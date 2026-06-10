Draper: การเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตของเขานั้นปลอดภัยกว่า

Draper กล่าวว่า การเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตของเขานั้นปลอดภัยกว่า การเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในธนาคาร โดยเขาอธิบายในมุมมองทางเทคนิคว่า หากถึงคราวคับขันที่เครือข่ายของ Bitcoin ถูกคุกคามจริงๆ ระบบก็ยังสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า ฮาร์ดฟอร์ก แยกเครือข่ายเพื่อย้อนข้อมูลกลับไปยังจุดที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะถูกแฮกได้
Draper กล่าวว่า การเก็บ Bitcoin ไว้ในพอร์ตของเขานั้นปลอดภัยกว่า การเก็บเงินดอลลาร์ไว้ในธนาคาร โดยเขาอธิบายในมุมมองทางเทคนิคว่า หากถึงคราวคับขันที่เครือข่ายของ Bitcoin ถูกคุกคามจริงๆ ระบบก็ยังสามารถใช้วิธีที่เรียกว่า ฮาร์ดฟอร์ก แยกเครือข่ายเพื่อย้อนข้อมูลกลับไปยังจุดที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะถูกแฮกได้ แม้ว่าในความเป็นจริง วิธีนี้จะเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ต้องอาศัยความเห็นชอบร่วมกันจากนักขุดและผู้ดูแลระบบจำนวนมหาศาลทั่วโลกก็ตาม ความเชื่อมั่นของ Draper ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน หากย้อนดูเส้นทางของเขา Draper เริ่มรู้จัก Bitcoin ตั้งแต่ราคาเพียง 4 ดอลลาร์ แต่กว่าจะได้เริ่มขุดจริงราคาก็ขยับไปถึง 30 ดอลลาร์แล้ว แถมเขายังเคยเจ็บหนักจากการสูญเสียเหรียญทั้งหมดไปกับเหตุการณ์ที่ Mt.
Gox ล่มสลาย แต่แทนที่จะเข็ดขยาดและถอนตัว เขากลับสร้างตำนานด้วยการทุ่มเงินประมูลซื้อ Bitcoin จำนวนเกือบ 30,000 เหรียญ ที่ถูกยึดโดยทางการสหรัฐฯ ในปี 2014 ด้วยต้นทุนเฉลี่ยเพียงเหรียญละประมาณ 632 ดอลลาร์เท่านั้น Draper ยังวาดฝันไปไกลถึงขั้นที่ว่า ในอนาคต Bitcoin จะเข้ามามีบทบาทเหนือกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การจ่ายภาษีจะทำผ่านระบบสัญญา Smart Contracts ที่ทำงานอัตโนมัติ และบริษัทต่างๆ จะหันมาเก็บเงินทุนสำรองด้วยบิตคอยน์ทั้งหมด นอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จัก จากคำทำนายที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยครั้งว่า Bitcoin จะมีราคาพุ่งไปแตะ 250,000 ดอลลาร์ ซึ่งเดิมทีเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2022 แต่พอเจอตลาดขาลงและวิกฤตของเว็บเทรด เขาก็เลื่อนเป้ามาเป็นปี 2025 พร้อมกับโทษว่า กฎระเบียบที่เข้มงวดของสหรัฐฯ คือตัวสกัดกั้นนวัตกรรม และล่าสุดในช่วงต้นปี 2026 เขาก็ยังคงยืนกรานคำทำนายเดิม โดยคาดว่าราคาจะพุ่งถึงระดับดังกล่าวได้ภายในอีก 18 เดือนข้างหน้
Bitcoin Draper ฮาร์ดฟอร์ก สัญญา Smart Contracts
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