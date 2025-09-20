DSI หารือสถานทูตญี่ปุ่น ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรม โทโมโกะ คาวาชิตะ ในสุโขทัย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประชุมร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนคดีฆาตกรรม น.ส.โทโมโกะ คาวาชิตะ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2550 ที่สุโขทัย โดยญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) ร่วมหารือกับ สถานทูตญี่ปุ่น เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี ฆาตกรรม น.ส. โทโมโกะ คาวาชิตะ ซึ่งเสียชีวิตที่จังหวัด สุโขทัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 หรือเกือบ 18 ปีที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุดในคดี ฆาตกรรม น.ส. โทโมโกะ คาวาชิตะ เหตุเกิดบริเวณโบราณสถานวัดสะพานหิน อำเภอเมือง สุโขทัย จังหวัด สุโขทัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกอง คดีความมั่นคง ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีการ ฆาตกรรม น.ส.
โทโมโกะ คาวาชิตะ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ ต่อมามีคำสั่งให้ทำการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไป ปัจจุบันคดีนี้เป็นสำนวนสืบสวนที่ 6/2568 โดยมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมถึงการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังคงทำการสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไป เพื่อนำความจริงมาเปิดเผย\ในการนี้ หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน คณะพนักงานสืบสวนกองคดีความมั่นคง และศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้ให้การต้อนรับ นายนาโอโตะ วาตานาเบะ (Mr.Naoto Watanabe) เลขานุการเอกและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ นายโยชิโนริ นาราซากิ (Mr.Yoshonori NARASAKI) เลขานุการโทและกงสุล และ นายพิสิฏฐ์ ไม้ประเสริฐ ผู้ช่วยกงสุล จากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อร่วมประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว การหารือครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองของประเทศอื่น การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง DSI และสถานทูตญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและสร้างความยุติธรรมให้กับเหยื่อและครอบครัว การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่อาจอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น\ผลการประชุมร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่าง สถานทูตญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการประสานงานในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามที่ DSI ร้องขอ การดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นในการดำเนินคดี รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพยานหลักฐานที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการระบุตัวผู้กระทำผิด การทำงานร่วมกันนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะนำความยุติธรรมมาสู่ครอบครัวของเหยื่อ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ DSI ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำความจริงมาเปิดเผยและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุ
DSI ฆาตกรรม โทโมโกะ คาวาชิตะ สุโขทัย สถานทูตญี่ปุ่น สืบสวน คดีความมั่นคง ความร่วมมือระหว่างประเทศ
