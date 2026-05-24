ECB Rejects Stablecoin Euro Proposal, Citing Risks to Financial Stability

The European Central Bank (ECB) has rejected a proposal for a stablecoin euro, citing concerns about the potential risks to financial stability and the impact on the bank's ability to control monetary policy. The proposal aimed to reduce reserve requirements for stablecoin issuers in the euro zone and allow them to access ECB funding, which is currently reserved for licensed banks.
และ crypto โดยรวม เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลใด ๆ เพราะยิ่ง stablecoin ภาพยังไม่ชัดเจนในยุโรป ความต้องการในสินทรัพย์ตัวเก็บมูลค่าที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านพรมแดนอย่าง Bitcoin ยิ่งมีมากขึ้นข้อเสนอหลักของ Bruegel ที่นำเสนอโดย Lucrezia Reichlin, Bo Sangers และ Jeromin Zettelmeyer มี 2 ส่วนสำคัญ ลดข้อกำหนดด้านสภาพคล่องสำรองสำหรับผู้ออก stablecoin ในหน่วยยูโรและเปิดช่องทางให้ผู้ออก stablecoin เข้าถึง ECB funding ซึ่งปัจจุบันสงวนไว้สำหรับธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น Lagarde พร้อมธนาคารกลางสมาชิกหลายรายออกมาคัดค้านทันที โดยให้เหตุผลว่าการปล่อยให้ผู้ออก stablecoin ดึงเงินฝากออกจากธนาคารในระดับมหาศาลได้นั้นจะเพิ่มต้นทุนให้ธนาคารและลดขีดความสามารถในการปล่อยกู้ลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังปฏิเสธแนวคิดที่จะให้ ECB กลายเป็น ‘เสาค้ำยัน’ สำหรับบริษัทผู้ออก stablecoin เมื่อผู้บริโภคซื้อ stablecoin เงินของพวกเขาจะโอนไปยังบัญชีของผู้ออกเหรียญไม่ใช่คงอยู่ในธนาคาร ซึ่งลดแหล่งการจัดหาต้นทุนให้กับแบงก์ ถ้าการใช้งานโมเดลนี้แผ่ขยายเป็นวงกว้างเกิดขึ้นอาจลดขีดความสามารถในการทำงานของธนาคารผ่านและเพิ่มภาระในด้านต้นทุนการปล่อยกู้มากขึ้นโดยปกติ ECB ควบคุมเงินเฟ้อ การกู้ยืม และการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการปรับดอกเบี้ย แต่ถ้า stablecoin s เข้ามาแทนที่ธนาคารในเรื่องการเป็นที่พักหรือฝากเงินระดับมหภาค การปรับดอกเบี้ยนั้นอาจไม่ถึงมือครัวเรือนและบริษัทตามที่ตั้งใจ Lagarde ยังเตือนในงาน Banco de España forum เมื่อต้นเดือนว่า ประโยชน์ที่ stablecoin ยูโรอาจนำมาสู่ประเทศของในยุโรปนั้น ‘น้อยกว่า’ ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพด้านการเงินและกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน เธอชี้ชูประเด็นไปที่โครงการ Pontes และ Appia ของ ECB ว่าเป็น ‘การขยับไปสู่ on-chain ที่ถูกต้องสำหรับยุโรป’ การที่ ECB คัดค้าน stablecoin ยูโรนั้นฟังดูสมเหตุสมผลในแง่เสถียรภาพด้านการเงิน แต่นั่นก็มีราคาที่ ECB ต้องจ่ายปัญหาที่แท้จริงเพราะกำแพงที่พวกเขาตั้งนั้นเป็นเหมือนขวากหนามชิ้นใหญ่ที่เบรกการพัฒนาของ stablecoin ในฟากฝั่งยุโรปขณะที่อเมริกานำหน้าพวกเขาไปหลายก้าวแล้ว ถ้า EU ยังคงเข้มงวดเหมือนเดิมขณะที่ GENIUS Act ของสหรัฐฯ เริ่มมีผลในปี 2570 Bruegel จะพิสูจน์ได้ว่าพูดถูก ผู้ใช้ยุโรปและนักพัฒนาจะหนีไปหา USDC, USDT กันหมดแล้วแบบนี้ยูโรก็จะไร้อำนาจในการต่อสู้บนตลาดดิจิทัลกับดอลลาร์เรื่อย.
