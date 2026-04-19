ETF XRP ทะลุ $17 ล้านในวันเดียว รับแรงส่งสถาบันกว่า 30 แห่ง จับตา All-time High

กองทุน ETF XRP ทำสถิติเงินไหลเข้าสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ถึง 17.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 15 เมษายน 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันกว่า 30 แห่ง รวมถึง Goldman Sachs ขณะที่ยอดสะสมใกล้แตะ all-time high และราคา XRP ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความคลายตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์.
วันที่ 15 เมษายน 2569 เป็นวันที่กองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับ XRP ทำสถิติยอดเงินไหลเข้าสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ โดยมีมูลค่าสูงถึง 17.
11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การไหลเข้าจำนวนมากนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน แม้ว่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมจะประสบปัญหาเงินไหลออกในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจาก SoSoValue แพลตฟอร์มวิเคราะห์ตลาดคริปโต ระบุว่า นี่คือสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับกองทุน ETF XRP ในปี 2569 โดยนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2569 ยอดเงินไหลเข้าสะสมทั้งหมดกำลังใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดกาล (all-time high) ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อราคา XRP ในระยะกลาง ปัจจุบันราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของกองทุน ETF XRP ในสัปดาห์นี้ สอดคล้องกับการคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยกดดันหลักที่ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง การไหลเข้าในวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ 17.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกบันทึกโดยกองทุน ETF XRP หลายแห่ง เช่น Bitwise XRP ETF, Franklin XRP ETF และ 21Shares XRP ETF ตัวเลขสะสมรวมของเงินไหลเข้าทั้งหมดสำหรับกองทุน ETF XRP อยู่ที่ประมาณ 1.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ สถานการณ์นี้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 30 แห่งที่ลงทุนใน XRP ผ่านโครงสร้างกองทุน ETF เหล่านี้ รวมถึงสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถือ XRP ผ่านช่องทางดังกล่าว คำกล่าวของ Changpeng Zhao ที่ว่าความรู้สึก FOMO (Fear Of Missing Out) หรือความกลัวที่จะพลาดโอกาส กำลังเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในตลาด จึงอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเงินไหลเข้ากองทุน ETF XRP ในช่วงเวลานี้ การที่นักลงทุนสถาบันจำนวนมากเข้ามาถือครอง XRP ผ่านกองทุน ETF สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ในวงกว้างมากขึ้น และเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบัน ประกอบกับการผ่อนคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ XRP และกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญ ความเคลื่อนไหวของราคา XRP ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ควบคู่ไปกับการไหลเข้าของเงินทุนมหาศาลในกองทุน ETF บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้นถึงกลาง สิ่งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หากปัจจัยแวดล้อมยังคงเอื้ออำนวย และความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันยังคงดำเนินต่อไป การที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนอย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้การเข้าถึงและการลงทุนสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น การที่กองทุน ETF XRP สามารถดึงดูดเงินทุนจำนวนมากเช่นนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามในการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ XRP ที่มีบทบาทสำคัญในระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสถาบันมองเห็นศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว การเติบโตของกองทุน ETF XRP ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อราคา XRP เท่านั้น แต่ยังเป็นการปูทางไปสู่การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดการเงินกระแสหลักในอนาคต การที่ยอดสะสมใกล้แตะ all-time high แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหากสามารถทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลได้ จะเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาดและส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจนแก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป ทำให้เกิดกระแส FOMO ตามที่ Changpeng Zhao ได้กล่าวไว้ ความเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโล
XRP ETF นักลงทุนสถาบัน คริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน
wXRP บน Solana เปิดใช้ตั้งแต่ธ.ค. 2568 กระแสโซเชียลดันคึกคักอีกครั้งwXRP หรือ Wrapped XRP บน Solana เปิดใช้งานมาตั้งแต่ธันวาคม 2568 โดย Hex Trust และ LayerZero กระแสโซเชียลรอบใหม่จุดความสนใจอีกครั้ง แต่ยังไม่มีความร่วมมือใหม่ยืนยัน
"สว.วีระพันธ์" โต้เฟคนิวส์ล้มบัตรทอง - ติงบอร์ดไม่ให้ความร่วมมือสอบใช้งบไม่โปร่งใส"สว.วีระพันธ์" โต้เฟคนิวส์ล้มบัตรทอง 30 บาท ย้ำไม่มีใครเสนอเลิก ชี้ เป็นขบวนการดิสเครดิต ทำ ปชช.ตื่นตระหนก เผยปมปัญหาแท้จริงคือโครงสร้าง งบ สปสช.
โทเคน RAVE พุ่งแรง 10,000% ก่อนถูกแฉการปั่นราคาโทเคน RAVE ของโปรเจกต์ RaveDAO ในวงการ Web3 ดนตรีและอีเวนต์ พุ่งขึ้นกว่า 10,000% ใน 30 วัน ทะยานสู่จุดสูงสุดตลอดกาล แต่ต่อมาถูกเปิดโปงโดย ZachXBT ถึงสัญญาณอันน่าสงสัยของการปั่นราคาและการกระจุกตัวของโทเคนสูง.
Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้า 2.39 หมื่นล้านบาท สูงสุดในรอบ 4 เดือน สถาบันเชื่อมั่น แม้สงครามยังไม่จบสรุปข่าว Bitcoin Spot ETF ในวันศุกร์ล่าสุดมีเงินไหลเข้าสูงถึง $663.9 ล้านหรือประมาณ 2.39 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2026
เตือนภัย ETF ซับซ้อน: ความเสี่ยงที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อตลาดผันผวนJamie Harrison จาก MFS Investment Management ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของ ETF ที่ซับซ้อนและขาดความโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการตกต่ำอย่างรุนแรงในตลาด พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการจับตาดู ETF เหล่านี้ในช่วงที่ความผันผวนสูงขึ้น
ความเสี่ยงแฝง Bitcoin ETF: Coinbase Custody ถือสินทรัพย์กว่า 80%การวิเคราะห์ชี้ว่ากว่า 80% ของ Bitcoin ETF แบบ Spot ในสหรัฐฯ ฝากสินทรัพย์ไว้กับ Coinbase Custody ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบต่อตลาด หาก Coinbase ประสบปัญหาการดำเนินงาน.
