DarkSword สกปรกจี้ Wallet Crypto เจาะ Safari จน Apple ต้องเร่งแพตช์ด่วน
กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ใช้ DarkSword โจมตีผู้ใช้ Safari เพื่อขโมยข้อมูลคริปโตและภาพถ่าย ย้ำผู้ใช้ iOS ต้องอัปเดตระบบทันทีและย้ายเงินสู่กระเป๋าใหม่
ทีมงาน Google Threat Intelligence Group จับมือกับ Lookout และ iVerify เปิดเผยมัลแวร์ร้ายแรงชื่อ DarkSword ที่โจมตีระบบ iOS โดยเฉพาะผู้ใช้ Safari การเปิดเผยนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยระบุว่าชุดโจมตีนี้ถูกใช้งานจริงในตลาดมืดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 และยังคงเป็นภัยคุกคามต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
กลไก DarkSword เจาะ WebKit จนข้ามมาตรการรักษาความปลอดภัย
DarkSword ไม่ใช่ช่องโหว่ใหม่เพียงจุดเดียว แต่เป็นการร้อยเรียงการใช้ช่องโหว่ (Zero-day exploits) ถึง 6 จุดที่ซับซ้อน分布在ระบบปฏิบัติการ Apple ได้แก่ WebKit, JavaScriptCore, ANGLE, dyld และเคอร์เนล XNU โดยมัลแวร์ตัวนี้ถูกเขียนด้วยภาษา JavaScript เป็นหลักเพื่อให้ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ Safari ได้อย่างแนบเนียนAlso readOpenAI เปิดตัว ChatGPT Wallet ให้ AI Agent ช้อปปิ้งและจ่ายเงินเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งคริปโทฯ
จุดเด่นที่ทำให้ DarkSword อันตรายกว่าสปายแวร์สอดแนมทั่วไปคือความเร็วในการเจาะระบบ เมื่อเหยื่อเปิดเว็บไซต์ที่ถูกฝังโค้ดอันตรายเข้ามาใน Safari มัลแวร์จะสามารถข้ามกลไกป้องกันของ Apple ได้ภายในไม่กี่วินาที และเริ่มดำเนินการขโมยข้อมูลทันทีโดยไม่ทันให้ผู้ใช้ตั้งตัว
เป้าหมายหลักเก็บ Seed Phrase และข้อมูลส่วนตัวจากหลายแอป
Lookout ระบุว่าเป้าหมายหลักของ DarkSword คือการขโมยข้อมูลจากแอปกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีชื่อดัง เช่น MetaMask, Coinbase และ Phantom ซึ่งมักมีมูลค่าสูง นอกจากนี้มัลแวร์ยังเจาะเข้าไปใน Apple Notes เพื่อค้นหา Seed Phrase ที่ผู้ใช้เก็บไว้แบบไม่เข้ารหัส รวมถึงไฟล์แคชและภาพหน้าจอที่มีข้อมูลอ่อนไหว
แม้จะไม่จำเป็นต้องแตะต้องแอปกระเป๋าเงินโดยตรง แต่เหยื่อต้องเปิดเว็บไซต์ที่ถูกกำหนดเป้าหมายผ่าน Safari เท่านั้นก็สามารถติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า iVerify ตรวจพบตัวแปรใหม่ชื่อ P7 DarkSword ที่มีการใช้งานจริงในเดือนสิงหาคม ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มผู้โจมตียังคงมีความสนใจสูงในการเก็บข้อมูลรูปภาพและโน้ตส่วนตัวของผู้ใช้ด้วย
Apple ประกาศแก้ไขผ่าน iOS 26.3 และเวอร์ชันความปลอดภัย
Apple ได้เร่งดำเนินการแก้ไขช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับ DarkSword ผ่านการปล่อยอัปเดตสำคัญหลายชุดแล้ว ได้แก่ iOS 26.3 รวมถึงอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ iOS 18.7.2, 18.7.3 และ 18.7.7 ผู้ใช้ที่อัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะได้รับ防护จากมัลแวร์ชุดนี้โดยตรง ทำให้ความเสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ยังคงมีกับเครื่องที่ยังใช้งานเฟิร์มแวร์เก่าและไม่ได้ทำการอัปเดต สำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถอัปเดตได้ทันที การใช้ฟีเจอร์ Lockdown Mode ของ Apple จะช่วยหยุดการโจมตีในรูปแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในรุ่นซอฟต์แวร์เดิมก็ตาม
คำแนะนำ 1inch ย้ายเงินและตรวจสอบกระเป๋าเงินทันที
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน 1inch แนะนำให้ผู้ถือคริปโตอัปเดต iOS เป็นรุ่นล่าสุดที่รองรับทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด หากสงสัยว่าเครื่องอาจถูกเจาะ ควรย้ายเงินไปยังกระเป๋าใหม่ที่ถูกสร้างบนอุปกรณ์ที่สะอาดและปลอดมัลแวร์เท่านั้น
ข้อควรระวังสำคัญคือห้ามเก็บ Seed Phrase ไว้เป็นข้อความในแอป Notes หรือถ่ายภาพเก็บไว้ในเครื่องโดยเด็ดขาด เนื่องจากมัลแวร์อย่าง DarkSword สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายดาย การปฏิบัติตามคำแนะนำนี้จะช่วยปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จากภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ได้
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