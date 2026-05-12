EBay ปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการจาก GameStop

EBay แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ได้ปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์จาก GameStop ผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมชื่อดัง ส่งผลให้ GameStop ต้องกลับไปทบทวนว่าจะล้มเลิกความตั้งใจ เพิ่มวงเงินเสนอซื้อ หรือจะข้ามขั้นไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยตรง
นักลงทุนยังคงแสดงความกังขาต่อความสำเร็จของดีลนี้ที่สะท้อนผ่านราคาหุ้นของ eBay ที่ยังคงซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้ออย่างมากในขณะที่ผู้ถือหุ้นบางส่วนของ GameStop ก็เริ่มเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงความเป็นไปได้ที่ GameStop อาจจำเป็นต้องเทขายการถือครอง Bitcoin มูลค่ากว่า 368 ล้านดอลลาร์เพื่อนำเงินสดไปสมทบทุนในการเข้าซื้อกิจการ eBay อาจสร้างแรงกดดันทางฝั่งขายและส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาในระยะสั้น eBay แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ได้ปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 5.
6 หมื่นล้านดอลลาร์จาก GameStop ผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมชื่อดัง ส่งผลให้ GameStop ต้องกลับไปทบทวนว่าจะล้มเลิกความตั้งใจ เพิ่มวงเงินเสนอซื้อ หรือจะข้ามขั้นไปเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยตรง อ้างอิงจากสำนักข่าว Reuters คณะกรรมการบริหารของ eBay ได้อธิบายถึงข้อเสนอที่ประกอบด้วยเงินสดและหุ้นคนละครึ่งว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่น่าดึงดูดใจ โดยแสดงความกังขาเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและยืนยันว่าบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีกว่าภายใต้การบริหารงานของทีมงานชุดปัจจุบัน การปฏิเสธครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้แล้ว เนื่องจากราคาหุ้นของ eBay ซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าข้อเสนอ 125 ดอลลาร์ต่อหุ้นของ GameStop มาตลอดนับตั้งแต่มีข่าวแพร่ออกมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นว่าดีลนี้จะสำเร็
Ebay Gamestop Bitcoin Covered-Call Options Coinbase Prime Hostile Takeover Investment-Grade Moody's Ryan Cohen Michael Burry
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
GameStop สั่งปลด CEO ที่รับผิดชอบด้าน NFT หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ออกมาไม่สวยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา GameStop ได้สั่งปลด CEO Matthew Furlong ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้บริษัทเปิดตัวตลาด NFT เป็นของตัวเอง
Read more »
นักเทรด Short หุ้น GameStop ขาดทุนยับกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ หลัง “Roaring Kitty” ปรากฏตัวตามข้อมูลของบริษัท S3 Partners การพุ่งขึ้นของราคาหุ้น GameStop อย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเทรดสาย short ขาดทุนเกือบ 1
Read more »
GameStop กลับมาแล้ว ! แต่ระหว่าง GME และ Dogecoin ถ้าลงทุนด้วย $1,000 ใครคือผู้ชนะ?Dogecoin (DOGE) และ GameStop (GME) เป็นสินทรัพย์คนละประเภท แต่กลับมีความคล้ายกันหลายอย่างจนน่าประหลาด
Read more »
ของแทร่ ! หุ้น GameStop ให้ผลตอบแทนรายปีแซงหน้า Bitcoin แต่ความยั่งยืนอาจเทียบกันไม่ติดท่ามกลางสภาวะการชะลอตัวของสินทรัพย์ทั่วโลก หุ้น GameStop ได้กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากราคาของมันได้พุ่งทะยานอย่างบ้าคลั่ง
Read more »
GameStop มองโอกาสลงทุน BitcoinGameStop พิจารณาลงทุน Bitcoin, หุ้น GameStop พุ่งขึ้น 20%
Read more »
ลางบอกเหตุ? Jim Cramer กล่าวชม GameStop หลังหันมาถือ Bitcoin นักลงทุนหวั่นเป็นสัญญาณร่วง !Jim Cramer นักการเงินและพิธีกรชื่อดัง จากรายการ Mad Money ทาง CNBC ได้ออกมาชื่นชมบริษัท GameStop หลังจากที่บริษัท GameStop ประกาศกลยุทธ์ใหม่ด้วยการถือครอง
Read more »