ECB หนุนข้อเสนอ EU ในการรวมศูนย์กำกับดูแลคริปโต หวังลดความเสี่ยงเชิงระบบ

ECB หนุนข้อเสนอ EU ในการรวมศูนย์กำกับดูแลคริปโต หวังลดความเสี่ยงเชิงระบบ
📆4/13/2026 4:09 AM
📰siamblockchain
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สนับสนุนแผนการของสหภาพยุโรปในการรวมศูนย์อำนาจกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASP) ภายใต้การดูแลของ ESMA หวังลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน

ธนาคารกลางยุโรป ( ECB ) ได้แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 สนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปในการย้ายอำนาจกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์ คริปโต ( CASP ) รวมถึงผู้เล่นสำคัญในตลาด การเงิน อื่น ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศมาอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรป ( ESMA ) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงปารีส นับเป็นการปรับโครงสร้างกำกับดูแล คริปโต ครั้งใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป (EU) นับตั้งแต่กฎระเบียบ MiCA มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2567

ข้อเสนอนี้ได้รับแรงหนุนจากฝรั่งเศสและเยอรมนีในฐานะส่วนหนึ่งของแนวทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหภาพตลาดทุน (Capital Markets Union) ของ EU การสนับสนุนของ ECB มีเหตุผลหลักมาจากความกังวลว่าบริษัทคริปโตขนาดใหญ่อาจมีความสำคัญเชิงระบบ (Systemic Importance) และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินหากมีการล้มละลายหรือปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น การกำกับดูแลแบบรวมศูนย์ภายใต้ ESMA จะช่วยให้สามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดโอกาสที่ปัญหาจะลุกลามเข้าสู่ระบบธนาคารและตลาดการเงินในวงกว้าง

ECB ยังได้แสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลนี้ โดยขอให้มีที่นั่งแบบไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการบริหารของ ESMA แม้ว่าความเห็นของ ECB จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในทันที แต่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความชัดเจนด้านกฎระเบียบในระยะยาวของตลาดคริปโตใน EU อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังต้องผ่านกระบวนการเจรจาและอนุมัติจากรัฐสมาชิก EU และรัฐสภายุโรป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนกว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมองว่าการเคลื่อนไหวนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตในระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในลักษณะนี้มักต้องใช้เวลาในการดำเนินการและปรับตัวของตลาด การสนับสนุนของ ECB ต่อข้อเสนอนี้เน้นย้ำถึงความพยายามของ EU ในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การย้ายอำนาจการกำกับดูแลไปสู่ ESMA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง จะช่วยให้เกิดการประสานงานและบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกันทั่วทั้ง EU มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการกำกับดูแลที่ไม่สอดคล้องกันในแต่ละประเทศสมาชิก และส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคในตลาดคริปโต

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของ ESMA ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามข้อเสนอนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ความซับซ้อนของเทคโนโลยีคริปโต, ความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นในการสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับการส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

