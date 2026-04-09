ETH ร่วงหลุด $2,200: แรงขายยังมีอยู่จริง? โครงสร้างตลาดระยะกลางยังไม่ฟื้นตัว

📆4/9/2026 12:04 AM
📰siamblockchain
ราคา Ethereum (ETH) ร่วงลงหลุด $2,200 ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่สูง บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ และโครงสร้างตลาดในระยะกลางยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้ ผู้เขียนวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา

การหลุดระดับ $2,200 ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายสูงถึง 2.24 หมื่นล้านดอลลาร์ บ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอยู่จริง และโครงสร้างตลาดในระยะกลางยังไม่สามารถยืนยันการกลับตัวได้อย่างชัดเจน ภาพรวมจึงโน้มเอียงไปในทิศทางขาลงในระยะสั้นๆ ( ETH ) ร่วงหลุดระดับจิตวิทยา $2,200 ลงมาซื้อขายอยู่ที่ $2,185.14 โดยปรับลดลง 1.68% ในช่วงเวลาที่ถูกตรวจพบ และติดลบ 1.81% ในรอบ 24 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง $2,183.73 ถึง $2,265.34 ตลอดทั้งวัน ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 2.24 หมื่นล้านดอลลาร์ ในขณะที่มูลค่าตลาดรวมยังคงอยู่ที่ 2.

64 แสนล้านดอลลาร์ การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ETH พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีแท่งเทียนขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้ราคาทะลุขึ้นไปแตะ $2,242 ก่อนที่จะมีการดึงราคากลับลงมา ตลาดกำลังอยู่ในภาวะลังเลว่าการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นนี้จะสามารถยืนหยัดต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคที่ยังไม่คลี่คลาย เหตุใดโซน $2,100 $2,200 จึงมีความสำคัญมากกว่าที่หลายคนคิด ระดับ $2,200 ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขกลมๆ เท่านั้น แต่มันคือบริเวณที่ ETH ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการแกว่งตัวก่อนที่จะมีการพุ่งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ล่าสุด การที่ราคาหลุดกลับลงมาจึงหมายความว่าแรงซื้อที่เข้ามาในรอบนี้ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ ภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นน่ากังวลยิ่งกว่า ETH อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 โดยมีการร่วงลงจากจุดสูงสุดใกล้ $4,829 เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 คิดเป็นมากกว่า 54% จนกระทั่งแตะจุดต่ำสุดล่าสุดที่ $1,821 ในช่วงต้นปี 2569 ปัจจุบัน ราคาอยู่ระหว่างการแกว่งตัวในโซนฟื้นตัวระหว่าง $1,940 ถึง $2,350 ซึ่งเป็นช่วงรวมตัวหลังจากที่ราคาได้ร่วงลงอย่างรุนแรง โครงสร้างราคายังคงแสดงลักษณะของ lower high ต่อ lower low อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนในกรอบระยะกลาง นอกจากนี้ บรรยากาศของตลาดโลกยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่มีต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย ล้วนส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น สิ่งที่ผู้เขียนให้ความสนใจเป็นพิเศษคือราคาจะสามารถรักษาระดับเหนือโซน $2,100 ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หาก ETH สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้และมีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอ ก็อาจเห็นการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบโซน $2,200 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดีดตัวขึ้น ตราบใดที่ ETH ยังคงอยู่ต่ำกว่า $2,350 ซึ่งเป็นแนวต้านบนของกรอบการแกว่งตัวในระยะกลาง การฟื้นตัวใดๆ ก็ตามยังคงต้องถูกมองว่าเป็นเพียงการแกว่งตัวภายในกรอบ ไม่ใช่การยืนยันถึงการกลับตัวของแนวโน้มหลัก ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมได้อย่างแท้จริงอาจต้องอาศัยข่าวดีจากฝั่งกองทุน ETF หรือความชัดเจนในด้านกฎระเบียบของคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐฯ หากราคาหลุดลงไปอีก ความเสี่ยงจะอยู่ที่ใด นี่คือสถานการณ์ที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซน $2,100 ได้ เส้นทางต่อไปอาจนำพาให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณ $1,990 และถัดไปคือโซนแนวรับหลักที่ $1,940 ซึ่งเป็นขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวในระยะกลางทั้งหมด หากราคาหลุดโซนนี้ไปด้วย นั่นจะเป็นสัญญาณว่าการรวมตัวที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี 2569 อาจล้มเหลว และโครงสร้างขาลงขนาดใหญ่จะกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง ความน่ากลัวของสถานการณ์นี้คือ ETH เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดในรอบหลายเดือน หากราคาหลุดโซนแนวรับสำคัญ นักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงที่ราคาฟื้นตัวอาจเริ่มทำการตัดขาดทุน และทำให้เกิดแรงขายต่อเนื่องที่กดดันราคาให้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในสภาพแวดล้อมที่ตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและ sentiment ยังไม่กลับมาเป็นบวกอย่างชัดเจน ความเสี่ยงด้านขาลงจึงมีน้ำหนักมากกว่าด้านขาขึ้น ส่วนตัวผมมองว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความตึงเครียดมากกว่าที่ตัวเลขภายนอกแสดงให้เห็น การที่ ETH มีการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 8 เมษายน และมีการดึงราคากลับลงมาอย่างรวดเร็วภายในวันรุ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อในรอบนั้นไม่ได้มาจากการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว แต่เป็นการเก็งกำไรในระยะสั้น สิ่งที่ผมให้ความสนใจในช่วงเวลานี้มีสองประการ ประการแรกคือราคาจะปิดแท่งเทียนรายวันเหนือหรือต่ำกว่า $2,100 เนื่องจากจะสามารถบอกทิศทางในระยะสั้นได้ชัดเจนกว่าการดูเพียงแค่ราคาในปัจจุบัน ประการที่สองคือปริมาณการซื้อขาย หากราคาร่วงลงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าแรงขายเริ่มมีอย่างจริงจัง แต่ถ้าปริมาณการซื้อขายลดลงพร้อมกับราคาที่ร่วงลง อาจเป็นเพียงการพักตัวตามปกติ ผมไม่คิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถตัดสินได้อย่างเด็ดขาดว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร แนวโน้มขาลงขนาดใหญ่ยังไม่สิ้นสุดในเชิงโครงสร้าง แต่ก็มีสัญญาณของการรวมตัวหลังจากที่ราคาได้ร่วงลงอย่างหนัก สุดท้าย ตลาดอาจต้องการปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกมากกว่าเพียงแค่แรงซื้อจากการเก็งกำไร ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีจากด้านกฎระเบียบ หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ Fed ดังนั้น จึงควรติดตามข่าวสารมหภาคควบคู่ไปกับการวิเคราะห์กราฟ คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งหมด และผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุ

