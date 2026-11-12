DSI ไม่รับคดีพิเศษ Shuffle ชี้มูลค่าความเสียหายต่ำกว่า 300 ล้านบาท
DSI มีแนวโน้มไม่รับคดีพิเศษเว็บพนันออนไลน์ Shuffle เนื่องจากมูลค่าความเสียหายจากการฟอกเงินไม่ถึงเกณฑ์ 300 ล้านบาท ขณะที่หลักฐานดิจิทัลและเส้นทางการเงินยังอยู่ในการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI กำลังพิจารณาไม่รับคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินของเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่าง Shuffle เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากมูลค่าความเสียหายหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไม่ได้สูงถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 300 ล้านบาท
เกณฑ์มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านบาท
การไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษไม่ได้หมายความว่าคดีจะจบลงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพ้นจากความรับผิดชอบ โดยตำรวจไซเบอร์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ยังคงมีอำนาจในการดำเนินคดีในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่Also readจับตาคดีเว็บพนัน Shuffle.com โยงสามี สส. ชัยภูมิ DSI เผยสาวถึงผู้ถือหุ้นยาก-เล็งโอนคดี ด้านตำรวจไซเบอร์พบหลักฐานคนไทยเข้าเล่น 3 ราย
ในขณะที่ DSI เองก็ยืนยันว่ามีข้อมูลว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ และ покаไม่มีมติยุติการสืบสวนอย่างเป็นทางการ
ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจกว่าการที่ DSI จะรับหรือไม่รับคดีพิเศษ คือการย้อนกลับไปดูคำพูดของ สุชาดา ที่ออกมาเปิดเผยว่าสามีเคยถือหุ้นในธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle จริง ในช่วงแรกเธออ้างว่าถือหุ้นประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่จะชี้แจงรายละเอียดภายหลังว่าเป็น 1.47 เปอร์เซ็นต์ และสามีได้ขายหุ้นไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 ก่อนที่เธอจะเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะอยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจอะไร เข้าถือหุ้นเมื่อไหร่ ขายหุ้นเมื่อไหร่ และมีความเกี่ยวข้องกับการกิจการนั้นมากน้อยเพียงใด
บทบาทของสุชาดาและไชยชนก
ประชาชนตั้งคำถามว่า การที่ สุชาดา ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดจริงหรือไม่ โดยต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้ สุชาดา เคยทำงานเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก็คือ ชัยชนก ชิดชอบ
ดังนั้น เมื่อดำเนินการตรวจสอบพบว่าสามีของอดีตรัฐมนตรีเคยถือหุ้นในบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ คำถามที่ตามมาจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่จำนวนหุ้นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งถือครองอยู่ แต่ขยายวงไปถึงว่าในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและการทำงานใกล้ชิดกันนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามธุรกิจลักษณะนี้ได้ออกตรวจสอบเรื่องนี้ไปบ้างหรือไม่
เป็นที่ยอมรับไม่ได้ว่าเมื่อข้อเท็จจริงเรื่องหุ้นถูกเปิดเผยออกมา ชื่อของคนที่เคยอยู่ในสายการบังคับบัญชาและมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องปราบปรามย่อมถูกตั้งคำถามตามไปด้วย
บางฝ่ายมองว่าก่อนหน้านี้คิดกันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุชาดาอาจจะดูไม่ฉลาด แต่ตอนนี้อาจต้องพูดใหม่ว่าเครือข่ายของเธอน่าจะร้ายกาจกว่า เพราะมีการดึง ชัยชนก มาร่วมหัวจมท้าย หรืออาจจะเรียกได้ว่าจับมาเป็นตัวประกัน ซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยหรือคนในเครือข่ายสีน้ำเงินต้องว้าวุ่นว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
หลักฐานดิจิทัลและเส้นทางการเงิน
ยิ่งถ้านำคดีนี้ไปขยายผลไปถึงเส้นทางการเงิน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และการเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เรื่องราวก็จะยิ่งน่าสนใจมากขึ้น เพราะถึงตอนนั้นมันคงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของผู้ถือหุ้นรายย่อยคนหนึ่ง
สิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูไม่ใช่แค่ว่า DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ แต่ต้องดูด้วยว่าหาก DSI เห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์จริงๆ แล้วใครจะรับช่วงต่อและจะตรวจสอบกันไปถึงไหน
ข้อมูลที่ได้ปรากฏก่อนหน้านี้มีทั้งธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีจากลูกค้า 49 ราย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทที่ถูกโอนไปยัง Shuffle รวมถึงการประสานตรวจสอบกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของ ปปง.
ดังนั้น หาก DSI ไม่รับเป็นคดีพิเศษก็ต้องตอบให้ได้ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาจะถูกส่งต่ออย่างไร ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบต่อ และมีจะมีการขยายผลไปถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
คำถามเรื่องการตรวจสอบความจริง
ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากไม่ได้อาศัยแค่ว่าคดีจะอยู่ในมือหน่วยงานไหน แต่สนใจว่าความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่ จะมีคนผิดหรือไม่ ถ้าผิดมีใครบ้าง
หากสุดท้ายแล้วกระบวนการตรวจสอบเดินไปไม่ถึงไหน คนที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้จะเป็นใคร
อีกประการ เรื่องนี้อาจไม่ได้วัดกันที่ว่ามีใครฉลาดกว่าใคร แต่มันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าในเครือข่ายอำนาจทางการเมืองนั้น เมื่อคนหนึ่งมีปัญหาแล้วปัญหานั้นพาดพิงไปถึงอีกคนที่อยู่ในศูนย์กลางอำนาจ การจะตัดใครออกจากวงก็ไม่ใช่ง่ายอีกต่อไป
1 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นอาจดูเป็นเรื่องเล็กในทางธุรกิจ แต่คำถามทางการเมืองที่ตามมาอาจใหญ่กว่า 1 เปอร์เซ็นต์นั้นหลายเท่า
และสุดท้าย สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นไม่ใช่การช่วยกันประคองคนในเครือข่าย แต่คือการตรวจสอบที่ไปถึงข้อเท็จจริง ไม่ว่าเส้นนั้นจะพาดพิงไปถึงใครก็ตาม เพราะถ้ากฎหมายมีไว้ใช้กับคนทั่วไป แต่เมื่อเรื่องไปถึงคนมีอำนาจ กลับมีข้อจำกัด มีเงื่อนไข และมีเหตุผลให้ดำเนินการต่อไม่ได้ทุกครั้ง
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