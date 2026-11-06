FinCEN ห้ามธนาคารสหรัฐทำธุรกรรมกับ MEXC โคลน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์
สำนักงาน FinCEN ของสหรัฐออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินสหรัฐโอนย้ายเงินกับ MEXC Global กรณีเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลบังคับในอีก 30 วันข้างหน้า
สำนักงานบังคับใช้กฎหมายการเงินของสหรัฐ (FinCEN) ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสหรัฐ ทำธุรกรรมทางการเงินหรือโอนเงินเข้า-ออก กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล MEXC Global อย่างเด็ดขาด โดยคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐครบ 30 วัน มาตรการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการชื่อ Operation Economic Outcast ที่มุ่งกวาดล้างเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายขนาดใหญ่ และส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรุนแรง
รายละเอียดคำสั่งห้ามและกรอบเวลาบังคับใช้
คำสั่งจาก FinCEN ระบุชัดเจนว่าจะมีผลบังคับใช้หลังจากตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหมายถึงสถาบันการเงินมีระยะเวลาในการปรับตัวและตรวจสอบข้อมูลก่อนจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าคำสั่งดังกล่าวมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ 03:47 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาในประเทศไทย แม้บางสื่ออาจตีความว่าเป็นการตัดขาดความสัมพันธ์ทันที แต่รายละเอียดทางกฎหมายระบุว่ามีช่วงเวลาระหว่างทางเพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมAlso readอดีต รมต.การค้า อินโดนีเซีย และผู้ก่อตั้ง Raisewell Ventures แนะอาเซียนเลิกแข่งกันเอง รวมตัวเป็นตลาดเดียว สร้างมูลค่าเพิ่ม 1.6 ล้านล้านดอลลาร์
การออกคำสั่งนี้ใช้ฐานอำนาจตามมาตรา 9714(a) แห่งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินรัสเซีย ซึ่งมุ่งเน้นการตัดกระแสเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยคำสั่งนี้ห้ามมิให้สถาบันการเงินในสหรัฐรับหรือส่งเงินให้กับ MEXC Global หรือที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ MEXC บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายถึงการขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐ (OFAC) ที่ครอบคลุมทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการจำกัดการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารของสหรัฐโดยเฉพาะ
มูลเหตุผลการตรวจสอบและยอดเงินเกี่ยวข้อง
FinCEN ระบุว่าแพลตฟอร์ม MEXC Global มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าอย่างน้อย 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัสเซีย รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยช่วงเวลาดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 ยอดเงินมูลค่ามหาศาลนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายทางการเงินที่แพลตฟอร์มถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนโดยไม่ตั้งใจหรือจงใจ
สำหรับการเชื่อมโยงกับรัสเซีย FinCEN ระบุว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐ สหภาพยุโรป และอังกฤษมูลค่าราว 232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ MEXC ยังประมวลผลธุรกรรมกับ Garantex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และ Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบต่อโครงการมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2026 รวมถึงช่วยเหลือเครือข่าย A7 ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียมูลค่าอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความสัมพันธ์กับอิหร่านและข้อบกพร่องด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ในส่วนของอิหร่าน MEXC ถูกพบว่าโอนเงินโดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่านกว่า 40 แพลตฟอร์ม รวมมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีเงินประมาณ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานรัฐที่ถูกคว่ำบาตร อาทิ ธนาคารกลางอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แม้ข้อกำหนดการใช้งานของ MEXC จะห้ามผู้ใช้จากอิหร่านและเกาหลีเหนือเข้าใช้งาน แต่ระบบป้องกันการฟอกเงินและการยืนยันตัวตนที่บกพร่องทำให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรสามารถเข้าถึงบริการได้โดยตรง
คำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Operation Economic Outcast ที่สอดคล้องกับมาตรการก่อนหน้านี้ของสหรัฐที่ใช้กับเครือข่าย A7 และเครือข่ายไอทีลับของรัสเซียและเกาหลีเหนือ FinCEN ระบุว่าแม้ข้อจำกัดการใช้งานจะมีอยู่จริง แต่ความล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตนอย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่
ผลกระทบต่อบริษัทและขั้นตอนถัดไปสำหรับผู้ใช้
MEXC Global ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งใน 20 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์สำรองประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการซื้อขายต่อวันเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ ผลกระทบจากคำสั่งนี้อาจสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้ในการถอนเงินสด แต่คำสั่งนี้มีระยะเวลาเตรียมตัว 30 วัน ซึ่งหมายความว่าผลกระทบเต็มรูปแบบอาจไม่เกิดขึ้นในทันที อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับแพลตฟอร์มที่มีประวัติการทำ KYC (Know Your Customer) ที่หละหลวม
สำหรับผู้ใช้บริการ MEXC ควรติดตามประกาศจากตัวแพลตฟอร์มและราชกิจจานุเบกษาของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่ากำหนดการบังคับใช้ที่แท้จริงจะเริ่มเมื่อใด และมีช่องทางในการถอนเงินอย่างไร นอกจากนี้ FinCEN ยังระบุว่าผู้ให้เบาะแสที่นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและมีค่าปรับเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามโครงการผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินคดีเพิ่มเติมในอนาคต
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