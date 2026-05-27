DTCC ร่วมมือ Stellar โทเคนไนซ์สินทรัพย์ดอลลาร์ 114 ล้านล้านบนบล็อกเชนพร้อมใช้ปี 2570

DTCC และ Stellar Development Foundation ประกาศแผนโทเคนไนซ์หุ้น ETF และพันธบัตรสหรัฐฯ ให้เข้าสู่เครือข่าย Stellar โดยคาดว่าจะพร้อมใช้งานในครึ่งแรกของปี 2570 หลังได้รับการอนุมัติจาก SEC
Depository Trust & Clearing Corporation ( DTCC ) และ Stellar Development Foundation (SDF) ประกาศแผนความร่วมมือครั้งใหม่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เพื่อทำการ โทเคนไนซ์ สินทรัพย์ดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ หุ้นในดัชนี Russell 1000, กองทุน ETF ที่ติดตามดัชนีหลัก, และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้เข้าสู่เครือข่าย บล็อกเชน Stellar การพัฒนาโครงการนี้มุ่งหมายให้สินทรัพย์ โทเคนไนซ์ พร้อมใช้งานในช่วงครึ่งแรกของปี 2570 DTCC ดูแลสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทย่อย DTC ซึ่งเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหลักของระบบการเคลียร์และการสำรองสินทรัพย์ด้าน การเงิน ของสหรัฐฯ Frank La Salla ประธานและซีอีโอกล่าวว่า การร่วมมือกับ Stellar เป็นก้าวสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบเปิดที่เชื่อมต่อระบบ การเงิน แบบดั้งเดิมกับตลาดดิจิทัล โดยการ โทเคนไนซ์ ของ DTCC ไม่ได้สร้างสินทรัพย์ใหม่บน บล็อกเชน แต่เป็นการแปลงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ DTC ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้ สิทธิ์ของนักลงทุน ผลตอบแทน และการคุ้มครองที่มีอยู่แล้วจะยังคงได้รับอย่างเต็มที่ การทำเช่นนี้ทำให้สถาบัน การเงิน ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงิน รองรับ corporate actions และการรายงานบน บล็อกเชน สามารถทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือครองสินทรัพย์พื้นฐาน โครงการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ (SEC) ผ่านหนังสือ No‑Action Letter ที่ออกให้ DTC เปิดบริการ โทเคนไนซ์ แบบทดลองสำหรับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 นอกจากนี้ DTCC ยังได้ร่วมมือกับ Digital Asset บนเครือข่าย Canton เพื่อต่อยอดการ โทเคนไนซ์ พันธบัตรสหรัฐฯ อีกด้วย แผนการของ DTCC ระบุว่าจะเริ่มการซื้อขายสินทรัพย์ โทเคนไนซ์ แบบ production ในเดือนกรกฎาคม 2569 และเปิดตัวบริการเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคม 2569 ก่อนที่สินทรัพย์บน Stellar จะพร้อมใช้งานในปี 2570 สถาบัน การเงิน ระดับใหญ่เช่น Nasdaq และ Intercontinental Exchange (เจ้าของ NYSE) ก็กำลังสำรวจการ โทเคนไนซ์ หลักทรัพย์ของตนเช่นกัน ซึ่งบ่งบอกว่าการเคลื่อนย้ายของตลาด การเงิน สู่ระบบ บล็อกเชน กำลังเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ แม้ว่าผลกระทบต่อราคาตลาดในระยะสั้นอาจจำกัดเนื่องจากการเปิดใช้จริงยังต้องรอจนถึงปี 2570 แต่การที่ DTCC เลือก Stellar เป็นพันธมิตรหลักถือเป็นการรับรองความเชื่อมั่นที่สำคัญแก่เทคโนโลยี บล็อกเชน ในระดับโลก สิ่งที่นักลงทุนและผู้ติดตามควรจับตามองต่อไปคือการประกาศพาร์ทเนอร์ บล็อกเชน เพิ่มเติมจาก DTCC และผลลัพธ์ของการทดลองในเดือนกรกฎาคม 2569 ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การเงิน ดิจิทัลในอนาค.
