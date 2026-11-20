DPU จับมือ WAKE RADIO เสริมทักษะนักจัดรายการยุคดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ DPU จัดกิจกรรม ON AIR ONLINE สู่ยุค TikTok ดึงวิทยุมืออาชีพ WAKE RADIO ถ่ายทอดเทคนิคการสร้างคอนเทนต์และPersonal Branding บนแพลตฟอร์มออนไลน์แก่นักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้รายวิชา DI378 ผู้ประกาศ พิธีกร และสตรีมเมอร์ ในหัวข้อ "ON AIR ONLINE สู่ยุค TikTok" ขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ โดยเป็นการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญจากวงการวิทยุและสื่อออนไลน์อย่าง WAKE RADIO เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
การปรับตัวของสื่อจากเดิมสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
ดร.ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ว่า เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้ง โดยชี้ให้เห็นว่าแม้ช่องทางการสื่อสารจะเปลี่ยนผ่านจากสื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุและโทรทัศน์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล แต่หลักคิดและวิธีการเล่าเรื่องยังคงเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกคนต้องยึดถือAlso read'สาธิต' ปัดชิงปาดหน้า 'ไพบูลย์' คว้า ปธ.กมธ. ยันที่ประชุมโหวตให้ ไม่รับไม่ได้
ดร.ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า สื่อดั้งเดิมไม่ได้หายไปจากสังคม แต่รูปแบบการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้รับสารในแต่ยุคสมัย การได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจริงทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล จะช่วยให้นักศึกษาเห็นมุมมองและแนวทางการปรับตัวที่เกิดขึ้นจริงในวงการสื่อได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
เทคนิคการสื่อสารของ WAKE RADIO บน TikTok
นายเศรษฐสิทธิ์ ลิ้มกสิเดช หรือ เจได นักจัดรายการวิทยุและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก WAKE RADIO ได้แชร์ประสบการณ์การปรับตัวจากการเป็นดีเจวิทยุสู่การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อตนเองทดลองถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มือถือระหว่างจัดรายการวิทยุ และพบว่าผู้ฟังที่เคยติดตามตนเองในอดีตได้เปลี่ยนไปรับชมเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น จึงนำไปสู่การปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้รับสาร
นายเศรษฐสิทธิ์ ยังยกตัวอย่างกลยุทธ์ของ WAKE RADIO ที่นำเอกลักษณ์ของรายการวิทยุมาผสมผสานกับการถ่ายทอดสดผ่าน TikTok เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมแบบเรียลไทม์ โดยชี้ให้เห็นว่า การผลิตคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดังกล่าวจำเป็นต้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมตั้งแต่ช่วงแรก โดยนำประเด็นสำคัญหรือจุดเด่นของเรื่องขึ้นมานำเสนอทันที แทนการเกริ่นนำเป็นเวลานาน ซึ่งช่วยรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ได้
การสร้างตัวตนและทักษะเฉพาะหน้าในวงการสื่อ
นายกรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ หรือ แบงค์ นักจัดรายการวิทยุและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก WAKE RADIO ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจากสื่อดั้งเดิมสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อต้องปรับทั้งทัศนคติและทักษะการทำงาน จากเดิมที่มีทีมงานสนับสนุนด้านการจัดเพลงและควบคุมระบบ มาเป็นการรับผิดชอบหลายหน้าที่ด้วยตนเอง ทั้งการเลือกและเปิดเพลง การควบคุมและสลับมุมกล้อง การอ่านข้อความ และการโต้ตอบกับผู้ชมระหว่างถ่ายทอดสด
นายกรมิษฐ์ ยังคงเน้นย้ำว่า หัวใจสำคัญของการสื่อสารยังคงเป็นความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้รับสารเข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ โดยชี้ให้เห็นว่าคนพูดเก่งกับคนสื่อสารเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนประเภทเดียวกัน เพราะการสื่อสารที่ดีไม่ได้วัดจากการพูดได้มาก แต่ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังแนะนำให้นักศึกษาเริ่มต้นสร้างคอนเทนต์จากความสนใจและความถนัดของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฐานผู้ติดตามในระยะยาว
บทเรียนและมุมมองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายธนสิษฐ์ ปานทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้สะท้อนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่า ทำให้ได้รับความรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานของพิธีกรและผู้ดำเนินรายการไลฟ์สด โดยเฉพาะการรับมือกับความผิดพลาดและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจากประสบการณ์จริงของวิทยากร ทำให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
นายธนสิษฐ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงคือการเตรียมความพร้อมก่อนทำหน้าที่พิธีกร โดยสิ่งที่ห้ามผิดพลาดเด็ดขาดคือชื่องาน ชื่อบุคคลสำคัญ และชื่อผู้สนับสนุนงาน การได้ฟังประสบการณ์จากพี่ ๆ ที่ทำงานในวงการจริงช่วยเปิดมุมมองให้เห็นทั้งวิธีทำงานและการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเองในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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