ESTAR เปิด PRESALE สตาร์วิว เอ็มอาร์ที ทิวา นนท์ ยอดขายทะลุ 200 ล้าน บาท ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้าน บาท
ESTAR เปิดขายชั้นใหม่ โครงการสตาร์วิว เอ็มอาร์ที ทิวา นนท์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน นี้ โดยโครงการตั้งอยู่ใกล้ MRT ทิวา นนท์ เพียง 100 เมตร ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท
นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. อีสเทิร์น สตาร์ เรียม เอสเตท จำกัด หรือ ESTAR เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดอย่าง สตาร์วิว เอ็มอาร์ที ทิวา นนท์ (Starview M-Artie Thawana) ว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าอย่างล้นหลาม ทำให้มียอดขายสะสมรวมมูลค่าสูงเกิน 200 ล้านบาท และเตรียมเปิดพื้นที่จำหน่ายในชั้นเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งมวลชน
รายละเอียดโครงการและทำเลที่ตั้ง
โครงการ สตาร์วิว เอ็มอาร์ที ทิวา นนท์ เป็นอาคารสูง 36 ชั้น มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2,500 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าอย่างสะดวก โดยเฉพาะการอยู่ห่างจาก MRT สถานีแยกทิวา นนท์ ทางออก 1 เพียง 100 เมตร ทำให้ผู้พักอาศัยสามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วผ่านสายสีน้ำเงินไปยังสถานีเตาปูน บางซื่อ และจตุจักร โดยไม่ต้องเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงเหมือนคอนโดมิเนียมในย่านใจกลางกรุงเทพมหานครAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
นอกจากนี้ โครงการยังได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับถนนสายหลักและทางพิเศษศรีรัช ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานที่ต้องการความรวดเร็วในการสัญจรไปมา โดยสามารถเข้าถึงแหล่งธุรกิจและสถานบันเทิงสำคัญได้อย่างง่ายดายภายในเวลาอันสั้น
แนวคิด BETTER CONNECTED BETTER LIVING
ภายใต้แนวคิด BETTER CONNECTED. BETTER LIVING โครงการได้จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไว้ทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ได้แก่ พื้นที่ Co-working Space สำหรับการทำงานร่วมกัน Working Pod สำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว Sky Garden สำหรับพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ และ STAR LAB-POOL สระว่ายน้ำที่สูงตระหง่านพร้อมโซน Fitness และ Sky Lounge บนชั้นดาดฟ้าที่มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พักอาศัยสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์สีเขียวของสวนและวิวเมืองอันสวยงามในขณะเดียวกัน
ข้อเสนอพิเศษและการเปิด PRESALE NEW FLOOR
สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาด ESTAR ได้กำหนดกิจกรรม PRESALE NEW FLOOR ขึ้นมาเพื่อขยายฐานลูกค้าในชั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ โดยกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2569 พร้อมจัดเตรียมข้อเสนอพิเศษและส่วนลดพิเศษมูลค่า 50,000 บาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ภายใต้งบประมาณที่สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดราคาเริ่มต้นไว้ที่ระดับ 1.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 77,900 บาทต่อตารางเมตร โดยหน่วยที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นห้องแบบ Fully Furnished ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการตกแต่งของผู้ซื้อ ให้สามารถเข้าอยู่และเริ่มใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทันที
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