Ethereum Foundation ถอน Stake ETH มูลค่าเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความสนใจของนักลงทุนสถาบัน

Ethereum Foundation เริ่มกระบวนการถอน stake ETH มูลค่า 48.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนสถาบันอย่าง Grayscale และ BitMine เพิ่มการ stake อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดจับตาการเคลื่อนไหวของ ETH ที่ถูกปลดล็อค
การเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเกิดขึ้นเมื่อ wstETH จำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังสัญญา unstETH ของ Lido ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเริ่มต้นกระบวนการถอน stake ETH มูลค่าประมาณ 48.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจาก Arkham เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 การถอน stake นี้จะส่งผลให้ ETH ที่ถูกล็อคไว้ถูกปลดปล่อยออกมาสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 5 วันทำการ ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า ETH ที่ถูกปลดล็อคนี้จะถูกนำไปใช้ในทิศทางใด สิ่งที่ทำให้ชุมชนคริปโตฯ เกิดความสนใจและตั้งคำถามคือ การถอน stake ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการขาย Ethereum จำนวน 10,000 ETH ผ่านตลาด OTC (Over-the-Counter) ให้กับ BitMine เมื่อวันที่ 24 เมษายน และก่อนหน้านั้นก็มีการขายอีก 5,000 ETH ในเดือนมีนาคม การขายอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า ETH ที่ถูกปลดล็อคจากการถอน stake อาจถูกนำไปขายต่อในตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาได้ แม้ว่าการถอน stake ครั้งนี้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล แต่เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับรูปแบบการขายผ่าน OTC ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ก็อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าการขาย ETH ของ Ethereum Foundation ไม่ได้นำไปสู่การลดลงของราคาเสมอไป และการทำธุรกรรม OTC กับนักลงทุนสถาบันอย่าง BitMine อาจช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคามากนัก ในขณะที่ Ethereum Foundation กำลังดำเนินการถอน stake นักลงทุนสถาบันกลับแสดงความสนใจในการเพิ่มการ stake ETH อย่างต่อเนื่อง Grayscale ได้ฝาก Ethereum กว่า 102,400 ETH คิดเป็นมูลค่า 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้ามา stake ผ่าน Coinbase Prime และ BitMine ได้เพิ่มการ stake อีก 112,040 ETH คิดเป็นมูลค่า 259.
6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดรวมการ stake ETH เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้าน ETH นอกจากนี้ ยังมีการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนใน spot Ethereum ETF จำนวน 23.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกัน ปัจจุบัน มี ETH ประมาณ 39 ล้าน ETH หรือเกือบหนึ่งในสามของอุปทานทั้งหมดในตลาด ถูกล็อคอยู่ในสัญญา staking ซึ่งหมายความว่าอุปทานที่หมุนเวียนในตลาดยิ่งลดลงเรื่อยๆ สิ่งที่น่าจับตาคือการตัดสินใจของ Ethereum Foundation เกี่ยวกับการจัดการ ETH ที่ถูกปลดล็อค หากมีการโอน ETH ไปยังเว็บเทรดโดยตรง อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในระยะสั้น แต่หากมีการขายผ่านตลาด OTC กับนักลงทุนสถาบันอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่เคยทำกับ BitMine ก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก โดยรวมแล้ว ความต้องการ (demand) ใน ETH ยังคงสูง ในขณะที่อุปทาน (supply) ถูกล็อคไว้จำนวนมาก และตลาดกำลังอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการปรับตัวขึ้น (bullish
Ethereum ETH Staking Unstake Lido OTC Grayscale Bitmine Ethereum Foundation Cryptocurrency
