EEC เติบโตแรง 204% ชลบุรีครองแชมป์ลงทุน ดึงเม็ดเงินทะลุ 1.65 หมื่นล้านบาท

การลงทุน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ( EEC ) เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยอัตรา 204% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า การลงทุน รวม 2.51 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2569 (มกราคม-มีนาคม 2569) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจังหวัด ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีมูลค่า การลงทุน สูงสุดในพื้นที่ EEC ด้วยมูลค่ากว่า 1.65 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม การลงทุน อย่างต่อเนื่อง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริม การลงทุน ในมิติต่างๆ เพื่อดึงดูด การลงทุน ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ โดยกระทรวง อุตสาหกรรม มีการขับเคลื่อน การลงทุน ภาค อุตสาหกรรม โดยการปลดล็อกอุปสรรคของโครง การลงทุน ขนาดใหญ่ให้สามารถเดินหน้าลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอย่างถาวร นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุน การลงทุน ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่า การลงทุน สูงสุดใน EEC ที่ 1 หมื่นล้านบาท ตามด้วย อุตสาหกรรม ยานยนต์และพลาสติก นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (กรอ.
) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกปี 2569 มีโรงงานขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.
ง.4) และขยายกิจการรวมกว่า 253 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1.93 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 207% จากช่วงเดียวกันปี 2568 ที่มีการลงทุนอยู่ที่ 6.3 หมื่นล้านบาท และเกิดการจ้างงานใหม่กว่า 4.37 หมื่นอัตรา สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง โดยในไตรมาสแรกปี 2569 มีการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่ 149 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนกว่า 3.12 หมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 5.2 พันอัตรา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะมีมูลค่าการลงทุน 2.58 พันล้านบาท อุตสาหกรรมอาหาร มีมูลค่าการลงทุน 1.4 พันล้านบา
