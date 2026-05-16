Efforts to Resolve Labor Issues in Thailand-South Korea Relationship

The news article discusses the challenges faced by Thai workers in South Korea and potential solutions to address these issues, including improving labor standards, promoting gender equality, and supporting struggling Thai workers in the labor market. It highlights the need for a balanced approach to support both Thai employers and workers to enhance opportunities in the South Korean market.
และปฏิบัติอย่างถูกกฎหมายได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ไปทำต่อในรอบปีถัดไป 5.
หารือกับทางเกาหลีใต้เพื่อขอเพิ่มสัดส่วนการส่งแรงงานไทยในช่องทางอื่นๆ เนื่องจากความต้องการของแรงงานไทยมีค่อนข้างมาก แต่ช่องทาง และจำนวนที่เกาหลีใต้เปิดรับแรงงานไทยนั้นมีค่อนข้างน้อย แม้จะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าพอเปิดช่องทางเพิ่มได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วกล่าวต่อไปว่า สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้แรงงานไทยมีการหลบหนีไปจำนวนมากในครั้งนี้ ส่วนตัวคิดว่าเกิดจากระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นของ VISA E-8 ที่กำหนดไว้เพียง 5 เดือน ซึ่งอาจทำให้แรงงานไทยจำนวนหนึ่งรู้สึกไม่คุ้มค่า หรือต้องการรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวจึงตัดสินใจหลบหนีนายจ้างเกาหลีใต้ และไปทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่ได้รับค่าตอบแทนดีกว่า หรือสภาพการทำงานดีกว่าในภาคการเกษตร/ประมง หรืออีกด้านคือด้วยความเป็นโครงการใหม่ เรื่องสภาพการทำงาน หรือรายได้อะไรต่างๆ ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง รวมถึงนายจ้างที่อาจจะไม่ดีก็เป็นได้ต่อไปขอนำเสนอ 1.
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาทางเพศ แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมของไทยที่ยังคงใช้แรงงานต่างด้าวมาเป็นเชิงมาก 2. ควรเพิ่มมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามสมควร เพื่อเป็นเกียхในการตัดสินใจที่ถูกต้องของแรงงานที่เลือกที่จะแรงงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพและค่าจ้าง 3.
การให้เกียรติคุณกับแรงงานไทยบางคนที่ต้องกลับไปทำงานใหม่ที่เกิดจากผลกระทบของการทุเลอร์ หรือเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงของไทยด้วย 4.
การปรับปรุงระบบรับและการประเมินผลการทำงานของนายจ้าง เช่น จัดระบบตรวจสอบบ่อยครั้ง และมีสินใจรับผิดชอบในการลงโทษต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ดีใจกับความต้องการของแรงงาน หรือไม่คุ้มค่า ในช่วงเย็นนี้เพื่อสนับสนุนโอกาสของแรงงานไทยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังควรใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศที่เปิดรับแรงงานไทยจำนวนมากขึ้
