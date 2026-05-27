ECB เตือนความเสี่ยงทางการคลังจากภาวะชะงักงันทางพลังงาน

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้ออาจทำให้ตลาดพันธบัตรประเมินความเสี่ยงใหม่ ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมพุ่งสูงและกระทบต่อเศรษฐกิจจริง
ธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) ได้ออกมาเตือนถึง ความเสี่ยงทางการคลัง ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ เศรษฐกิจ ที่เติบโตอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการเผชิญหน้ากับภาวะช็อกด้านพลังงานที่ยืดเยื้อหรือ Persistent Energy Shock ซึ่งปัจจัยทั้งสองประการนี้อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาดการเงินกลับมาประเมินความยั่งยืนทางการคลังของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในยุโรปอย่างรุนแรงและฉับพลัน การประเมินใหม่หรือ Repricing นี้จะส่งผลให้เกิดการปรับฐานราคาใน ตลาดพันธบัตร รัฐบาล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาครัฐและเอกชนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างลูปป้อนกลับด้านลบหรือ Feedback Loop ที่เป็นอันตรายต่อ เสถียรภาพทางการเงิน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ เศรษฐกิจ จริงหรือ Real Economy ความเสี่ยงนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต่างๆ ในยุโรปมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการอุดหนุนโครงการเร่งด่วนอยู่แล้ว ทำให้เหลือกันชนทางการคลังหรือ Fiscal Buffers และขีดความสามารถในการบริหารจัดการค่อนข้างจำกัด ECB ชี้ให้เห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ภาคเอกชนจะเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนและการบริโภค ส่งผลให้ เศรษฐกิจ ชะลอตัวลงอีก การชะลอตัวนี้จะลดรายได้ภาษีของรัฐบาล ทำให้สถานะทางการคลังย่ำแย่ลงไปอีก สร้างวงจรอุบาทว์ที่ยากจะหลุดพ้น นอกจากนี้ วิกฤตพลังงาน ที่ยืดเยื้อยังเพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนให้กับธุรกิจและครัวเรือน ทำให้ความต้องการใช้มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อบรรเทาผลกระทบ ซึ่งยิ่งทำให้ภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น และลดความสามารถในการรับมือกับภาวะช็อกในอนาคต ในบริบทของยุโรปที่มีประเทศสมาชิกหลายประเทศมี ความเสี่ยงทางการคลัง แตกต่างกัน การปรับฐานราคาอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นในประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงและมีพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ อ่อนแอ ก่อนที่จะลามไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านกลไกการแพร่กระจายทางการเงิน ECB เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังและยั่งยืน รวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของ เศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงินและป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงทางการคลัง กลายเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรง นอกจากนี้ ECB ยังเตือนว่าการขาดความโปร่งใสทางการคลังหรือการดำเนินนโยบายที่ขาดความน่าเชื่อถืออาจทำให้ตลาดขาดความเชื่อมั่นและเร่งให้เกิดการปรับฐานราคา ดังนั้นรัฐบาลควรสื่อสารแผนทางการคลังอย่างชัดเจนและมีวินัยในการดำเนินนโยบาย การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประสานมาตรการทางการคลังและการเงินให้สอดคล้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพและสนับสนุนการเติบโตทาง เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน โดยรวมแล้ว ECB มองว่า ความเสี่ยงทางการคลัง จากภาวะชะงักงันทางพลังงานเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในภาวะที่ เศรษฐกิจ โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสู.
