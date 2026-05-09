DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY - ป่าแห่งดินแดนความฝันชั้นเดียวในโลก

POP MART THAILAND ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีของ DIMOO ผ่านอีเวนต์สุดพิเศษ "DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY" ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเนรมิตพื้นที่ Atrium 1 และ Atrium 2 ให้กลายเป็น "Dreamland Forest : ป่าแห่งดินแดนความฝัน" โดยจัดเต็มสินค้าดีไซน์พิเศษดัดแปลงพิเศษ DIMOO THAILAND LIMITED EDITION มีที่เดียวในโลก อย่าง DIMOO PUPPY TOTO ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนัขไทยหลังอาน และ DIMOO ELEPHANT MOMO ที่ได้รับแรงบันดาลจาก Babar: The Life and Adventures of Little My ซึ่งเป็นวรรณกรรมคลาสสิก ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ Pop-up Limited และ Fansign
POP MART ฉลองครบรอบ 9 ปี DIMOO สุดยิ่งใหญ่ DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY เปิดโลก DREAMLAND FOREST ดินแดนแห่ง ความฝัน POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีของคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับโลกอย่าง DIMOO ผ่านอีเวนต์สุดพิเศษ " DIMOO HAPPY 9TH ANNIVERSARY " ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2569 เนรมิตพื้นที่ Atrium 1 และ Atrium 2 ให้กลายเป็น " Dreamland Forest : ป่าแห่งดินแดน ความฝัน " ถ่ายทอดโลกจินตนาการอันเป็นเอกลักษณ์ของ DIMOO พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวสินค้าดีไซน์พิเศษ DIMOO THAILAND LIMITED EDITION ที่มีที่เดียวในโลก อีเว้นต์ครั้งนี้ถ่ายทอดการเดินทางตลอด 9 ปีของ DIMOO ตั้งแต่จุดเริ่มต้นสู่การเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ผ่านประสบการณ์งาน ศิลปะ ดีไซน์ และ storytelling เข้าด้วยกันอย่างลงตั.
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