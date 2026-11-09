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DAD เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

thaipost#62 in ประเทศไทย
DAD เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
DAD · ดอกไม้จันทน์ · ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
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บริษัท ดีเอดี แอสเซต เดเวลลอปเม้นต์ จัดพื้นที่ฟรีเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายงานพระเมรุฯ ช่วงพฤศจิกายน 2569

บริษัท ดีเอดี แอสเซต เดเวลลอปเม้นต์ หรือ DAD ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับงานประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอบางเขน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดย DAD ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน และวันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ของทุกวัน

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พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่โถงทางเข้าประตู 4 ทิศเหนือ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ซึ่งเปิดให้เจ้าหน้าที่ พนักงานภายในศูนย์ราชการฯ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

รายละเอียดสถานที่และระยะเวลาจัดกิจกรรม

สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ DAD เลือกใช้จุดยุทธศาสตร์คือบริเวณโถงทางเข้าประตู 4 ทิศเหนือ ชั้น 2 ของอาคาร B เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

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กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมือตนเอง เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความเคารพสูงสุดต่อองค์พระประมุขแห่งแผ่นดินไทย โดยบรรยากาศภายในพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และทีมสนับสนุน

การกำหนดช่วงเวลา活动时间 ครอบคลุมถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 นั้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ DAD ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือต้องการสำรองเวลาสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วม

นอกเหนือจากการให้บริการพื้นที่และอุปกรณ์ฟรีแล้ว DAD ยังได้ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วม anticipated และรักษามาตรฐานความเรียบร้อยภายในพื้นที่

เป้าหมายหลักของการจัดงานนี้คือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านงานประดิษฐ์หัตถศิลป์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความอาลัยในวาระสำคัญนี้

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ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำผลงานที่ประดิษฐ์เสร็จสมบูรณ์ไปร่วมในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ หรือเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานของความจงรักภักดี โดย DAD ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

ความมุ่งมั่นในการบริการภาครัฐและสังคม

การดำเนินกิจกรรมนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ DAD ในการเป็นผู้ให้บริการศูนย์ราชการและอสังหาริมทรัพย์สาธารณะที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ ผ่านการบูรณาการทรัพยากรเพื่อรองรับเหตุการณ์ระดับชาติที่สำคัญ

นอกจากการจัดงานดอกไม้จันทน์แล้ว DAD ยังได้ดำเนินการขยายเวลายานพาหนะในการจอดรถที่อาคาร D เป็นเวลาฟรีจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569 อีกด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการหรือเข้าร่วมกิจกรรม

การรวมกันของมาตรการสนับสนุนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของ DAD ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มความสามารถแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

DAD ดอกไม้จันทน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมศพ สมเด็จฯ ทรงคุณ แจ้งวัฒนะ

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