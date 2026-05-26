EIP-8182: Creating a Centralized Privacy Pool for Ethereum
EIP-8182Centralized Privacy PoolFragmented Anonymity Sets
📆5/26/2026 4:23 AM
The proposal aims to address the issue of fragmented anonymity sets by creating a centralized privacy pool for Ethereum. This will help improve the security of the system and ensure privacy for users.

หรือพื้นที่ซ่อนข้อมูลที่คุมโดยเครือข่ายหลัก ทำให้การโอน ETH และโทเคน ERC-20 เป็นความลับได้แบบแนบเนียน สาเหตุที่ต้องเร่งดันข้อเสนอนี้ ก็เพื่อแก้จุดอ่อนของระบบ Privacy ในปัจจุบัน ที่มักเจอปัญหา ‘ Fragmented Anonymity Sets ’ หรือการที่กลุ่มคนใช้งานระบบซ่อนตัวกระจายกันอยู่คนละทิศคนละทาง ตามปกติแล้ว การจะซ่อนธุรกรรมให้มิดชิดต้องอาศัยผู้ใช้งานจำนวนมากในพูล พอแต่ละโปรเจกต์ต่างคนต่างทำพูลของตัวเอง ฐานผู้ใช้จึงแตกกระจายและมีขนาดเล็กเกินกว่าจะพรางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอ EIP-8182 จึงแก้เกมด้วยการสร้างพูลส่วนกลางระดับเครือข่ายขึ้นมาเพียงอันเดียว เพื่อให้ทุกกระเป๋าและทุกแอป (DApps) บน Ethereum เข้ามาใช้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ถึงขีดสุดในมุมเทคนิค ข้อเสนอ EIP-8182 จะถูกฝังเข้าไปเป็นสัญญาระบบ (System Contract) ที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ UTXO ซึ่งคล้ายกับระบบของ Bitcoin โดยมีจุดเด่นเรื่องความโปร่งใสและไร้ตัวกลางแบบ 100% เพราะถูกออกแบบมาให้ไม่มี Admin Key หรือปุ่มกดปิดระบบใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม จะใช้เทคโนโลยี Zero-Knowledge Proof อย่าง ‘Groth16 BN254’ ที่เจ๋งกว่านั้นคือ ผู้ใช้ไม่ต้องวุ่นวายสร้างกระเป๋าใหม่ แต่สามารถโอนแบบส่วนตัวเข้ากระเป๋า Ethereum ปกติ หรือโดเมน ENS (ชื่อ.

eth) ที่ใช้อยู่เดิมได้โดยตรงทันทีการอัปเกรด Hegota ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ โดยมี 3 ข้อเสนอหลักเตรียมลุย คือ EIP-8182 ที่สร้างพูลซ่อนตัวส่วนกลาง ตามด้วย EIP-8141 ที่ช่วยหักค่าแก๊สจากยอดถอนได้อัตโนมัติ และ EIP-8250 ระบบ Keyed Nonces ที่มาช่วยปลดล็อกข้อจำกัดการออกแบบระบบแบบ Shared-Sender ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมนักพัฒนา Ethereum ยังได้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเพิ่มกลไก ‘FOCIL’ หรือระบบต่อต้านการเซ็นเซอร์ เข้ามาในการอัปเกรดชุดใหญ่นี้ด้วย เพื่อรับประกันว่าเครือข่ายจะปลอดภัยและเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงอย่างแท้จริ

Ethereum Foundation เตรียมปรับเปลี่ยนมาตรการดำเนินงาน ลดการขาย ETH และเน้น StakingEthereum Foundation เตรียมปรับเปลี่ยนมาตรการดำเนินงาน ลดการขาย ETH และเน้น StakingEthereum Foundation (EF) กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานไปสู่รูปแบบที่กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดการเน้นขยายระบบนิเวศและลดบทบาทในการควบคุมกลาง พร้อมระบุว่า EF เตรียมลดการขาย ETH น้อยลงและเน้น Staking เพื่อสร้างรายได้แทน
ผู้เชี่ยวชาญเตือน AI กำลังเร่งภัยควอนตัม ให้เจาะรหัสคริปโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญเตือน AI กำลังเร่งภัยควอนตัม ให้เจาะรหัสคริปโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสรุปข่าว จากเดิมที่คิดว่า “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” จะใช้เวลาอีกนานกว่าจะแฮก Bitcoin หรือ Ethereum ได้ แต่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า AI
บริษัทที่ไม่เคยถือคริปโทฯ มาก่อน โผล่เซอร์ไพรส์รายงานถือ Ethereum ในไตรมาสนี้บริษัทที่ไม่เคยถือคริปโทฯ มาก่อน โผล่เซอร์ไพรส์รายงานถือ Ethereum ในไตรมาสนี้สรุปข่าว Eightco Holdings บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้เปิดเผยพอร์ตการลงทุนยักษ์ใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Samson Mow เผย รู้สึกสงสาร Ethereum หลังเผชิญวิกฤตหนักรอบด้านSamson Mow เผย รู้สึกสงสาร Ethereum หลังเผชิญวิกฤตหนักรอบด้านสรุปข่าว Samson Mow ซีอีโอของ JAN3 และผู้สนับสนุน Bitcoin ตัวยง ออกมาแสดงความเห็นใจต่อสถานการณ์ที่ย่ำแย่ของ Ethereum
กระเป๋าเงิน Ethereum ยุค Pre-mine ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานได้ตื่นกลับมาใช้งานอีกครั้งกระเป๋าเงิน Ethereum ยุค Pre-mine ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานได้ตื่นกลับมาใช้งานอีกครั้งกระเป๋าเงิน Ethereum ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของเครือข่ายได้ถูกกลับมาใช้งานอีกครั้ง หลังจากผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยมีการเคลื่อนย้ายเหรียญจำนวน 2,000 ETH ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 4.23 ล้านดอลลาร์
ส่วนแบ่งตลาด Ethereum ดิ่งหลุด 10% สัญญาณเตือนตลาดคริปโตโครงสร้างเปลี่ยนส่วนแบ่งตลาด Ethereum ดิ่งหลุด 10% สัญญาณเตือนตลาดคริปโตโครงสร้างเปลี่ยนสรุปข่าว สัดส่วนครองตลาดของ Ethereum ร่วงหลุดระดับสำคัญ 10% ลงมาอยู่ที่ 9.968% หายไปเกินครึ่งเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่แล้ว ความคาดหวังที่เคยคิดว่า ETH
