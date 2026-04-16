DJI เปิดตัว Osmo Pocket 4 กล้องกิมบอลพกพาสุดล้ำ อัดแน่นฟีเจอร์เพื่อครีเอเตอร์

DJI เปิดตัว Osmo Pocket 4 กล้องกิมบอลพกพารุ่นล่าสุด ที่มาพร้อมเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายวิดีโอ 4K 240fps ยกระดับคุณภาพในที่แสงน้อย รองรับ D-Log 10-bit พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน และ ActiveTrack 7.0 เพิ่มความสะดวกด้วยหน่วยความจำภายใน 107GB และชาร์จเร็ว 0-80% ใน 18 นาที
DJI ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์สำหรับครีเอเตอร์ ด้วยการเปิดตัว Osmo Pocket 4 กล้องกิมบอล ขนาดพกพารุ่นล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ DJI ได้นำเสนอการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การถ่ายทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน Osmo Pocket 4 คือการติดตั้งเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงได้อย่างยอดเยี่ยม
ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแสงน้อยที่ไม่เอื้ออำนวย เซนเซอร์ใหม่นี้ยังรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดถึง 4K ที่เฟรมเรต 240fps ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานวิดีโอในรูปแบบ Slow Motion ที่มีความละเอียดสูงและมีความนุ่มนวลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ Osmo Pocket 4 ยังมาพร้อมช่วงไดนามิกที่กว้างถึง 14 stops พร้อมรองรับการบันทึกสีในรูปแบบ D-Log แบบ 10-bit ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในงานระดับภาพยนตร์ ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดของแสงและสีได้อย่างครบถ้วน ให้ความเป็นอิสระในการปรับแต่งสีในขั้นตอนหลังการถ่ายทำได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง Vlogger มืออาชีพและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการคุณภาพระดับโปรในอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดของ Osmo Pocket 4 คือการผสานรวมเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1 นิ้ว เข้ากับรูรับแสง f/2.0 ซึ่งการทำงานร่วมกันนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ของความคมชัด รายละเอียดของภาพ และที่สำคัญคือการแสดงผลสีผิวของมนุษย์ให้ดูเป็นธรรมชาติและมีมิติมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการถ่ายวิดีโอ Osmo Pocket 4 สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในโหมด Slow Motion ได้ที่ความละเอียด 4K ที่ 240fps ซึ่งเป็นความสามารถที่ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีลูกเล่น การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และความลื่นไหลที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ ระบบซูมของ Osmo Pocket 4 ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถสลับระหว่างการซูมที่ 1x และ 2x ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและองค์ประกอบของภาพได้อย่างคล่องตัวในทุกสถานการณ์ Osmo Pocket 4 ยังคงรักษาจุดเด่นของซีรีส์ Osmo Pocket ด้วยระบบกันสั่นแบบ 3 แกน ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความนิ่งและเสถียรมากยิ่งขึ้น ทำให้การถ่ายวิดีโอขณะเดินถือด้วยมือเดียวเป็นไปอย่างราบรื่น นุ่มนวล และปราศจากการสั่นไหว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน Vlogging หรือการ Live Streaming ที่ต้องการภาพที่ดูเป็นมืออาชีพ ระบบติดตามวัตถุ (ActiveTrack) ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 7.0 ซึ่งมีความสามารถในการติดตามตัวแบบได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือมีผู้คนจำนวนมากอยู่ในเฟรมก็ตาม นอกจากนี้ ยังรองรับการซูมติดตามได้สูงสุดถึง 4 เท่า และฟีเจอร์ Intelligent AutoFocus และ Subject Lock Tracking ที่ช่วยให้ตัวแบบยังคงอยู่ในโฟกัสตลอดเวลา พร้อมความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายการโฟกัสได้อย่างง่ายดายเพียงแตะที่หน้าจอ DJI ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบ Osmo Pocket 4 ให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่หมุนหน้าจอก็พร้อมใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังได้เพิ่มปุ่มควบคุมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปุ่มซูมเฉพาะ (Dedicated Zoom Rocker) และปุ่ม Preset ที่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆ ล่วงหน้าได้ ตัวเครื่องมาพร้อมกับก้านควบคุมแบบ 5D ที่ช่วยให้การควบคุมทิศทางของกล้องมีความแม่นยำและสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมด้วยหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ถึง 107GB ที่เพียงพอสำหรับการบันทึกวิดีโอจำนวนมาก และรองรับการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 800MB/s โดยไม่ต้องอาศัยการ์ดหน่วยความจำภายนอก ฟีเจอร์เสริมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Slow Shutter Video สำหรับการสร้างสรรค์เอฟเฟกต์ motion blur ที่สวยงาม, Film Tone สำหรับการปรับโทนสีของภาพให้ได้อารมณ์แบบภาพยนตร์, และระบบ Beautify ที่ช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียนและเป็นธรรมชาติ Osmo Pocket 4 มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่น่าประทับใจ โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 0% ถึง 80% ได้ในเวลาเพียง 18 นาทีเท่านั้น และเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว สามารถใช้งานถ่ายวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง 240 นาทีในโหมดการบันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1080p ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดทั้งวันสำหรับครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ ในด้านระบบเสียง Osmo Pocket 4 ได้รับการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนในระบบ DJI Mic ได้โดยตรง ทำให้สามารถบันทึกเสียงได้สูงสุดถึง 4 ช่องสัญญาณ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพเสียงในการผลิตคอนเทนต์ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเสียงที่มีคุณภาพสูง เช่น การสัมภาษณ์ หรือการบันทึกเสียงในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
