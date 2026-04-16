ETH ทะยานใกล้แนวต้านสำคัญ 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ สัญญาณขาขึ้นระยะสั้นกลับมา

ราคา Ethereum (ETH) ปรับตัวขึ้นกว่า 1.55% แตะ 2,353.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 17 เม.ย. 2569 ขณะที่ Layer 2 บน Ethereum ก็ปรับตัวขึ้นตาม ชี้ให้นักลงทุนยังคงให้ความสนใจสินทรัพย์ที่มีมูลค่าพื้นฐาน ขณะที่ ETH ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสะสม 1,940-2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ การทะลุ 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ คือสัญญาณที่นักวิเคราะห์จับตา
อีเธอเรียม (ETH) ดีดตัวขึ้นกว่า 1.55% ในช่วงสั้น แตะ 2,353.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ท่ามกลางปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงที่ 2.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ Layer 2 บน Ethereum ซึ่งปรับตัวขึ้นตาม บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงหันมาหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าพื้นฐาน ETH ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการสะสมระหว่าง 1,940 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาเกือบสองเดือน และการทะลุผ่านระดับ 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญถือเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์กำลังจับตาเป็นพิเศษ การดีดตัวของ ETH ครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดกำลังพยายามรักษาโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แรงซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ บ่งชี้ว่าความต้องการในสินทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ แม้ว่าภาพรวมในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลงก็ตาม
ราคา Ethereum (ETH) พุ่งขึ้นกว่า 1.55% ในช่วงสั้น ๆ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 แตะระดับ 2,353.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากกรอบการซื้อขายทรงตัวมานานเกือบสองเดือน แรงซื้อที่เข้ามาได้ผลักดันราคาให้ขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดรายวันที่ 2,379.62 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงมาเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงยืนอยู่ที่ 2.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมในตลาดที่ยังคงมีชีวิตชีวา มูลค่าตลาดรวมของ ETH อยู่ที่ 2.84 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งที่น่าสังเกตในวันนี้คือ ETH กำลังเคลื่อนตัวเข้าหาขอบบนของกรอบการสะสมที่ดำเนินมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หลังจากที่ราคาร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดใกล้ 1,821 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบกว้างระหว่าง 1,940 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ การดีดตัวของราคาในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขราคาที่เปลี่ยนแปลง แต่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างตลาดในภาพรวมด้วย
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2569 ETH เริ่มสร้างโครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นอีกครั้ง หลังจากแรงขายที่กดดันตลาดมาตลอดห้าเดือนเริ่มชะลอตัวลง โดยราคาได้พุ่งขึ้นจากโซน 2,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2,110 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน และมีการทำราคาสไปก์ไปแตะ 2,372 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 14 เมษายน แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการฟื้นตัวและสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การเคลื่อนไหวของราคา ETH ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความผันผวนและการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย นักลงทุนควรจับตาดูการทะลุผ่านระดับแนวต้านสำคัญที่ 2,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางของตลาดในระยะต่อไป หากสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวไปได้ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ในทางกลับกัน หากราคากลับไปอยู่ในกรอบการซื้อขายเดิม อาจบ่งชี้ว่าตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง Layer 2 ที่ปรับตัวขึ้นตาม ETH ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระบบนิเวศของ Ethereum โดยรวม ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความท้าทายในระยะยาว แต่ศักยภาพในการเติบโตของ ETH ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจำนวนมา
Ethereum ETH สกุลเงินดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี Layer 2
Bitmine ขาดทุน $3.82 พันล้านใน Q1 หลังถือ ETH ติดลบ $4.87 ล้านBitmine Immersion Technologies รายงานขาดทุนสุทธิ 3.82 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุด ก.พ. 2569 ฉุดโดยผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือ ETH กว่า 4.87 ล้านเหรียญ มูลค่า 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์
Tom Lee ย้ำเป้าหมาย ETH $60,000 ไม่สร้างแรงกระตุ้นตลาด แต่การสะสม ETH ของ Bitmine น่าจับตาTom Lee ผู้บริหาร Fundstrat Global Advisors กล่าวซ้ำเป้าหมายราคา Ethereum (ETH) ที่ 60,000 ดอลลาร์ในการสัมมนา Paris Blockchain Week แต่ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้ตลาดมากนัก เนื่องจากเป็นมุมมองที่นักลงทุนทราบดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การสะสม ETH ของ Bitmine Immersion Technologies ที่ Tom Lee เป็น Executive Chairman แม้จะประสบภาวะขาดทุนจากการปรับตัวลงของราคา ETH ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองถึงทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต
ราคา ETH พุ่งแตะ $2,364.71 พร้อมปริมาณซื้อขายสูง สะท้อนความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่งราคา Ethereum (ETH) พุ่งขึ้น 1.04% แตะ $2,364.71 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 ฟื้นตัวต่อเนื่องกว่า 17% ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์หลังยืนเหนือโซนรับสำคัญ ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงสูงถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์ บ่งชี้ความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่ง แม้แนวต้านสำคัญที่ $2,375 ยังคงเป็นด่านที่ต้องผ่าน
ตลาดคริปโตจับตาตัวเลขว่างงานสหรัฐฯ สัญญาณเงินเฟ้อไม่ลดง่าย Fed ยังไม่ลดดอกเบี้ยราคา Ethereum (ETH) อยู่ที่ $2,340.08 เพิ่มขึ้น 0.28% แม้ตลาดคริปโตโดยรวมยังไม่ตอบสนองรุนแรง แต่ตัวเลขการว่างงานสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด (207K) บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ส่งผลให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มคงอยู่สูงและธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังไม่พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโต เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
กระเป๋าปริศนาโอน USDC กว่า 988,000 ดอลลาร์เข้า Binance ส่อเค้าสัมพันธ์ Arthur HayesLookonchain รายงานการเคลื่อนไหวของกระเป๋าคริปโตที่อาจเชื่อมโยงกับ Arthur Hayes โดยมีการโอน USDC มูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์เข้า Binance ท่ามกลางการโอน ETH ซึ่งสร้างความสงสัยและการตีความที่หลากหลายในตลาด
