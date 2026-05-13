EJPY: ร่วมมือกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับโลกบนเครือข่าย Japan Open Chain

Japan Blockchain Platform ได้ตัดสินใจจะออกเหรียญ Stablecoin สกุลเงินเยนในรูปแบบทรัสต์ภายใต้ชื่อ EJPY โดยมีแผนที่จะเปิดใช้งานบนเครือข่าย Japan Open Chain และบล็อกเชน Ethereum เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานจริงในภาคธุรกิจ รวมถึงการชำระเงิน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการใช้งานในบริการ Web3 ต่างๆ โดยยกระดับ Japan Open Chain จากเดิมที่เป็นเพียงแพลตฟอร์มบล็อกเชน ให้กลายเป็นระบบการเงินที่บริษัท สถาบันการเงิน และหน่วยงานท้องถิ่นสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ผ่านการกำกับดูแลของกฎหมายญี่ปุ่น
มุ่งเน้นการใช้งานจริงในภาคธุรกิจ ทั้งการชำระเงินระหว่างบริษัท การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริการ Web3 เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินระดับโลก การแข่งขันในตลาด Stablecoin ของญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้น หลังยักษ์ใหญ่หลายรายเริ่มขยับตัว ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนการเปิดตัว EJPY บนเครือข่าย Ethereum และ Japan Open Chain จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องมหาศาล ให้กับระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลในญี่ปุ่น ซึ่งการใช้งาน Stablecoin ที่ถูกกฎหมายในภาคธุรกิจจริง จะดึงดูดเม็ดเงินจากสถาบันการเงินเข้าสู่โลกบล็อกเชนมากขึ้น ส่งผลบวกต่อความต้องการใช้งาน Ethereum ในฐานะเครือข่ายหลั.
