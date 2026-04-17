EU เตรียมเปิดตัวแอปฯ ยืนยันอายุ ควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเยาวชน

สหภาพยุโรป (EU) เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันยืนยันอายุเพื่อจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชน โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัย สุขภาพจิต และความเป็นส่วนตัว พร้อมกำหนดความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์
สหภาพยุโรป (EU) กำลังจะเปิดตัวแอปพลิเคชันยืนยันอายุผู้ใช้งาน เพื่อเป็นมาตรการสำคัญในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ เด็กและเยาวชน การริเริ่มครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับความปลอดภัยและปกป้องสุขภาพจิตของประชากรอายุน้อย ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของโลกดิจิทัล
แอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำงานโดยให้ผู้ใช้งานยืนยันอายุของตนเองผ่านการใช้เอกสารราชการที่มีการรับรอง ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยระบบจะถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และดำเนินการในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตน (Anonymous) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นางอูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ได้ประกาศถึงความพร้อมทางเทคนิคของแอปพลิเคชันนี้ โดยเน้นย้ำว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ภาพรวมของสหภาพยุโรปในการจัดการกับความท้าทายจากโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ระบบการยืนยันอายุนี้จะถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและครอบคลุม ผู้ใช้งานจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อายุตามที่รัฐกำหนด เช่น การอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบและยืนยันอายุได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ระบบนี้ยังออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ ‘กระเป๋าเงินดิจิทัล’ (Digital Wallet) ของประเทศสมาชิกแต่ละแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานให้กับประชาชน
นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ใช้งานแล้ว มาตรการใหม่นี้ยังเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ โดยนางฟอน เดอร์ เลเยน ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า แพลตฟอร์มออนไลน์จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากพบว่ามีการละเลยหรือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองเด็กไม่ครบถ้วนตามที่กฎระเบียบดิจิทัลที่มีอยู่ได้กำหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสหภาพยุโรปในการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและเยาวชน
การทดสอบระบบนี้ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายประเทศสมาชิก เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความเสถียร ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการในการปกป้องผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุ
