Ethereum (ETH) ร่วงหลุด $2,000 เป็นครั้งแรกในรอบ 15 สัปดาห์ โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ $1,972.61 ร่วงลง 4.57% จากช่วงเดียวกันของวานนี้
Ethereum (ETH) ร่วงหลุด $2, 000 เป็นครั้งแรกในรอบ 15 สัปดาห์ โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ $1,972.61 ร่วงลง 4.57% จากช่วงเดียวกันของวานนี้ ขณะที่ราคาสูงสุดใน 24 ชั่วโมงแตะที่ $2,072.56 ก่อนแรงขายจะเข้ากดลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ $1,970.
91 การหลุดระดับนี้ถือเป็นสัญญาณที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นการทดสอบขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวที่ค้างมานานกว่าสามเดือนครึ่ง ปริมาณซื้อขายใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่ามีแรงขายออกมาอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของ ETH ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.38 แสนล้านดอลลาร์ บรรยากาศในตลาดคริปโตโดยรวมยังคงระมัดระวัง ท่ามกลางความกังวลเรื่องทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ยังคงส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งกดดันความอยากเสี่ยงของนักลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างคริปโ
Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum เปิดเผยว่าสินทรัพย์สุทธิส่วนตัวมากกว่า 90% อยู่ในรูปแบบของเหรียญ ETH ส่วนที่เหลือเป็นเงินเฟียตบนบล็อกเชน พร้อมระบุว่า Ethereum Foundation (EF) ถือครอง ETH เพียงราว 0.16% ของอุปทาน ซึ่งต่ำกว่าโปรเจกต์อื่นที่มักถือครองสูงถึง 10-50% นอกจากนี้ เขายืนยันว่า EF จะลดการเทขาย ETH สำหรับใช้จ่าย และปรับเป็นองค์กรที่กระชับ คล่องตัวในระยะต่อไป
