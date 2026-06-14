ETDA, OKMD, TK Park ร่วมประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในฐานะเจ้าภาพร่วม (Co-host) พร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ ‘ปลุกพลังความคิด ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล’ จากการแข่งขันสุดเข้มข้น ในที่สุด กลุ่มนักศึกษา ทีม One To Two และกลุ่มประชาชนทั่วไป ทีมซ้อนหยอน ได้พิชิตใจคณะกรรมการ คว้าแชมป์สุดยอดแคมเปญที่ปลุกพลังคนไทยให้รู้เท่าทันดิจิทัลและ AI รับเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร และโอกาสต่อยอดผลงานสู่การสร้างจริง
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.
) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD โดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในฐานะเจ้าภาพร่วม (Co-host) พร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรม Awakening Digital Literacy Creator 2026 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ ‘ปลุกพลังความคิด ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล’ จากการแข่งขันสุดเข้มข้น ในที่สุด กลุ่มนักศึกษา ทีม One To Two จากแคมเปญ ‘Co-Exit : รู้ทันจอ รู้ใจคน’ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ทีมซ้อนหยอน จากแคมเปญ ‘AI-WOKE Teen Citizen พลเมืองดิจิทัลตื่นรู้’ พิชิตใจคณะกรรมการ คว้าแชมป์สุดยอดแคมเปญที่ปลุกพลังคนไทยให้รู้เท่าทันดิจิทัลและ AI รับเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร และโอกาสต่อยอดผลงานสู่การสร้างจริ
Awakening Digital Literacy Creator 2026 ETDA OKMD TK Park AI-WOKE Teen Citizen Co-Exit : รู้ทันจอ รู้ใจคน Digital Literacy Creator AI AI-WOKE Teen Citizen Digital Citizen AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy AI-WOKE Teen Citizen Digital Literacy Creator AI-WOKE Teen Citizen Digital
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