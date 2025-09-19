EUR/USD ร่วงลง 0.32% ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสาน และความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบจากสถานการณ์ในฝรั่งเศส
การซื้อขาย EUR/USD ที่ 1.1747 ลดลง 0.
32% เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกดูไม่สดใสนัก ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าท่าทีของคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหรัฐฯ (FOMC) ส่วนใหญ่เป็นกลาง ยกเว้นผู้ว่าการรัฐสตีเฟน มิรัน ใบหน้าทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สะท้อนความเห็นโดยประธานแมรี่ ดาลี แห่งซานฟรานซิสโก, ประธานนีล คาชคารี แห่งมินนิอาโปลิส และผู้ว่าการมิรัน ความเห็นของดาลีค่อนข้างผ่อนปรน ในขณะที่คาชคารีดูเป็นกลาง แม้กระทั่งเปิดประตูสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น ในทางตรงกันข้าม ผู้ว่าการมิรันยืนยันว่า “แผนภูมิจุด” ที่เป็นระดับต่ำสุดสำหรับอัตราดอกเบี้ยเฟดคือตัวเขา โดยระบุว่าเขาไม่คิดว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps “จะกังวลตลาด” ในฝรั่งเศส การประท้วงกำลังส่งผลกระทบต่อสกุลเงินยูโร เนื่องจากผู้คนหลายแสนคนรวมตัวกันในเมืองหลักของฝรั่งเศสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อกดดันประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง และนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียง เลอกอร์นู ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การเรียกร้องการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ลดลงมาอยู่ที่ 231,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 240,000 ราย และลดลงอย่างมากจาก 264,000 ราย ที่ได้รับการปรับปรุงเมื่อสัปดาห์ก่อน ในขณะเดียวกัน ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียเฟดพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน พุ่งขึ้นไปที่ 23.2 จาก -0.3 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.3 และส่งสัญญาณถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจ\EUR/USD ปรับตัวลดลงหลังจากได้รับผลกำไรเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยการก่อตัวของรูปแบบ “Evening Star” ที่ยืนยันถึงความอ่อนแอของเงินยูโร แม้ว่ากลุ่ม Bear จะไม่สามารถทำลายระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ 1.1659 ได้ แต่พวกเขากำลังรวบรวมโมเมนตัม การทะลุผ่านระดับ 1.1700 จะเผยให้เห็นแนวรับถัดไป เช่นเดียวกับการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 100 วัน และระดับต่ำสุดของวันที่ 27 สิงหาคม ที่ใกล้เคียง 1.1560–1.1574 เงินยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็นส่วนหนึ่งของยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022 คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีการหมุนเวียนเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นประมาณ 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)\ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน วัตถุประสงค์หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพของราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ หรือการกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังของอัตราที่สูงขึ้น มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร และในทางกลับกัน สภาผู้ว่าการ ECB ตัดสินใจนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้น 8 ครั้งต่อปี การตัดสินใจเกิดขึ้นโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติในยูโรโซน และสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB, Christine Lagarde ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยูโรโซน วัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะต้องให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอีกครั้ง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่น มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคน่าสนใจยิ่งขึ้นในฐานะสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน คุกกี้ฟังก์ชันช่วยในการทำงานบางอย่าง เช่น การแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การรวบรวมความคิดเห็น และฟีเจอร์อื่นๆ จากบุคคลที่สาม คุกกี้วิเคราะห์ถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัด จำนวนผู้เยี่ยมชม อัตราตีกลับ แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯล
EUR/USD เฟด ECB เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย
