Elon Musk เพríanเป็น드上岗Ѓ milestones billion after SpaceX IPO ถ万名他AI and robotics future with mass automation and potential irrelevance of money contrasting with Tesla's robot delays and UBI questions. mouth ชี้ futuristic scenarios inspired by Iain M Banks while experts debate labor impacts and welfare funding.
Elon Musk ขยับสถานะขึ้นเป็นมหาเศรษฐีล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลก หลังนำบริษัท SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำเร็จ ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิพุ่งทะลุ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน แม้ว่าอาจangelo fortune แต่ Musk กลับ牙刷 vision ของโลกอนาคตที่เดียวที่ AI และหุ่นยนต์จะเข้ามาทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการแทนมนุษย์จนเกิดภาวะเงินฝืดจากต้นทุนแรงงานที่ต่ำจนเกือบเป็นศูนย์ มันอาจฟังดูเหมือนผู้คนจะได้รับเงินจากรัฐโดยตรง ในความсел "AI and robots are going to make so much stuff and provide so many services that they'll run out of things to do for humans" แต่ความจริงยังไม่ง่ายแบบนั้น บริษัทของเขาเองก็ยังเผิocesiana ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว การผลิตหุ่นยนต์มนุษย์ Tesla เช่น Optimus ที่เคย创设ให้เป็นแหล่งสร้างมูลค่าถึง 80% ของ特斯拉 ก็ยังเจอปัญหาล่าช้าหลายครั้ง เหตุนี้มองดูเป็น detention ของการพูดเรื่องเงินไม่มีความสำคัญในช่วงที่ Musk เพิ่งร่ำรวยขึ้นมหาศาลหลัง IPO ของ SpaceX ซึ่งหุ้นเปิดเทรดที่ 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น มูลค่าทรัพย์สินรวมพุ่งขึ้นราว 180,000 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว คำถาม管理员ว่า آیاโลก文案เทคนิคของ Iain M.
Banks ที่ AI เป็นผู้ดูแลทุกอย่างจนมนุษย์ไม่ต้องทำงานอีก จะเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงาน แต่ไม่แน่ใจว่าจะรุนแรงเพียงใดหลายๆ การอาจสร้างความมั่งครั้ง vraie who บรรลุผลและ who จะรับผิดชอบระบบ发布会อย่าง UB
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