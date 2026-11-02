DEPA ร่วมกับ NCC และ Messe Frankfurt จัด Thailand Smart City Expo 2026
DEPA และ NCC จับมือ Messe Frankfurt จัดงาน Thailand Smart City Expo 2026 ช่วงพฤศจิกายน 2569 เน้นใช้ AI และข้อมูลภูมิสารสนเทศจัดการภัยคุกคาม คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,200 ล้านบาท
การประสมประสานกำลังระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( NCC) และ บริษัท เมสเซ่ แฟรงคเฟิร์ต (ฮ่องกง) จำกัด สำนักงานไต้หวัน ประกาศความพร้อมในการจัดงาน Thailand Smart City Expo 2026 และ Secutech Thailand 2026 อย่างเต็มรูปแบบ งานระดับนานาชาติครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเมืองอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทั้งทางธรรมชาติและรูปแบบใหม่
กลไกการยกระดับเมืองด้วย AI และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
หัวใจสำคัญของงาน Thailand Smart City Expo 2026 คือการผลักดันแนวคิดการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ร่วมผสานกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ และ Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเมืองให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือกับความเสี่ยงสูง การบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินความเสี่ยง คาดการณ์สถานการณ์ และป้องกันเหตุร้ายได้ทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับคำจำกัดความของเมืองอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่น หรือ Smart & Resilient City ที่สามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
งานนี้ยังเปิดเวทีเชื่อมต่อวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดผลในทางปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแนวคิดทางทฤษฎี โดยมีการรวบรวมโซลูชันเมืองอัจฉริยะหลัก 9 ด้าน ได้แก่ Smart Living, Smart Energy, และ Smart Mobility พร้อมเพิ่มกลุ่มโซลูชันใหม่ล่าสุด 2 หมวด คือ Business Software และ Smart Education เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานในหลากหลายมิติของชีวิตและการทำงาน
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทิศทางนโยบายดิจิทัล
นางพวงผกา อ่อนจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ได้อธิบายถึงบริบทสำคัญว่า สถานการณ์ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี ยืนยันถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองให้มีความยืดหยุ่นสูง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ depa ได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์ม บัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog) ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยขึ้นทะเบียนอยู่กว่า 307 ราย พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมากกว่า 1,700 รายการ
ด้านผู้บริหารอาวุโสของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ระบุว่าการร่วมมือกันจัด Thailand Smart City Expo และ Secutech Thailand ครั้งนี้ ช่วยเป็นการรวมรวบนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง ระบบรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัยไว้บนเวทีเดียวกัน depa ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน Thailand Smart City Expo อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมได้เข้าถึงเทคโนโลยีชั้นสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขยายตลาดออกไปสู่ระดับสากล
สำหรับงาน Secutech Thailand 2026 ซึ่งจัดโดย บริษัท เมสเซ่ แฟรงคเฟิร์ต (ฮ่องกง) จำกัด สำนักงานไต้หวัน เน้นตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบเฝ้าระวัง ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย และเทคโนโลยี AIoT ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของชุมชนเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การผสานความร่วมมือของผู้จัดงานระดับโลกครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการเมืองของไทยในอนาคต
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแผนงานเชิงรุก
ภายในพื้นที่นิทรรศการ depa Pavilion จะมีการนำเสนอผลงานเด่นด้านเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงโซลูชันนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยหลากหลายราย ไฮไลท์สำคัญคือโครงการ Cloud Transformation ที่สนับสนุนการนำซอฟต์แวร์ SaaS มาใช้งานบนระบบคลาวด์ เพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้มีความรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมกับการจัดเวิร์กช็อปและการเสวนาวิชาการตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม
การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการรวบรวมโซลูชันนวัตกรรมกว่า 1,950 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในวงกว้าง มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจหรือ B2B Matching จำนวนกว่า 470 นัดหมาย และจัดสัมมนาวิชาการที่มีหัวข้อสัมมนาหลากหลายกว่า 70 หัวข้อ คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 14,000 คน
จากการประเมินผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ การจัดงาน Thailand Smart City Expo 2026 และ Secutech Thailand 2026 ครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ภาคธุรกิจเทคโนโลยีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากกระแสความต้องการโซลูชันอัจฉริยะที่เติบโตขึ้นทั่วโลก
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