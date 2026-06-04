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Ethereum (ETH) ยังคงเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมั่นหลังแรงเทขายสลัดเหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่อง

ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี News

Ethereum (ETH) ยังคงเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมั่นหลังแรงเทขายสลัดเหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่อง
EthereumETHวิกฤตความเชื่อมั่น
📆6/4/2026 7:14 AM
📰siamblockchain
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📊News: 21% · Publisher: 53%

Ethereum (ETH) กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตความเชื่อมั่นหลังเจอแรงเทขายสลัดเหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคายังคงดิ่งหัวลงอย่างรุนแรงกว่า 5% ในรอบวัน จนไม่สามารถประคองตัวเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ไว้ได้ และร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในโซน 1,716 ดอลลาร์ สร้างความหวั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน ETH ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100 ชั่วโมง และติดแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,800-1,850 ดอลลาร์ แนวโน้มผลกระทบ: Bullish Ethereum ยังคงอยู่ภายใต้แรงขายอย่างหนัก หลังไม่สามารถรักษาระดับ 1,880 ดอลลาร์ เอาไว้ได้ ส่งผลให้ราคาร่วงลงมากกว่า 5% ภายในวันเดียวและลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 1,716 ดอลลาร์ ขณะที่ปัจจุบันยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 1,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด หาก ETH สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ อาจมีโอกาสฟื้นตัวสู่ช่วง 1,820-1,850 ดอลลาร์ แต่หากแรงขายยังไม่หมดและราคาหลุด 1,700 ดอลลาร์ ความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงต่อไปยังโซน 1,665 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 1,620 ดอลลาร์ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ Ethereum (ETH) เหรียญ คริปโตเคอร์เรนซี เบอร์สองของโลก กำลังเผชิญหน้ากับ วิกฤตความเชื่อมั่น อย่างหนักหลังเจอ แรงเทขายสลัด เหรียญทิ้งอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคายังคงดิ่งหัวลงอย่างรุนแรงกว่า 5% ในรอบวัน จนไม่สามารถประคองตัวเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ไว้ได้ และร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในโซน 1,716 ดอลลาร์ สร้างความหวั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ETH ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ และกำลังกลายเป็นแนวต้านของตลาดในระยะสั้น ในมุมของการฟื้นตัว นักลงทุนจะจับตาระดับราคา 1,800 ดอลลาร์ เป็นด่านแรก หากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ มีโอกาสเห็นแรงซื้อผลักดันราคาไปทดสอบโซน 1,820-1,850 ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากแรงขายยังคงกดดันตลาดต่อ แนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,700 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังเฝ้าระวัง เพราะหากหลุดลงไปอาจเป็นการเปิดทางให้ Ethereum ปรับตัวลงต่อสู่โซน 1,665 ดอลลาร์ และ 1,620 ดอลลาร์ ในลำดับถัดไป โดยสรุปแล้ว ภาพรวมระยะสั้นของ Ethereum ยังคงอยู่ในฝั่งที่อ่อนแอ หลังสูญเสียแนวรับสำคัญที่ 1,800 ดอลลาร์ ขณะที่ทิศทางในช่วงถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่าฝั่งซื้อจะสามารถป้องกันระดับแนวรับที่ 1,700 ดอลลาร์เอาไว้ได้หรือไม่ ในขณะที่รายงาน Ethereum มีการซื้อขายอยู่ที่ 1,794 ดอลลาร์ ลดลง 9.

14% ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลจา

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Ethereum ETH วิกฤตความเชื่อมั่น แรงเทขายสลัด คริปโตเคอร์เรนซี

 

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