Elliptic รวบหลักฐาน Kruw ฟอกเงินแฮก Binance 247 ล้านผ่าน Coinjoin
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic เปิดเผยหลักฐานหน่วย Kruw ใช้เทคนิค Coinjoin ซ่อนร่องรอยเงิน 247 ล้านดอลลาร์จากการแฮก Binance เพื่อฟอกเงินในจีน
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ตรวจพบและเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการโอนเงินจำนวน 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกขโมยมาจากกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance โดยเงินทุนดังกล่าวถูกส่งผ่านเครือข่ายธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่ออำพรางที่มาของเงินโดยเฉพาะ
Elliptic ระบุว่าธุรกรรมเหล่านี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่า "coinjoin" ซึ่งเป็นการนำเหรียญจากหลายกระเป๋ามารวมและสลับตำแหน่งกันก่อนจะส่งออก ทำให้ผู้สืบสวนติดตามเส้นทางของเงินได้ยากมาก หน่วยที่ชื่อ Kruw เป็นผู้ประสานงานธุรกรรมดังกล่าวเกือบทั้งหมด โดยดำเนินการในช่วงเวลาคงที่ของทุกวันAlso readเปิดกำหนดการ BBW2026 เสวนาตลอด 2 วันเต็ม เจาะลึกทุกประเด็นการเงิน
กลไก Coinjoin และบทบาท Kruw
เทคนิค Coinjoin คือวิธีการที่ผู้ใช้หลายคนนำเหรียญมารวมอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน แล้วแยกส่งออกไปยังที่อยู่ปลายทางหลายแห่ง ผลลัพธ์คือทำให้ผู้สืบสวนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเหรียญที่ออกมาแต่ละก้อนเป็นของใครและมีที่มาอย่างไร
เมื่อแฮกเกอร์นำเงินที่ขโมยมาเข้ากระบวนการนี้ การไล่ตามเส้นทางเงินจากกระเป๋าต้นทางจึงยากขึ้นอย่างมาก Elliptic ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการดำเนินการในช่วงเวลาคงที่ของแต่ละวัน บ่งชี้ว่าอาจมีคนหรือเครือข่ายทำงานตามตารางเวลาประจำ
การเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายฟอกเงิน
จากรูปแบบข้อมูลที่ปรากฏขึ้น Elliptic ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการส่งต่อเงินไปยังผู้ฟอกเงินที่อยู่ภายในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลรูปแบบเท่านั้น ไม่ใช่การยืนยันตัวตนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โดยตรง
ตัวผู้เขียนมองว่าข่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดในทันที แต่เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการแฮกเงินก้อนใหญ่ไม่ได้จบแค่ขั้นตอนการขโมย แต่ขั้นตอนการฟอกเงินต่างหากที่ยืดเยื้อและตามได้ยาก
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อผู้ใช้
เรื่องที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือ เงินจำนวนนี้จะไปโผล่ที่ไหนหลังจากออกจากกระบวนการ Coinjoin และจะมีหน่วยงานรัฐหรือกระดานแลกเปลี่ยนรายใดสามารถช่วยอายัดเงินได้ทันก่อนจะถูกกระจายไป
สำหรับใครที่ใช้กระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นประจำ ควรหมั่นตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่ใช้มีมาตรการความปลอดภัยและการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์
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