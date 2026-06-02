Dr.TATTOF ประกาศกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2026 ยกระดับผู้นำรักษาผิวด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ครบวงจร สู่ Medical and Aesthetic Destination ระดับสากล

Dr.TATTOF คลินิกอันดับ 1 ด้านลบรอยสักในเอเชีย-แปซิฟิก ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ มุ่งสู่ผู้นำการรักษาผิวด้วยเลเซอร์ครบวงจร ครอบคลุมทุกปัญหาผิว พร้อมขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เปิดสาขาภูเก็ต ตอกย้ำมาตรฐานบริการระดับโลก
แทททูฟ (Dr.TATTOF) คลินิกผู้นำอันดับ 1 ด้านการลบรอยสักและรักษาแผลเป็นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกาศปรับยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญในครึ่งปีหลัง 2026 โดยมุ่งยกระดับบทบาทจากคลินิกเลเซอร์ลบรอยสัก สู่การเป็นผู้นำในการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ครบวงจร (Leader in Medical Laser Solutions) การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานขององค์กรในการขยายขีดความสามารถทางการรักษา ให้ครอบคลุมทุกปัญหาผิวอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็น รอยดำคล้ำ รอยแดงสิว รอยหลุมสิว รอยแตกลาย กำจัดขน ฝ้า กระ รวมถึงการฟื้นฟูและยกกระชับผิว ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัยและผ่านการรับรองมาตรฐานสากล US-FDA โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมเลเซอร์ทางการแพทย์ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย นายแพทย์นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ ประธานบริษัท Dr.TATTOF กล่าวถึงความสำเร็จที่ผ่านมาว่า การเป็นอันดับ 1 ด้านการลบรอยสักทำให้ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในเทคโนโลยีเลเซอร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขยายบริการสู่การรักษาปัญหาผิวอื่น ๆ ความเชี่ยวชาญระดับ Gold Standard ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การรักษาที่ปลอดภัยและเห็นผลจริง โดยการรักษาทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายและเพิ่มความมั่นใจในทุกการรักษา คุณพงศยา ตราชูนิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Dr.TATTOF เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนว่า หัวใจหลักคือการสร้างมาตรฐานทั้งในแง่คุณภาพการรักษา การเลือกใช้นวัตกรรมเลเซอร์ การพัฒนาบุคลากร และการเข้าถึงผู้บริโภค ความท้าทายในตลาดความงามปัจจุบันคือความคาดหวังที่สูงขึ้นของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด Dr.TATTOF จึงมุ่งเน้นการส่งมอบมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศแบบเฉพาะบุคคล (Excellent Service Behavior Personalized) ควบคู่ไปกับมาตรฐานสถานพยาบาลที่เข้มงวด นอกจากนี้ การรุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่เปิดประตูให้ Dr.TATTOF ก้าวสู่การเป็น Medical and Aesthetic Destination ในระดับสากล โดยปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เช่น วันแบงค็อก เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เทอร์มินอล21พัทยา เอททองหล่อ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า เดอะพรอมานาด เซ็นทรัลเวสต์เกต เมกาบางนา และเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัล ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขาหรือทาง Inbox และ Line Official การปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปิดมิติใหม่ให้กับการรักษาผิว แต่ยังยกระดับอุตสาหกรรมคลินิกความงามในไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกอย่างแน่นอ
