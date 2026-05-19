Elizabeth Warren เรียกร้องให้ OCC และ Federal Reserve ลดการต้อนรับบริษัท Crypto เข้าสู่ระบบธนาคาร

วุฒิสมาชิกพรรค Democrat จากรัฐแมสซาชูเซตส์วิพากษ์วิจารณ์ OCC และ Federal Reserve ว่ามีการอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารให้กับบริษัท Crypto ที่ขาดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เธอกล่าวหาว่ามีการอนุมัติที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล Trump ซึ่งกฎระเบียบมีความหละหลวมและเอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรม Crypto มากเกินไป
การวิพากษ์วิจารณ์ของเธอมุ่งเป้าไปที่ OCC และ Federal Reserve ซึ่งเป็นสองหน่วยงานที่เธอเชื่อว่าใจกว้างเกินไปในการต้อนรับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ระบบธนาคารที่ได้รับการควบคุม เธอได้วางตัวเป็นผู้นำในการคัดค้านกฎหมายที่สนับสนุน Crypto ในวุฒิสภาและเรียกร้องให้มีกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อบังคับให้บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสถาบันการเงินดั้งเดิมก่อนที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางธนาคาร ท่าทีของ Elizabeth Warren เป็นการย้ำจุดยืนเดิมที่เข้มงวดต่ออุตสาหกรรม Crypto ซึ่งไม่ได้สร้างความประหลาดใจหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดปัจจุบั.
