสเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยคำสั่งนี้ห้ามมิให้สถาบันการเงินในสหรัฐรับหรือส่งเงินให้กับ MEXC Global หรือที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ MEXC บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายถึงการขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐ (OFAC) ที่ครอบคลุมทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการจำกัดการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารของสหรัฐโดยเฉพาะ

มูลเหตุผลการตรวจสอบและยอดเงินเกี่ยวข้อง

FinCEN ระบุว่าแพลตฟอร์ม MEXC Global มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยช่วงเวลาดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 ยอดเงินมูลค่ามหาศาลนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายทางการเงินที่แพลตฟอร์มถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนโดยไม่ตั้งใจหรือจงใจ

Advertisement

สำหรับการเชื่อมโยงกับรัสเซีย FinCEN ระบุว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐ สหภาพยุโรป และอังกฤษมูลค่าราว 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ MEXC ยังประมวลผลธุรกรรมกับ Garantex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และ Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบต่อโครงการมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2026 รวมถึงช่วยเหลือเครือข่าย A7 ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียมูลค่าอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความสัมพันธ์กับอิหร่านและข้อบกพร่องด้านระบบรักษาความปลอดภัย

ในส่วนของอิหร่าน MEXC ถูกพบว่าโอนเงินโดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่านกว่า 40 แพลตฟอร์ม รวมมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงินประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานรัฐที่ถูกคว่ำบาตร อาทิ ธนาคารกลางอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แม้ข้อกำหนดการใช้งานของ MEXC จะห้ามผู้ใช้จากอิหร่านและเกาหลีเหนือเข้าใช้งาน แต่ระบบป้องกันการฟอกเงินและการยืนยันตัวตนที่บกพร่องทำให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรสามารถเข้าถึงบริการได้โดยตรง

คำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Economic Outcast ที่สอดคล้องกับมาตรการก่อนหน้านี้ของสหรัฐที่ใช้กับเครือข่าย A7 และเครือข่ายไอทีลับของรัสเซียและเกาหลีเหนือ FinCEN ระบุว่าแม้ข้อจำกัดการใช้งานจะมีอยู่จริง แต่ความล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนอย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่

ผลกระทบต่อบริษัทและขั้นตอนถัดไปสำหรับผู้ใช้

MEXC Global ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งใน 20 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์สำรองประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายต่อวันเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ ผลกระทบจากคำสั่งนี้อาจสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ในการถอนเงินสด แต่คำสั่งนี้มีระยะเวลาเตรียมตัว 30 วัน ซึ่งหมายความว่าผลกระทบเต็มรูปแบบอาจไม่เกิดขึ้นในทันที อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับแพลตฟอร์มที่มีประวัติการทำ KYC (Know Your Customer) ที่หละหลวม

Advertisement

สำหรับผู้ใช้บริการ MEXC ควรติดตามประกาศจากตัวแพลตฟอร์มและราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่ากำหนดการบังคับใช้ที่แท้จริงจะเริ่มเมื่อใด และมีช่องทางในการถอนเงินอย่างไร นอกจากนี้ FinCEN ยังระบุว่าผู้ให้เบาะแสที่นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและมีค่าปรับเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามโครงการผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินคดีเพิ่มเติมในอนาคต

siamblockchain#37 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Fincen MEXC Global US Treasury Garantex การฟอกเงิน มาตรการคว่ำบาตร

More on Economy

See all

นรข.เชียงรายจับกุมยาบ้า 1.6 ล้านเม็ด ซุกกระสอบริมโขงชายแดนเวียงแก่น

เจ้าหน้าที่เรือ นรข.เชียงราย ลาดตระเวนริมแม่น้ำโขง ตรวจยึดยาบ้าประมาณ 1,600,000 เม็ด ที่ซ่อนอยู่ในกระสอบ 8 กระสอบ บนชายแดนไทย-ลาว หมู่บ้านไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย คาดเป็นขบวนการลักลอบขนยาเข้าประเทศเพื่อกระจายสินค้า

MGROnlineLive

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextนรข.เชียงรายจับกุมยาบ้า 1.6 ล้านเม็ด ซุกกระสอบริมโขงชายแดนเวียงแก่น