สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เตรียมจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดเงื่อนไขและรับรองผลทางกฎหมายของการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดเงื่อนไขและรับรองผลทางกฎหมายของการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทำข้อความเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยข้อความไม่เปลี่ยนแปลง ก็สามารถใช้ข้อความนั้นได้เหมือนหนังสือ และมีผลทางกฎหมายไม่ต่างจากการทำเป็นหนังสือ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละเรื่องไว้ในกฎหมาย และเมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติตามนั้นแล้ว ก็ให้มีผลทางกฎหมายได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ก่อ
ETDA เผยศูนย์ 1212 คนร้องเรียนครึ่งปีแรก กว่าหมื่นเคส “หลอกซื้อขายออนไลน์- เว็บผิดกฎหมาย-แก๊ง Call Center ครองแชมป์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดตัวเลขการร้องเรียนปัญหาออนไลน์ของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ หรือศูนย์ 1212 ETDA ครึ่งปีแรก ม.ค.- พ.ค.
ETDA เปิดตัวเลขร้องเรียนปัญหาออนไลน์ พบครึ่งปีแรกทะลุหมื่นเคส!ETDA เปิดตัวเลขการร้องเรียนปัญหาออนไลน์ของศูนย์ 1212 ETDA พบครึ่งปีแรกมีปัญหาร้องเรียนแล้วกว่า 11,629 เรื่อง ลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน ชี้ปัญหาซื้อขายออนไลน์มีมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
ETDA โชว์แผนปี 68 ทั้ง ‘กำกับ-ส่งเสริม’ เร่งขยายต่อ 4 โจทย์ใหญ่ ชูก้าวที่มั่นคง สู่อนาคตดิจิทัลที่มั่นใจมั่นใจของทุกคนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดแถลงข่าวประจำปี “14 ปี ETDA ก้าวที่มั่นคง เพื
ETDA ออก 4 ประกาศใหม่กฎหมาย DPS คุมเข้ม Online Marketplace-Ride Sharing เพิ่มมาตรการความปลอดภัยผู้ใช้“ด่วน! ETDA ออก 4 ประกาศใหม่กฎหมาย DPS คุมเข้ม Online Marketplace - Ride Sharing เพิ่มมาตรการความปลอดภัยผู้ใช้” วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เปิดเผยว่า ETDA ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล...
ETDA Bootcamp 2026 เปิดรับทีมคนรุ่นใหม่สร้าง Digital TrustETDA Bootcamp 2026 เปิดรับทีมคนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือมีไอเดียในการพัฒนา Nวัตกรรมด้าน Digital ID และ Verifiable Credential ที่ใช้งานได้จริง พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 190,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พ॰ 69 ผ่านการถ่ายทอดสดที่เพจ ETDA Thailand
ETDA ส่งเสริม AI Governance ในการแพทย์และการบริการสุขภาพศูนย์ธรรมาภบาลปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำแผนปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย
