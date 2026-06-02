Ethereum ร่วงลงสู่ระดับ 1,821 ดอลลาร์ ทดสอบแนวรับสำคัญหลังการสูญเสียมูลค่ากว่า 60%

ETH ลดลง 7.62% ภายใน 24 ชั่วโมง ทดสอบระดับ 1,821 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญหลังการสูญเสียมูลค่ากว่า 60% จากจุดสูงสุดในปี 2568 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.24 แสนล้านดอลลาร์และปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. อยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์
Ethereum (ETH) ประสบการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาปิดลงอยู่ที่ 1,844.82 ดอลลาร์ ลดลงราว 7.62% จากระดับก่อนหน้า หลังจากที่ในเช้าวันเดียวกันได้พุ่งขึ้นถึง 2,003.78 ดอลลาร์ ก่อนจะถอยกลับมาที่ระดับต่ำสุดรายวันที่ 1,853.
89 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวครั้งนี้ทำให้ ETH ต้องทดสอบแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,821 ดอลลาร์ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของรอบที่เคยตั้งไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หากระดับนี้ไม่สามารถยึดราคาได้ แสดงถึงแรงซื้อที่เคยพุ่งดันราคาเหนือ 2,421 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2566 กำลังสูญเสียประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ทำให้ความเป็นไปได้ของการลงต่อเนื่องของราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในมุมมองระยะยาว ETH ได้สูญเสียมูลค่ากว่า 20% ภายในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงกว่า 60% จากจุดสูงสุดที่ 4,829 ดอลลาร์ที่ตั้งอยู่เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2568 การร่วงกลับมาที่ระดับ 1,821 ดอลลาร์ทำให้เห็นภาพรวมตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ยังคงอยู่ในภาวะขาลงอย่างชัดเจน ปัจจุบันมูลค่าตามราคาตลาดของ Ethereum อยู่ที่ประมาณ 2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการถอนตัวของเงินทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัลระดับใหญ่ ปริมาณการซื้อขายของ ETH ใน 24 ชั่วโมงล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายยังคงสูงอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงของความกังวลและความไม่แน่นอน นักลงทุนควรจับตามองแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,821 ดอลลาร์ และระดับจิตวิทยา 1,900 ดอลลาร์ ที่อาจทำหน้าที่เป็นจุดตัดสินทิศทางของราคาในช่วงสั้นต่อไป หากราคาไม่สามารถทำลายแนวรับดังกล่าวได้ การปรับตัวลงต่อเนื่องอาจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคในหลายกรอบเวลายืนยันถึงเทรนด์ขาลงที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณกลับมาที่เหนือแนวต้านสำคัญใด
Ethereum ETH Price Decline แนวรับ 1 821 ดอลลาร์ ตลาดคริปโต มูลค่าตลาด
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