Ferrari Luce: รถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ทางกายภาพเข้าด้วยกัน

Ferrari Luce: รถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ทางกายภาพเข้าด้วยกัน
📆5/26/2026 11:44 AM
📰droidsans
Ferrari Luce เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบโดย Ferrari โดยมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถประมาณ 597 ลิตรและปุ่มควบคุมแบบกายภาพที่ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผล OLED แบบ Multifunctional และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวนสี่ตัว (แบ่งออกเป็นมอเตอร์คู่หน้า-คู่หลัง) ที่มีพื้นฐานมาจาก Ferrari F80 หรือสนามแข่ง F1 มีกำลังสูงสุด 1,035 แรงม้า เร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 2.5 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ภายใน 6.8 วินาที

ดีไซน์โดยรวมของ Ferrari Luce นั้นเป็นแบบหรือดูเหมือนเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมด ส่วนประกอบแต่ละชิ้นถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในรูปแบบ Shell-Like จับคู่กับปีกแอโรไดนามิกส์หน้า-หลังแบบลอยตัวไฟท้ายทรงกลมเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แตกต่างจากรถรุ่นอื่น ๆ โดยมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถประมาณ 597 ลิตรโดดเด่นด้วยปุ่มควบคุมแบบกายภาพ เช่น ปุ่มกด, สวิตช์, ปุ่มหมุนหรือหน้าปัดซึ่งถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อผู้ขับขี่ มีหน้าจอแสดงผล OLED แบบ Multifunctional โดย Jony Ive อธิบายว่าการที่ รถยนต์ไฟฟ้า หลาย ๆ รุ่นพยายามเปลี่ยนให้การควบคุมทุกอย่างกระจุกอยู่ที่หน้าจอสัมผัส (multi-touch) เป็นการตัดสินใจที่ไม่เข้ากับการขับขี่สักเท่าไหร่ เพราะการออกแบบดังกล่าว จะทำให้ผู้ขับขี่ต้องละสายตาจากถนนเพื่อโฟกัสกับเมนูบนหน้าจอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้ในที่สุด Ferrari Luce จึงถูกออกแบบด้วยหลักการอย่าง 'การผสาน ระบบดิจิทัล และ อุปกรณ์ทางกายภาพ เข้าด้วยกัน' เช่น การใช้ปุ่มกด (toggle switches), มือจับ (handles), และแป้นหมุน (rotary dials) ซึ่งใช้งานได้จริงมากกว่า และให้การเชื่อมโยงระหว่างผู้ขับขี่กับรถยนต์ได้ดีกว่าการควบคุมผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวนสี่ตัว (แบ่งออกเป็นมอเตอร์คู่หน้า-คู่หลัง) ที่มีพื้นฐานมาจาก Ferrari F80 หรือสนามแข่ง F1 มีกำลังสูงสุด 1,035 แรงม้า เร่งความเร็วจาก 0-100 กม.

/ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 2.5 วินาที และ 0-200 กม. /ชม. ภายใน 6.8 วินาที

Ferrari Luce รถยนต์ไฟฟ้า ระบบดิจิทัล อุปกรณ์ทางกายภาพ ขับขี่สบาย

 

Ferrari Luce EV รุ่นแรกค่ายม้าลำพอง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว 1,050 แรงม้าFerrari Luce EV รุ่นแรกค่ายม้าลำพอง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว 1,050 แรงม้าเฟอร์รารี่ เปิดตัว Ferrari Luce ซูเปอร์คาร์ไฟฟ้า EV รุ่นแรกของแบรนด์ม้าลำพอง ตัวถัง 4 ประตู และ 5 ที่นั่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว กำลัง 1,050 แรงม้า เริ่มส่งมอบปี 2027
เฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐีเฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐีเฟอร์รารี่เปิดตัว 'Luce' ไฮเปอร์อีวี 5 ที่นั่ง 1,000 แรงม้า รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่พัฒนาเพื่อครอบครัวมหาเศรษฐี ราคาเริ่มต้น 21 ล้านบาท ชูดีไซน์หรูล้ำและสมรรถนะเหนือชั้น เริ่มส่งมอบปี 2026มาพร้อมพละกำลังมากกว่า 1,000 แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดเกิน 310 กม./ชม. และมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ 21 ล้านบาท เป็นรถยนต์ 4 ประตู 5 ที่นั่ง ที่มุ่งเจาะกลุ่มครอบครัวมหาเศรษฐีซึ่งต้องการทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เป็นเลิศ เฟอร์รารี่ (Ferrari) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปิดตัว "Luce" รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% รุ่นแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการ
Render Time: 2026-05-26 14:44:00