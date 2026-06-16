DELTA พุ่ง 108% หนุนดัชนีหุ้นไทย แต่ตลาดยังไม่แพงหากไม่นับรวม

หุ้น DELTA ปรับตัวขึ้นแรง 108% ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ดัชนี SET พุ่ง แต่หากไม่รวม DELTA ตลาดมี P/E เพียง 12 เท่า ยังมีโอกาสปรับขึ้นอีก 10%
ราคา หุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงและไม่แพ้ หุ้น ตัวอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ต้นปี พ.
ศ. 2569 จนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้น DELTA เพิ่มขึ้นถึง 188 บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงถึง 108.67% โดยราคาเริ่มต้นที่ 173 บาท และล่าสุดปิดซื้อขายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่ระดับ 361 บาท ส่งผลให้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 4,503,047.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มากและมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่นับรวมผลกระทบของหุ้น DELTA ในการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่าดัชนี SET Index ที่แท้จริงจะทดสอบอยู่ที่ระดับประมาณ 1,449 จุด และทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีโดยรวมจะอยู่ที่เพียงกว่า 10% เท่านั้น ไม่ใช่กว่า 26% อย่างที่เห็นในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าดัชนีหุ้นไทยที่พุ่งขึ้นอย่างแรงนั้นมาจากหุ้น DELTA เพียงตัวเดียวเป็นหลัก โดยนักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่า DELTA เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี SET50 และมีอิทธิพลต่อภาพรวมตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นเวลาที่มีการพูดถึงว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่บริเวณประมาณ 1,600 จุดนั้น หากลองนำผลกระทบของ DELTA ออกไปจะพบว่าดัชนีที่แท้จริงของตลาดจะอยู่เพียงประมาณ 1,400 กว่าจุดเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นเพียงตัวเดียวสามารถสร้างส่วนต่างให้กับดัชนีได้เกือบ 200 จุด สิ่งที่น่าสนใจคือระดับ 1,400 กว่าจุดดังกล่าวถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐานของตลาด โดยหากดูในแง่ของ Forward P/E หรือค่า P/E ล่วงหน้า ตลาดหุ้นไทยในภาพรวมนั้นซื้อขายกันอยู่เพียงประมาณ 12 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าสมมติว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และทำให้ตลาดยอมให้ค่า P/E ขยับขึ้นจาก 12 เท่า ไปอยู่ที่ประมาณ 13-14 เท่าได้ ตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกพอสมควร ในเชิงคำนวณอย่างง่าย หาก P/E ขยายตัวขึ้นในระดับดังกล่าว ตลาดหุ้นไทยก็อาจมี Upside เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% หรือมากกว่านั้นได้ ดังนั้น หากยังไม่รวมผลของ DELTA ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับ 1,600 จุด หรือประมาณ 1,500 - 1,600 จุดได้จากปัจจัยพื้นฐานของตลาด หลังจากนั้นดัชนีจะขึ้นได้มากกว่านี้อีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า DELTA จะเคลื่อนไหวอย่างไร และจะมีแรงหนุนเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหน นายไพบูลย์ นรินทร์กิจ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันหุ้นไทยที่ไม่รวม DELTA มีค่า P/E อนาคตเพียง 12 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก หากค่า P/E ของตลาดขยับขึ้นไปอยู่ที่ 13-14 เท่า จะส่งผลให้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีกอย่างน้อย 10% ภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีแบบไม่รวม DELTA มีโอกาสขยับขึ้นไปแตะระดับเกือบ 1,600 จุดได้ด้วยตัวเอง และหากบวกกับแรงส่งจาก DELTA เข้าไปอีก ก็จะยิ่งทำให้ดัชนีรวมพุ่งสูงขึ้นไปตามแรงเก็งกำไร นอกจากนี้ยังมองว่าตลาดทุนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการระดมทุน สภาพคล่องในระบบยังมีอยู่ และยังมีเรื่องราวการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้ติดตาม รวมถึงแนวคิดหรือโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการหารือกับภาครัฐ เช่น กองทุนรูปแบบต่างๆ ที่อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและการระดมทุนในอนาคต ดังนั้นโดยภาพรวมตลาดทุนไทยยังคงเป็นช่องทางที่สำคัญและมีศักยภาพสำหรับทั้งบริษัทที่ต้องการระดมทุนและนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่
DELTA หุ้นไทย SET Index P/E ตลาดทุน
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