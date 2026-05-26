EIP-8182: Creating a Centralized Privacy Pool for Ethereum

The proposal aims to address the issue of fragmented anonymity sets by creating a centralized privacy pool for Ethereum. This will help improve the security of the system and ensure privacy for users.
หรือพื้นที่ซ่อนข้อมูลที่คุมโดยเครือข่ายหลัก ทำให้การโอน ETH และโทเคน ERC-20 เป็นความลับได้แบบแนบเนียน สาเหตุที่ต้องเร่งดันข้อเสนอนี้ ก็เพื่อแก้จุดอ่อนของระบบ Privacy ในปัจจุบัน ที่มักเจอปัญหา ‘ Fragmented Anonymity Sets ’ หรือการที่กลุ่มคนใช้งานระบบซ่อนตัวกระจายกันอยู่คนละทิศคนละทาง ตามปกติแล้ว การจะซ่อนธุรกรรมให้มิดชิดต้องอาศัยผู้ใช้งานจำนวนมากในพูล พอแต่ละโปรเจกต์ต่างคนต่างทำพูลของตัวเอง ฐานผู้ใช้จึงแตกกระจายและมีขนาดเล็กเกินกว่าจะพรางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอ EIP-8182 จึงแก้เกมด้วยการสร้างพูลส่วนกลางระดับเครือข่ายขึ้นมาเพียงอันเดียว เพื่อให้ทุกกระเป๋าและทุกแอป (DApps) บน Ethereum เข้ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ถึงขีดสุดในมุมเทคนิค ข้อเสนอ EIP-8182 จะถูกฝังเข้าไปเป็นสัญญาระบบ (System Contract) ที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ UTXO ซึ่งคล้ายกับระบบของ Bitcoin โดยมีจุดเด่นเรื่องความโปร่งใสและไร้ตัวกลางแบบ 100% เพราะถูกออกแบบมาให้ไม่มี Admin Key หรือปุ่มกดปิดระบบใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม จะใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof อย่าง ‘Groth16 BN254’ ที่เจ๋งกว่านั้นคือ ผู้ใช้ไม่ต้องวุ่นวายสร้างกระเป๋าใหม่ แต่สามารถโอนแบบส่วนตัวเข้ากระเป๋า Ethereum ปกติ หรือโดเมน ENS (ชื่อ.
eth) ที่ใช้อยู่เดิมได้โดยตรงทันทีการอัปเกรด Hegota ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ โดยมี 3 ข้อเสนอหลักเตรียมลุย คือ EIP-8182 ที่สร้างพูลซ่อนตัวส่วนกลาง ตามด้วย EIP-8141 ที่ช่วยหักค่าแก๊สจากยอดถอนได้อัตโนมัติ และ EIP-8250 ระบบ Keyed Nonces ที่มาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดการออกแบบระบบแบบ Shared-Sender ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมนักพัฒนา Ethereum ยังได้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเพิ่มกลไก ‘FOCIL’ หรือระบบต่อต้านการเซ็นเซอร์ เข้ามาในการอัปเกรดชุดใหญ่นี้ด้วย เพื่อรับประกันว่าเครือข่ายจะปลอดภัยและเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงอย่างแท้จริ
