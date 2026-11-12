DSI ยืนยันยังไม่ปิดคดีเว็บพนัน Shuffle สืบเพิ่ม 11 บจ.สินทรัพย์ดิจิทัล
อธิบดีดีเอสไอ ยืนยันยังไม่ยุติการสอบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle โดยสั่งให้พนักงานสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจาก 11 บริษัทที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครบถ้วน ก่อนสรุปข้อเท็จจริง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ออกมายืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีแผนที่จะยุติการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ Shuffle โดยยังคงสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวน ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยืนยันไม่ยุติคดีสืบสวนเว็บพนัน Shuffle
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มนี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินคดีว่า ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางหรือมติใดๆ ที่จะยุติเรื่องสืบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle ตกลงไปแต่อย่างใดAlso readDSI ยุติสืบสวนเว็บพนัน Shuffle ไม่รับเป็นคดีพิเศษ เหตุไม่เข้าเกณฑ์คดีฟอกเงินจากเว็บพนัน
ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า ขณะนี้ยังคงสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวน ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบถามข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน
การยืนยันในครั้งนี้เป็นการชี้แจงเพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้เสียหายว่า กระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมและรอบด้านมากที่สุดก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สั่งสอบ 11 บจ.สินทรัพย์ดิจิทัลกำกับโดย ก.ล.ต.
หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการสืบสวนในขณะนี้ คือการขอข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและออกใบอนุญาตโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการไหลเวียนของเงินและร่องรอยธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน Shuffle ผ่านแพลตฟอร์มของสถาบันการเงินและบริษัทดิจิทัลเหล่านี้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางพยานหลักฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อธิบดีดีเอสไอ ย้ำต้องมีหลักฐานครบก่อนส่งคดี
ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้รายละเอียดในแนวทางเดียวกันว่า ปัจจุบันคณะพนักงานสอบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอยู่อย่างต่อเนื่อง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้ให้เห็นว่า ข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 11 ราย ที่ยังคงทยอยเข้ามาให้ข้อมูลอย่างเนืองนื่อนนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมสอบสวนสามารถเจาะลึกไปยังขั้วของเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างละเอียด
ขั้นตอนต่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน
ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ย้ำเตือนว่า การสืบสวนคดีที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และสืบหาข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ เพื่อสร้างฐานคดีที่หนักแน่น
ดังนั้น จึงยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องของการยุติการสืบสวนในตอนนี้ เพื่อส่งต่อหน่วยงานอื่นสอบสวนแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เหตุผลว่า การรีบปิดคดีก่อนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีในอนาคต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังคงติดตามความคืบหน้าของข้อมูลจากทั้ง 11 บริษัทอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการจนกว่าจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ก่อนจะนำส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณาฟ้องร้องต่อไป
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